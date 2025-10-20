Raksasa perbankan memberikan vonis tentang gelembung saham AI

Raksasa perbankan Citi telah memberikan pendapatnya tentang perdebatan yang sedang berlangsung seputar valuasi kecerdasan buatan (AI), menyimpulkan bahwa meskipun mengalami kenaikan pesat, saham AI belum memasuki wilayah gelembung.

Analisis terbaru bank tersebut menemukan bahwa valuasi sektor secara keseluruhan tetap dalam batas yang wajar, meskipun beberapa area menunjukkan tanda-tanda panas berlebih.

Untuk tujuan ini, monitor valuasi internal Citi hanya menandai "beberapa bendera merah" di seluruh eksposur AI yang luas, menunjukkan bahwa meskipun reli baru-baru ini "abnormal kuat," namun tetap terikat pada fundamental pendapatan.

Risiko sektor AI yang muncul

Namun, bank tersebut memperingatkan bahwa risiko mulai muncul dalam segmen ekosistem AI yang lebih padat aset, terutama di antara perusahaan industri dan infrastruktur AS yang telah mengalami pergerakan harga yang sangat besar. Bank tersebut menyarankan investor untuk mempertimbangkan pengambilan keuntungan di area ini sambil mempertahankan eksposur terhadap investasi AI yang terdiversifikasi.

Pada saat yang sama, Citi terus mendukung strategi "pertumbuhan dengan harga yang wajar" (GARP), berfokus pada perusahaan dengan ekspektasi pendapatan yang selaras dengan perkiraan pasar dan potensi pertumbuhan berkelanjutan.

Bank tersebut juga membedakan antara model AI ringan aset dan padat aset, faktor yang semakin penting karena lebih banyak perusahaan mengikatkan masa depan mereka pada teknologi ini.

Perlu dicatat bahwa kekhawatiran tentang gelembung AI telah berkembang di seluruh pasar global. Analis telah membandingkan boom saat ini dengan era Dot-com akhir 1990-an, menunjukkan bahwa sepuluh perusahaan teratas AS, banyak didorong oleh AI, kini membentuk hampir 40% dari kapitalisasi pasar S&P 500, dibandingkan dengan sekitar 25% pada puncak dot-com.

Rasio harga-terhadap-buku indeks juga telah naik di atas rekor tinggi tahun 2000, dan perilaku investor menunjukkan tanda-tanda familiar dari "psikologi gelembung," dengan modal yang mengalir ke saham terkait AI tanpa memperhatikan profitabilitas. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa valuasi di beberapa bagian sektor AI mungkin sudah melebihi yang terlihat selama mania dot-com.

Pada saat yang sama, lingkungan saat ini berbeda dalam beberapa hal penting. Tidak seperti boom internet, banyak pemimpin AI, terutama di semikonduktor seperti Nvidia (NASDAQ: NVDA), cloud, dan perangkat lunak perusahaan, adalah bisnis yang menguntungkan, menghasilkan uang tunai yang mendanai ekspansi mereka dari sumber daya internal daripada spekulasi.

Teknologi ini juga sedang diintegrasikan ke dalam industri mapan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, daripada mengandalkan model bisnis yang belum teruji tanpa jalur yang jelas menuju pendapatan.

