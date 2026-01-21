BursaDEX+
Ethereum (ETH) Turun 6% saat Tekanan Jual Baru Menghantam Pasar Kripto

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/21 20:30
Ethereum
ETH$2,979.39-2.88%
Nowchain
NOW$0.00076+15.15%

Ethereum (ETH) terus mengalami kerugian lebih lanjut pada hari Selasa karena tekanan jual terus melanda pasar yang lebih luas, menjatuhkan aset tersebut karena gagal mempertahankan level support kunci. Penurunan ini kini kembali menarik perhatian pasar, dengan risiko koreksi lebih lanjut kini dianggap mungkin terjadi.

Pada saat penulisan, Ethereum diperdagangkan pada $2,975, turun lebih dari 6% selama 24 jam terakhir, menurut data pasar dari CoinMarketCap. Aktivitas perdagangan tetap tinggi, dengan volume harian melebihi $59 miliar, sementara kapitalisasi pasar Ethereum berada di sekitar $359 miliar. Pergerakan ini menandai salah satu penurunan harian paling curam ETH dalam beberapa minggu terakhir dan terjadi di tengah kelemahan yang lebih luas di seluruh aset digital utama.

image.pngSumber: CoinMarketCap

Ethereum Berisiko Mengalami Pullback Lebih Dalam Setelah Sell-Off

Analisis pasar meningkat lebih lanjut setelah penurunan, terutama setelah seorang analis kripto populer, More Crypto Online, memposting analisis terbaru tentang struktur harga Ethereum. Analis tersebut memposting di X bahwa tren pasar saat ini tampaknya mengikuti apa yang diharapkan dalam analisis teknikal yang diposting sebelumnya.

image.pngSumber: X

Seperti yang dinyatakan oleh analis, salah satu tujuan utama adalah agar Ethereum menciptakan titik terendah lokal lainnya, tetapi ini sekarang tampaknya lebih mungkin terjadi daripada sebelumnya karena sell-off hari Selasa. Kekuatan dan kecepatan sell-off, bagaimanapun, menunjukkan bahwa momentum tidak stabil melainkan sedang berkembang.

Selain itu, More Crypto Online menunjukkan bahwa sell-off saat ini juga mendukung gagasan bahwa pergerakan menuju kisaran $2,250-2,260 mungkin sudah berlangsung. Kisaran ini dipandang sebagai area penting di mana Ethereum mungkin mencoba menemukan support jika tekanan terus mendominasi kondisi pasar.

Baca Juga | Ethereum (ETH) Poised for $4K+ Rally as Whale Activity and RWA Adoption Surge

Rally Ethereum Dianggap Korektif

Analis juga menambahkan bahwa aksi harga saat ini mendukung gagasan bahwa puncak besar mungkin sudah terbentuk. Secara khusus, fakta bahwa gelombang (B) telah selesai akan berarti bahwa kenaikan sebelumnya tidak impulsif, membuat lebih mungkin bahwa kenaikan baru-baru ini bersifat korektif.

image.pngSumber: X

Meskipun beberapa analis pasar melihat pemulihan harga Ethereum dari titik terendahnya pada bulan November sebagai awal dari siklus bullish baru, ini bukan pendapat More Crypto Online. Analis pasar tersebut menyebut aksi harga sebagai pergerakan korektif dalam tren turun yang lebih besar, tetapi ini mungkin berubah jika dinamika pasar bergerak mendukung tren bullish baru.

Untuk saat ini, masa depan Ethereum dalam jangka pendek tidak jelas, karena tren pasar sebagian besar bergantung pada sentimen pasar, serta kinerja Bitcoin. Sesi perdagangan mendatang diperkirakan akan menjadi penting dalam menentukan apakah nilai ETH bergerak lebih jauh ke bawah atau mencoba pulih.

Baca Juga | Ethereum (ETH) Pushes Toward $5,000 As Support Holds And Momentum Builds

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$2,979.39
$2,979.39$2,979.39
-1.76%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

