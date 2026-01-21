Saham IBM: Turun Meski Analis Menaikkan Target Menjelang Pengumuman Laba

TLDR

IBM mengumumkan laba kuartal keempat 2025 pada 28 Januari setelah penutupan pasar, dengan Wall Street memperkirakan $4,33 per saham pada pendapatan $19,23 miliar

Saham diperdagangkan pada $291,11, turun 4,8%, dengan rasio P/E 34,8 dan kapitalisasi pasar $272,11 miliar

Layanan konsultasi Enterprise Advantage baru dan kemitraan AI watsonx dengan e& telecom menunjukkan traksi AI perusahaan

Evercore ISI menaikkan target harga ke $330 sementara rating konsensus tetap "Moderate Buy" pada target rata-rata $305,29

Kepemilikan institusional di 58,96% dengan Amundi meningkatkan kepemilikan 17,9% menjadi 4,77 juta saham senilai $1,38 miliar

IBM merilis laba kuartal keempat 2025 pada Rabu, 28 Januari, setelah penutupan pasar pukul 5:00 PM ET. Analis memproyeksikan laba $4,33 per saham dengan pendapatan mencapai $19,23 miliar untuk kuartal tersebut.





Estimasi sepanjang tahun menunjukkan $11 per saham untuk tahun fiskal 2025 dan $12 per saham untuk 2026. Perusahaan melampaui ekspektasi Wall Street pada kuartal sebelumnya, melaporkan laba $2,65 per saham dibandingkan konsensus $2,45.

Pendapatan mencapai $16,33 miliar kuartal lalu, melampaui estimasi $16,10 miliar. Itu menandai lonjakan 9,1% year-over-year. Margin bersih mencapai 12,09% dengan return on equity di 37,76%.

Saham dibuka pada Rabu di $291,11, mencerminkan penurunan 4,8% dari level terkini. Saham berkisar antara level terendah 52 minggu $214,50 dan tertinggi $324,90.

Kapitalisasi pasar IBM berada di $272,11 miliar. Perusahaan diperdagangkan pada rasio P/E 34,82 dengan rasio P/E/G 2,96. Beta berada di 0,70, menunjukkan volatilitas lebih rendah dari pasar secara keseluruhan.

Metrik keuangan menunjukkan rasio lancar 0,93 dan rasio cepat 0,89. Rasio utang terhadap ekuitas tercatat di 1,97. Rata-rata bergerak menempatkan 50 hari di $302,94 dan 200 hari di $282,50.

Aktivitas Institusional dan Pandangan Analis

Pemain institusional besar telah membangun posisi. Amundi memperluas kepemilikannya sebesar 17,9% selama Q3, kini mengendalikan 4,77 juta saham senilai $1,38 miliar.

Raymond James Financial meningkatkan kepemilikannya sebesar 3,6% di Q2 menjadi 3,09 juta saham senilai $912 juta. AQR Capital Management menumbuhkan kepemilikan sebesar 15,9% menjadi 1,09 juta saham di $310 juta. California State Teachers Retirement System menambah 0,6% untuk mencapai 1,47 juta saham.

Investor institusional secara kolektif memiliki 58,96% dari saham yang beredar.

Opini analis tetap beragam menjelang pengumuman laba. Royal Bank of Canada menaikkan target harganya dari $300 ke $350 dengan rating "outperform". Evercore ISI menaikkan targetnya ke $330 dari $315, menambahkan saham ke "Tactical Outperform list".

Wall Street Zen menurunkan rating dari "buy" ke "hold" pada 11 Januari. UBS Group memegang rating "sell" sementara Sanford C. Bernstein mempertahankan "market perform". DBS Bank meningkatkan dari "Hold" ke "Moderate Buy" berdasarkan perbaikan fundamental.

Konsensus berada di "Moderate Buy" dengan target rata-rata $305,29. Distribusi rating menunjukkan satu "Strong Buy", dua belas rating "Buy", lima rating "Hold", dan satu "Sell".

Investasi AI Perusahaan Dipercepat

IBM meluncurkan Enterprise Advantage, layanan konsultasi berbasis aset yang membantu klien menerapkan platform AI agentic. Penawaran ini terhubung dengan permintaan platform watsonx dan menciptakan aliran pendapatan baru.

Kemitraan dengan operator telekomunikasi e& membawa AI agentic tingkat perusahaan ke tata kelola dan kepatuhan melalui watsonx Orchestrate. Penerapan ini menargetkan industri yang diatur yang memerlukan implementasi AI skala besar.

IBM melanjutkan pemasaran watsonx lintas industri, termasuk kolaborasi dengan Recording Academy untuk inisiatif Grammy Awards. Upaya ini memperluas visibilitas merek di berbagai sektor.

Evercore ISI mengharapkan perusahaan memenuhi atau sedikit melampaui estimasi konsensus, didorong oleh kinerja Infrastructure dan perbaikan Consulting. Untuk 2026, analis mengantisipasi panduan di ujung bawah rentang pertumbuhan digit tunggal pertengahan dengan sekitar $15 miliar dalam arus kas bebas.

Saham diperdagangkan pada volume tinggi baru-baru ini karena investor mengambil keuntungan meskipun ada perkembangan positif perusahaan. Beberapa analis menandai kelipatan valuasi yang terlalu tinggi sementara yang lain melihat ruang untuk kenaikan berdasarkan momentum AI.

