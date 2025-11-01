BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Faruk Fatih Ozer, mantan chief executive dari bursa cryptocurrency Thodex yang runtuh, telah ditemukan meninggal di sel penjaranya di Tekirdag.Faruk Fatih Ozer, mantan chief executive dari bursa cryptocurrency Thodex yang runtuh, telah ditemukan meninggal di sel penjaranya di Tekirdag.

Bos bursa kripto ditemukan tewas di penjara Turki, media negara mengonfirmasi

Oleh: Crypto.news
2025/11/01 23:00
Ibiza Final Boss
BOSS$0.0002322-5.95%
Cellframe
CELL$0.1651-6.24%

Faruk Fatih Ozer, mantan CEO bursa kripto Thodex yang runtuh, telah ditemukan tewas di sel penjaranya di kota Tekirdag, Turki barat.

Ringkasan
  • Pendiri Thodex Faruk Fatih Ozer ditemukan tewas di sel penjara Turki.
  • Ozer sedang menjalani hukuman 11.196 tahun atas penipuan dan aktivitas kriminal.
  • Pejabat menduga bunuh diri.

Stasiun penyiaran milik negara TRT melaporkan berita tersebut pada hari Sabtu. Penyelidikan sedang berlangsung dan pejabat berfokus pada kemungkinan bahwa Ozer melakukan bunuh diri.

Pria berusia 31 tahun itu sedang menjalani hukuman penjara 11.196 tahun atas kejahatan termasuk penipuan dan memimpin organisasi kriminal setelah runtuhnya Thodex pada 2021.

Thodex runtuh setelah kampanye promosi terakhir

Ozer mendirikan Thodex di Istanbul pada 2017 sebagai siswa putus sekolah menengah. Platform tersebut berkembang menjadi salah satu bursa kripto terbesar di Turki dengan sekitar 390.000 hingga 400.000 pengguna.

Bursa tersebut adalah satu-satunya platform di Turki saat itu yang menawarkan layanan ATM Bitcoin.

Thodex menjalankan kampanye promosi terakhirnya dari 15 Maret hingga 15 April 2021, dan menawarkan Dogecoin gratis kepada pengguna baru.

Sekitar 4 juta token didistribusikan. Kampanye tersebut bertepatan dengan "Dogeday" pada 20 April 2021, ketika harga Dogecoin meningkat sebesar 20%.

Pada 20 April 2021, pengguna mulai mengalami gangguan transaksi. Thodex mengklaim masalah tersebut berasal dari serangan siber. Keesokan harinya, perdagangan berhenti sepenuhnya dan pengguna tidak lagi dapat mengakses akun mereka.

Sementara dakwaan awal jaksa memperkirakan total kerugian sekitar $24 juta, media Turki melaporkan angka setinggi $2 miliar. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan kerugian sebesar $2,6 miliar.

Ozer ditangkap setelah melarikan diri ke Albania

Ozer melarikan diri ke Albania setelah runtuhnya perusahaan. Surat perintah penangkapan internasional Interpol dikeluarkan pada April 2021. Dia ditangkap di Albania pada 30 Agustus 2022, setelah lebih dari setahun dalam pelarian.

Pengadilan Albania memerintahkan ekstradisinya ke Turki pada 2022. Ozer diekstradisi pada April 2023 dan ditahan oleh polisi saat tiba.

Pada 7 September 2023, pengadilan Istanbul menyatakan Ozer bersalah atas berbagai tuduhan termasuk penipuan berat, memimpin organisasi kriminal, pencucian uang, dan menjadi anggota organisasi.

Dia dijatuhi hukuman 11.196 tahun, 10 bulan, dan 15 hari penjara dan didenda 135 juta lira Turki.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,480.80
$102,480.80$102,480.80

+0.75%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,450.23
$3,450.23$3,450.23

+2.17%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.72
$159.72$159.72

+1.94%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2805
$2.2805$2.2805

+1.06%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$608.28
$608.28$608.28

+19.01%