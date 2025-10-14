Postingan Regulasi Kripto Kenya 2025: Parlemen Mengesahkan RUU VASP untuk Melegalkan Aset Digital pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Parlemen Kenya telah mengesahkan RUU Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP), memberikan negara tersebut kerangka hukum yang jelas pertama kali untuk mata uang kripto. Menurut Reuters, RUU tersebut kini diserahkan kepada Presiden William Ruto untuk mendapatkan persetujuan.

Para pembuat undang-undang percaya bahwa legislasi baru ini akan membawa kejelasan, meningkatkan kepercayaan investor, dan menstimulasi pertumbuhan di sektor aset digital Kenya, yang sebelumnya menghadapi tantangan karena ketidakpastian regulasi.

Siapa yang Akan Mengawasi Mata Uang Kripto di Kenya?

Di bawah undang-undang baru, pengawasan kripto akan dibagi antara dua otoritas utama. Bank Sentral Kenya (CBK) akan bertanggung jawab untuk perizinan stablecoin dan aset virtual lainnya, sementara Otoritas Pasar Modal (CMA) akan mengawasi bursa kripto dan platform perdagangan.

Kuria Kimani, kepala komite keuangan Majelis Nasional, menjelaskan:

Dengan membagi tanggung jawab, Kenya bertujuan untuk melindungi konsumen sambil mendorong inovasi di sektor kripto yang berkembang pesat.

Kenya Berharap Menarik Investasi dan Inovasi Kripto Global

RUU VASP diharapkan akan memposisikan Kenya sebagai pusat bursa mata uang kripto dan inovasi fintech di Afrika. Masyarakat Kenya yang muda, terutama mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun, sudah aktif menggunakan aset virtual untuk perdagangan, pembayaran, investasi, dan tujuan bisnis.

Kuria Kuria menambahkan:

Dengan aturan dan pengawasan yang jelas, pemerintah bertujuan untuk menarik perusahaan kripto internasional dan startup fintech, mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru.

Undang-undang baru ini terinspirasi dari regulasi kripto di AS dan Inggris, menggabungkan pengawasan yang kuat dengan fleksibilitas untuk inovasi. Sebelumnya pada tahun 2025, pembuat undang-undang Kenya menyetujui pendekatan regulasi multi-lembaga, yang melibatkan CBK, CMA, Otoritas Komunikasi, Otoritas Persaingan, dan Kantor Komisaris Perlindungan Data.

Bersama-sama, lembaga-lembaga ini akan menangani perizinan, perilaku pasar, perlindungan data, dan infrastruktur digital, membangun sistem yang komprehensif dan modern untuk regulasi mata uang kripto di Kenya.

Baca Juga :

Kenya Mengusulkan Badan Regulasi Kripto Bersama saat Negara Mengincar Kepemimpinan di Ruang Kripto Afrika

,

Kenya Bergabung dengan Pemimpin Kripto Afrika

Dengan legislasi ini, Kenya bergabung dengan sekelompok negara Afrika terpilih, termasuk Afrika Selatan, yang telah memberlakukan undang-undang kripto formal. Negara-negara lain, seperti Uganda, sedang mengeksplorasi proyek blockchain dan mata uang digital bank sentral (CBDC), mencerminkan minat yang berkembang di benua ini terhadap keuangan digital yang diregulasi.

RUU VASP menandakan ambisi Kenya untuk memimpin dalam menciptakan ekosistem mata uang kripto yang aman, legal, dan dapat diakses di Afrika. Setelah disahkan menjadi undang-undang, diharapkan akan:

Meningkatkan kepercayaan investor untuk peserta lokal dan internasional



Mendorong pendirian bursa kripto di Kenya



Melindungi pengguna sambil mempromosikan pertumbuhan fintech



Memberikan aturan yang jelas untuk mengoperasikan aset digital dalam lingkungan yang diregulasi



Langkah Kenya merupakan langkah signifikan menuju pembangunan ekosistem mata uang kripto yang berkelanjutan di Afrika, membuka jalan bagi inovasi, investasi, dan inklusi keuangan.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto! Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

FAQ

Siapa yang mengatur mata uang kripto di Kenya? Bank Sentral Kenya memberikan lisensi untuk stablecoin, sementara Otoritas Pasar Modal mengawasi bursa kripto. Pendekatan ganda ini menyeimbangkan keamanan dan inovasi untuk pasar. Apakah mata uang kripto legal di Kenya sekarang? Ya. Dengan RUU VASP baru, Kenya memiliki kerangka hukum yang jelas untuk kripto. Ini memberikan aturan untuk bursa dan melindungi investor, meningkatkan kepercayaan di sektor aset digital. Bagaimana cara memulai bursa kripto di Kenya? Anda akan memerlukan lisensi dari Otoritas Pasar Modal. Undang-undang baru menetapkan pedoman yang jelas untuk mengoperasikan bursa, menciptakan pasar yang terstruktur dan diregulasi untuk bisnis.



