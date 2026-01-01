Solana Mobile Meluncurkan Token SKR untuk Menggerakkan Ekosistem Smartphone Seeker

SKR Solana Mobile sudah aktif, dengan hampir 2 miliar SKR dialokasikan kepada 100 ribu+ pengguna dan 188 pengembang dari Seeker Season 1; klaim berlangsung 90 hari.

Staking SKR sudah aktif dengan komisi peluncuran 0%, peristiwa inflasi 48 jam, dan cooldown unstake 48 jam melalui Seed Vault atau staking web.

Solana Mobile telah meluncurkan SKR, token asli yang dirancang untuk mengoordinasikan insentif dan tata kelola di seluruh ekosistem smartphone Seeker. Token ini aktif di jaringan Solana sebagai aset SPL dan terkait dengan "Seeker Season 1," periode di mana pengguna dan pengembang berinteraksi dengan Solana Mobile dApp Store dan aplikasi terkait.

Solana Mobile mengatakan lebih dari 100.000 pengguna dan 188 pengembang memenuhi syarat untuk mengklaim alokasi yang terkait dengan aktivitas Season 1.

Selain itu, perusahaan mengatakan hampir 2 miliar SKR sedang didistribusikan kepada komunitas melalui peluncuran awal ini, dengan klaim tersedia melalui Seed Vault Wallet pada perangkat Seeker dan melalui platform yang disetujui di Solana.

Liputan peluncuran ini menggambarkan SKR sebagai aset tata kelola dan staking untuk platform Solana Mobile, dengan pasokan maksimum dilaporkan sebesar 10 miliar token.

Langkah ini datang hanya 2 bulan setelah CNF melaporkan rencana Solana Mobile untuk meluncurkan token SKR bersamaan dengan smartphone Seeker pada awal 2026.

Detail Klaim dan Staking SKR untuk Peserta Seeker Season 1

Untuk pengguna Seeker, Solana Mobile mengarahkan pengklaim untuk membuka Seed Vault Wallet, menavigasi ke tab Activity Tracking, dan mengirimkan transaksi klaim. Perusahaan mengatakan dompet harus menyimpan sekitar 0,015 SOL untuk menutupi biaya jaringan, dan jendela klaim adalah 90 hari. Token yang tidak diklaim dijadwalkan kembali ke pool airdrop setelah 20 April 2026.

Pengembang yang mengirimkan aplikasi yang memenuhi syarat ke Solana dApp Store selama Season 1 dapat mengklaim alokasi melalui portal penerbitan Solana Mobile. Perusahaan menghubungkan distribusi pengembang dengan pengiriman aplikasi selama periode Season 1.

Setelah mengklaim, pemegang dapat melakukan staking token melalui Seed Vault Wallet atau antarmuka web. Solana Mobile mengatakan staking mulai menghasilkan segera, dengan peristiwa inflasi setiap 48 jam dan komisi 0% saat peluncuran. Alur staking mendelegasikan SKR kepada Guardian yang memverifikasi keaslian perangkat, mengoordinasikan ulasan dApp, dan menegakkan standar komunitas, dengan opsi unstake yang dikenakan cooldown 48 jam.

SKR juga telah mulai diperdagangkan di pasar terpusat dan terdesentralisasi. Bybit telah menyediakan akses di platformnya dan menyertakan alamat kontrak yang identik yang diterapkan oleh Solana Mobile.

Data CoinMarketCap menunjukkan SKR melonjak lebih dari 60% dalam 24 jam menjadi $0,013, dengan volume 24 jam di atas $40 juta pada saat publikasi.

Sementara itu, Solana Mobile mengatakan Seeker Season 2 sedang berlangsung, dengan aplikasi unggulan baru dan integrasi mitra yang bertujuan untuk mendorong penggunaan berkelanjutan di berbagai kategori seperti DeFi, gaming, pembayaran, dan DePIN.