Oman bermaksud meluncurkan layanan taksi udara pada tahun 2027, dengan harapan langkah ini akan meningkatkan perjalanan domestik, mendorong konektivitas bisnis, dan menarik lebih banyak wisatawan

Oman akan meluncurkan layanan taksi udara pada 2027

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/21 14:18
  • Kementerian mempertimbangkan tawaran konsultasi
  • Akan beroperasi dari vertiport di semua bandara
  • Langkah serupa di Arab Saudi dan Dubai

Oman bermaksud meluncurkan layanan taksi udara pada tahun 2027, dengan harapan langkah ini akan meningkatkan perjalanan domestik, mendorong konektivitas bisnis, dan menarik lebih banyak wisatawan. 

Kementerian transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi sedang mempertimbangkan tawaran dari tujuh perusahaan untuk pekerjaan konsultasi pada layanan yang direncanakan. 

Taksi udara pada awalnya akan beroperasi dari vertiport di semua bandara Oman, empat tempat wisata populer, pusat Muscat, dan kota Salalah di selatan, kata kementerian dalam sebuah laporan. 

Taksi udara dirancang untuk membawa seorang pilot dan empat penumpang dengan kecepatan hingga 300 km per jam, melakukan perjalanan dari pusat Muscat ke resor pegunungan Jabal Al Akhdhar dalam 20 menit dibandingkan dengan 90 menit melalui jalan darat.

"Seiring waktu, taksi udara akan mengurangi lalu lintas jalan, meningkatkan jumlah wisatawan, mengurangi polusi udara, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas bisnis UKM," kata laporan tersebut.

Bacaan lebih lanjut:

  • Akankah pasar mobil terbang benar-benar lepas landas?
  • Masih menunggu mobil terbang Anda? Inilah alasannya
  • Teluk berlomba dalam infrastruktur untuk taksi terbang

Taksi udara semacam itu bersifat elektrik dan menawarkan pendaratan dan lepas landas vertikal. Tidak seperti pesawat konvensional, mereka tidak memerlukan landasan pacu. 

"Oman jelas sedang berlomba dengan negara-negara GCC lainnya untuk mengembangkan industri taksi udara dan tidak ingin tertinggal," kata Nasser Al Suleimany, mantan kepala layanan navigasi udara di bandara Muscat, kepada AGBI

Produsen pesawat AS Joby Aviation berencana untuk mengoperasikan taksi udara di Arab Saudi bersama dengan otoritas penerbangan kerajaan. 

Dubai juga berencana meluncurkan layanan taksi udara tahun ini menggunakan kendaraan Joby Aviation.

