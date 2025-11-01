Bos bursa kripto ditemukan tewas di penjara Turki, media negara mengonfirmasi

Faruk Fatih Ozer, mantan CEO bursa kripto Thodex yang runtuh, telah ditemukan tewas di sel penjaranya di kota Tekirdag, Turki barat.

Ringkasan Pendiri Thodex Faruk Fatih Ozer ditemukan tewas di sel penjara Turki.

Ozer sedang menjalani hukuman 11.196 tahun atas penipuan dan aktivitas kriminal.

Pejabat menduga bunuh diri.

Stasiun penyiaran milik negara TRT melaporkan berita tersebut pada hari Sabtu. Penyelidikan sedang berlangsung dan pejabat berfokus pada kemungkinan bahwa Ozer melakukan bunuh diri.

Pria berusia 31 tahun itu sedang menjalani hukuman penjara 11.196 tahun atas kejahatan termasuk penipuan dan memimpin organisasi kriminal setelah runtuhnya Thodex pada 2021.

Thodex runtuh setelah kampanye promosi terakhir

Ozer mendirikan Thodex di Istanbul pada 2017 sebagai siswa putus sekolah menengah. Platform tersebut berkembang menjadi salah satu bursa kripto terbesar di Turki dengan sekitar 390.000 hingga 400.000 pengguna.

Bursa tersebut adalah satu-satunya platform di Turki saat itu yang menawarkan layanan ATM Bitcoin.

Thodex menjalankan kampanye promosi terakhirnya dari 15 Maret hingga 15 April 2021, dan menawarkan Dogecoin gratis kepada pengguna baru.

Sekitar 4 juta token didistribusikan. Kampanye tersebut bertepatan dengan "Dogeday" pada 20 April 2021, ketika harga Dogecoin meningkat sebesar 20%.

Pada 20 April 2021, pengguna mulai mengalami gangguan transaksi. Thodex mengklaim masalah tersebut berasal dari serangan siber. Keesokan harinya, perdagangan berhenti sepenuhnya dan pengguna tidak lagi dapat mengakses akun mereka.

Sementara dakwaan awal jaksa memperkirakan total kerugian sekitar $24 juta, media Turki melaporkan angka setinggi $2 miliar. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan kerugian sebesar $2,6 miliar.

Ozer ditangkap setelah melarikan diri ke Albania

Ozer melarikan diri ke Albania setelah runtuhnya perusahaan. Surat perintah penangkapan internasional Interpol dikeluarkan pada April 2021. Dia ditangkap di Albania pada 30 Agustus 2022, setelah lebih dari setahun dalam pelarian.

Pengadilan Albania memerintahkan ekstradisinya ke Turki pada 2022. Ozer diekstradisi pada April 2023 dan ditahan oleh polisi saat tiba.

Pada 7 September 2023, pengadilan Istanbul menyatakan Ozer bersalah atas berbagai tuduhan termasuk penipuan berat, memimpin organisasi kriminal, pencucian uang, dan menjadi anggota organisasi.

Dia dijatuhi hukuman 11.196 tahun, 10 bulan, dan 15 hari penjara dan didenda 135 juta lira Turki.