Data: Alamat yang memegang 100 hingga 10.000 ETH meningkatkan kepemilikan mereka sekitar 218.000 ETH dalam seminggu terakhir

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...