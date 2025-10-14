Pidato Ketua Fed Jerome Powell Besok Dapat Memicu Crash Pasar Kripto – Inilah yang Perlu Diharapkan

Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan akan menyampaikan pidato utama tentang prospek ekonomi A.S. dan kebijakan moneter pada pertemuan tahunan National Association for Business Economics (NABE) di Philadelphia pada hari Selasa. Pidato berjudul "Economic Outlook and Monetary Policy" ini datang pada saat yang bergejolak bagi pasar global yang terguncang oleh ketegangan perdagangan A.S.-China yang kembali muncul dan koreksi tajam pada aset digital. Komentar Powell dapat mempengaruhi ekspektasi seputar pemotongan suku bunga dan kebijakan moneter yang lebih luas, berpotensi menentukan apakah penurunan crypto saat ini akan memburuk atau stabil. Pasar Crypto Bersiap untuk Pidato Powell Setelah Gejolak Tarif Trump Minggu lalu, Presiden Donald Trump kembali memicu ketegangan perdagangan dengan Beijing dengan mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 100% pada semua barang China yang diimpor ke Amerika Serikat mulai 1 November. Pengumuman tersebut mengguncang pasar di seluruh dunia, dengan total kapitalisasi pasar crypto anjlok lebih dari $125 miliar dalam hitungan jam. Bitcoin, yang telah naik di atas $122.000 lebih awal dalam minggu itu, turun di bawah $105.000 setelah pengumuman Trump dan sempat turun di bawah $102.000 pada hari Sabtu. Ethereum turun hampir 20% dalam periode yang sama, sementara Solana, XRP, dan BNB mencatat kerugian antara 12% dan 18%. Penurunan tajam ini memicu likuidasi besar-besaran di berbagai bursa. Data dari CoinGlass menunjukkan lebih dari 1,66 juta trader terhapus dalam 24 jam, mengakibatkan $19,33 miliar posisi terlikuidasi. Bitcoin dan Ethereum saja menyumbang hampir $10 miliar dari kerugian tersebut, menjadikannya salah satu peristiwa deleveraging paling parah tahun ini. Selain itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto anjlok dari level "Keserakahan" 64 pada hari Jumat menjadi 27 ("Ketakutan") pada hari Sabtu, terendah dalam enam bulan. Menurut Santiment, penjualan pada hari Jumat bukan hanya tentang tarif. Perusahaan analitik tersebut mengatakan trader ritel cepat "merasionalisasi" penurunan dengan menyalahkan ketegangan A.S.-China, tetapi faktor struktural yang lebih dalam sedang berperan, seperti leverage berlebihan dan posisi long yang terlalu diperpanjang. Analis di The Kobeissi Letter setuju, menggambarkan peristiwa tersebut sebagai "forced unwind" di pasar yang terlalu ramai dengan bias kuat terhadap eksposur long. Analis mengatakan komentar Powell yang akan datang bisa memperdalam atau menstabilkan gejolak pasar saat ini. Trader mengawasi dengan cermat setiap petunjuk tentang waktu dan besaran potensi pemotongan suku bunga. Menambah ketidakpastian, Federal Reserve diperkirakan akan memotong suku bunga sebesar 25 basis poin pada Oktober dan Desember, dengan pasar futures menunjukkan peluang 97% dan 89%, masing-masing. Pidato Powell pada hari Selasa mungkin memperjelas pandangan bank sentral tentang inflasi, pertumbuhan, dan dampak tarif pada ekonomi A.S. Nada bicaranya bisa menenangkan pasar atau memperburuk ketakutan akan perlambatan ekonomi. Nada yang lebih hawkish dari Powell, yang menunjukkan suku bunga akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, dapat memicu kembali tekanan jual di crypto dan ekuitas, yang keduanya semakin diperdagangkan selaras dengan sentimen risiko yang lebih luas. Bitcoin dan Ether Pulih saat Trump Menunjukkan Nada Lebih Lunak Terhadap China Sementara pasar sebagian pulih pada hari Senin, pemulihan tetap rapuh. Bitcoin naik 4,5% menjadi $115.459, sementara Ether naik 11,3% menjadi $4.161 setelah Trump dan Wakil Presiden JD Vance menunjukkan nada yang lebih lunak pada hari Minggu, menunjukkan keterbukaan untuk pembicaraan perdagangan dengan Beijing. "Jangan khawatir tentang China, semuanya akan baik-baik saja," Trump memposting di Truth Social, menyebut Presiden China Xi Jinping "sangat dihormati" dan menyarankan bahwa A.S. ingin "membantu, bukan menyakiti" China. Namun, ketegangan tetap tinggi. Beijing telah memperingatkan bahwa mereka akan membalas jika Washington menerapkan tarif 100%. Kementerian perdagangan China mengatakan negara tersebut "tidak menginginkan perang dagang tetapi tidak takut akan hal itu," bersumpah untuk "mengambil tindakan tegas" untuk melindungi kepentingannya. Sementara itu, dalam komoditas, emas dan perak memperpanjang reli mereka karena investor mencari keamanan. Emas mencapai $4.200 per ons, sementara perak menyentuh $51,70, keduanya mencapai rekor tertinggi. Bank of America menaikkan perkiraan harga emas 2026 menjadi $5.000, mengutip risiko geopolitik yang persisten, permintaan bank sentral yang kuat, dan ekspektasi yang berkembang untuk pemotongan suku bunga Fed. Pada April, Presiden Donald Trump mengenakan tarif luas hingga 125% pada impor China setelah mengungkapkan kebijakan yang lebih luas yang menetapkan tarif dasar 10% pada semua impor dan memperkenalkan bea timbal balik. China membalas segera dengan tindakan setara, memperingatkan akan "berjuang sampai akhir." Pada Mei, Amerika Serikat dan China setuju untuk sementara menurunkan tarif mereka yang meningkat, memberikan kelonggaran singkat kepada pasar yang terguncang oleh berbulan-bulan ketegangan ekonomi. Kesepakatan tersebut, yang diumumkan dalam pernyataan bersama dari Jenewa, memberikan kedua belah pihak jendela 90 hari untuk menegosiasikan kerja sama lebih lanjut. 