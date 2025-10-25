Data: Alamat yang memegang 100 hingga 10.000 ETH meningkatkan kepemilikan mereka sekitar 218.000 ETH dalam seminggu terakhir

PANews melaporkan pada 25 Oktober bahwa menurut data Santiment, kelompok alamat yang memegang 100 hingga 10.000 Ethereum menjual 1,36 juta ETH antara 5 dan 16 Oktober, tetapi membeli kembali hampir seperenam (218.470) dari mereka dalam minggu lalu, yang merupakan sinyal positif untuk Ethereum.
