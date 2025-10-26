Penambang Bitcoin tingkat menengah mendapatkan momentum, membentuk kembali persaingan pasca-halving

Penambang Bitcoin yang lebih kecil mengalami lonjakan hashrate dan utang saat persaingan meningkat pasca-halving, membentuk kembali keseimbangan kekuatan industri.
Industri penambangan Bitcoin menjadi semakin kompetitif, dengan operator tier-2 yang memperkecil kesenjangan dengan pemimpin mapan dalam hashrate yang terealisasi — tanda adanya lapangan bermain yang lebih setara setelah halving 2024.
Menurut The Miner Mag, perusahaan seperti Cipher Mining, Bitdeer dan HIVE Digital telah dengan cepat memperluas hashrate terealisasi mereka setelah beberapa tahun pertumbuhan infrastruktur, mempersempit jarak dengan pemain utama seperti MARA Holdings, CleanSpark dan Cango.
"Kebangkitan mereka menyoroti bagaimana penambang publik tingkat menengah — yang dulu tertinggal jauh — telah dengan cepat meningkatkan produksi sejak halving 2024," tulis The Miner Mag dalam buletin Miner Weekly terbarunya.
