Saham Coinbase melonjak lebih dari 9% setelah JPMorgan meningkatkan peringkat saham dan menaikkan target harganya menjadi $404.Saham Coinbase melonjak lebih dari 9% setelah JPMorgan meningkatkan peringkat saham dan menaikkan target harganya menjadi $404.

Coinbase melonjak 9% setelah peningkatan peringkat dari JPMorgan

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/25 08:34

Saham Coinbase Global Inc. melonjak secara signifikan pada hari Jumat setelah JPMorgan Chase meningkatkan peringkat bursa kripto tersebut, menunjukkan peluang monetisasi baru yang terkait dengan jaringan Base dan strategi pembayaran USDC.

Analis bank tersebut menaikkan peringkat mereka menjadi "Overweight" dari "Neutral" dan meningkatkan target harga mereka menjadi $404 per saham, menunjukkan potensi kenaikan sekitar 15% dibandingkan dengan level saat ini.

JPMorgan mencatat bahwa Coinbase sedang menggandakan fokusnya pada blockchain layer-2 Base dan berusaha membuka lebih banyak cara untuk menangkap nilai lebih dari pertumbuhan platform tersebut. 

Menurut bank tersebut, peluncuran token Base dapat mewakili peluang pasar sebesar $12 miliar hingga $34 miliar, dengan bagian yang dipertahankan Coinbase berpotensi bernilai $4 miliar hingga $12 miliar. Analis menyarankan bahwa distribusi token tersebut mungkin akan mengutamakan pengembang, validator, dan komunitas Base.

Laporan tersebut juga menyoroti peluang ekspansi margin dari perubahan pada program rewards USDC Coinbase. JPMorgan mencatat bahwa Coinbase mungkin mengurangi rewards bunga untuk sebagian besar pengguna, sambil menawarkannya terutama kepada pelanggan Coinbase One — langkah yang dapat menambah sekitar $374 juta dalam pendapatan tahunan pada imbal hasil USDC dan suku bunga saat ini.

Setelah peningkatan tersebut, saham COIN naik lebih dari 9% pada hari Jumat menjadi sekitar $353. Data YoY menunjukkan saham tersebut kini naik sekitar 42%, mendorong kapitalisasi pasar Coinbase menjadi sekitar $90,6 miliar.

Analis melihat peluang $12B–$34B dari potensi peluncuran token Base

Coinbase dijadwalkan merilis hasil kuartal ketiga pada 30 Oktober. Menurut Zacks Investment Research, analis memperkirakan perusahaan akan membukukan laba $1,06 per saham, menandai kenaikan 71% year-over-year, dengan pendapatan $1,74 miliar, peningkatan 44,1% dari kuartal yang sama tahun lalu.

Laporan yang akan datang ini menyusul kuartal kedua yang beragam bagi Coinbase, yang tidak mencapai target laba tetapi mencapai beberapa tonggak operasional, termasuk pertumbuhan saldo stablecoin dan pendapatan yang berasal dari stablecoin.

Perusahaan telah bekerja untuk mendorong pertumbuhan di segmen langganan dan layanannya, yang diperkirakan akan menyumbang pendapatan sebesar $665 juta hingga $745 juta selama kuartal ketiga. Di antara peristiwa besar dalam kuartal tersebut, Coinbase menyoroti pengesahan GENIUS Act, yang menetapkan kerangka regulasi yang bertujuan untuk mempromosikan adopsi stablecoin di Amerika Serikat. Perusahaan juga mencatat bahwa DPR mengesahkan RUU struktur pasar yang lebih luas, yang dipandang sebagai langkah menuju kejelasan yang lebih besar dalam regulasi kripto.

Akuisisi Echo oleh Coinbase membangkitkan kenangan tentang boom ICO

Dalam perkembangan terkait, pembelian platform investasi aset digital Echo senilai $375 juta oleh Coinbase Global Inc. membangkitkan kenangan yang tidak terlalu jauh—masa kejayaan kurang dari satu dekade lalu, ketika ribuan proyek kripto mengumpulkan miliaran dolar dengan menjual token langsung kepada investor.

Initial coin offerings, atau ICO, membantu mendefinisikan siklus boom-and-bust yang membuat masyarakat umum menyadari cryptocurrency untuk pertama kalinya. Sementara penjualan token terhenti pada 2018 setelah gelembung spekulatif yang berkembang cepat pecah dan regulator menindak tegas penipuan yang menyebar, akuisisi Coinbase dipandang oleh pelaku pasar sebagai sinyal bahwa yang lama menjadi baru lagi.

Menurut pernyataan Coinbase yang mengumumkan akuisisi tersebut, perusahaan mengatakan kesepakatan itu akan membantunya membangun solusi "full-stack" untuk penggalangan dana kripto.

Cobie, pendiri Echo, mengatakan perusahaan akan terus mengoperasikan platform mandiri di bawah merek saat ini untuk sementara waktu. Namun, dia mencatat bahwa mereka akan mengintegrasikan produk penjualan publik Sonar ke dalam Coinbase dan kemungkinan membangun cara-cara baru bagi pendiri untuk mengakses investor.

