Kejutan Pasokan XRP? Miliaran Keluar dari Binance Tetapi Harga Berjuang

Miliaran dolar dalam XRP telah diam-diam dipindahkan dari Binance selama setahun terakhir. Pergeseran besar dalam pasokan ini menarik perhatian di seluruh pasar kripto. Data on-chain menunjukkan beberapa pola mungkin berulang, sementara tekanan harga terus membebani XRP.

Pasokan XRP Turun 45% di Binance

Cadangan XRP Binance telah turun hampir 45% hanya dalam 12 bulan. Menurut analis Niels, kepemilikan turun dari $10,16 miliar menjadi $5,55 miliar. Perubahan tersebut mencerminkan transfer besar-besaran XRP keluar dari bursa dan masuk ke dompet pribadi.

Pola ini menunjukkan lebih sedikit pemegang yang ingin menjual dalam waktu dekat. Penurunan stabil dalam saldo bursa mungkin menunjukkan penyimpanan jangka panjang menjadi lebih umum. Seperti yang dijelaskan Niels,

Di balik permukaan, data on-chain dari Glassnode menunjukkan bahwa pengaturan XRP saat ini terlihat mirip dengan awal 2022. Pada saat itu, harga turun dari $0,78 menjadi di bawah $0,30 selama beberapa bulan. Struktur saat ini menunjukkan investor baru membeli pada level di bawah yang dipegang oleh pemegang jangka panjang.

Glassnode mencatat,

Dinamika ini muncul ketika pembeli terbaru memegang keuntungan, sementara posisi lama mengalami kerugian. Jika harga tidak pulih, beberapa pemegang jangka panjang mungkin memilih untuk keluar.

Sejak pertengahan 2025, zona harga $2 telah memicu kerugian terealisasi yang besar, menurut Glassnode. Pengujian berulang di area tersebut sejalan dengan kerugian mingguan $500 juta hingga $1,2 miliar. Ini telah menjadi level di mana banyak trader memilih untuk menjual.

Harga Turun Saat Volume Menurun

XRP mencapai tertinggi multi-bulan di atas $2,40 pada awal Januari tetapi sejak itu telah turun kembali. Token tersebut kehilangan dukungan $2 pada hari Senin dan turun ke $1,84 sebelum pulih ke sekitar $1,90. Selama 7 hari terakhir, XRP telah turun lebih dari 11% (menurut data CoinGecko).

Analis Steph Is Crypto menulis,

Penurunan volume perdagangan selama tren turun mungkin menunjukkan berkurangnya minat dari pembeli, yang dapat memperlambat momentum lebih lanjut.

Sementara itu, ETF XRP berbasis AS mengalami arus keluar terbesar hingga saat ini minggu ini, seperti yang baru-baru ini kami laporkan. Data menunjukkan aktivitas investor mundur tajam, dengan lebih banyak modal meninggalkan pasar di tengah meningkatnya ketegangan global dan ketidakpastian ekonomi.

Fase Kompresi Mungkin Mendahului Pergerakan

Analis Egrag Crypto membagikan grafik XRP/BTC yang menunjukkan aksi harga terkompresi, bersama dengan moving average yang ketat. Pengaturan semacam ini, yang dikenal sebagai kompresi, dapat mengarah pada ekspansi setelah arah yang jelas terbentuk. Egrag menjelaskan,

Menurut postingan mereka, XRP sekarang bergerak antara support dan resistance dalam apa yang mereka gambarkan sebagai rectangle bullish. Meskipun belum dalam tren naik, pengaturan tersebut mencerminkan kemungkinan akumulasi setelah penurunan.

