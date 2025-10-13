Prediksi harga PEPE: seorang analis mengatakan pasar siap setelah crash — inilah targetnya

Harga PEPE adalah salah satu yang paling terdampak selama peristiwa likuidasi yang keras di akhir pekan, jatuh lebih dari 60% dalam beberapa menit. Ini memicu serangkaian penutupan paksa (likuidasi otomatis pinjaman dengan leverage) sementara para trader berusaha menyelamatkan posisi mereka.

Namun sekarang, dengan gelombang likuidasi yang sudah berlalu dan pasar mulai memantul, sentimen mulai berubah. Menurut seorang analis, PEPE mungkin siap untuk kenaikan baru yang kuat.

PEPE siap lepas landas

Analis kripto MMBTtrader, dalam analisis yang dipublikasikan di TradingView, menjelaskan bahwa penurunan PEPE sudah diperkirakan — meskipun terjadi lebih tiba-tiba dari yang diharapkan. Namun, menurutnya, penurunan ini merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar: semacam reset pasar, yang diperlukan untuk membersihkan kelebihan leverage keuangan dan memberikan token tersebut dasar yang lebih kuat untuk memulai kembali.

Pakar tersebut menekankan bahwa lilin merah panjang (batang yang menunjukkan penurunan tajam dalam waktu singkat) yang menyebabkan harga jatuh mungkin merupakan hasil dari manipulasi pasar. Banyak investor berbagi hipotesis ini, mengingat beberapa altcoin kehilangan hingga 80% nilainya dalam satu lilin.

Menurut MMBTtrader, pergerakan ekstrem seperti ini sering mengantisipasi perubahan penting. Dengan lebih dari 19 miliar $ posisi yang dilikuidasi dalam satu hari — peristiwa likuidasi terbesar dalam sejarah kripto — pasar mungkin telah mengalami "pembersihan" yang diperlukan untuk memulai kembali.

Sebuah "pembersihan" yang diperlukan sebelum pemulihan

Analis menjelaskan bahwa jenis pergerakan ini berfungsi untuk mengguncang pasar, menghilangkan trader dengan leverage berlebihan, baik long (bertaruh pada kenaikan) maupun short (bertaruh pada penurunan). Setelah crash, sebagian besar kerugian datang justru dari trader long.

Data dari Coinglass menunjukkan bahwa, di beberapa platform, hingga 96% likuidasi pada hari itu melibatkan posisi long — tanda bahwa pasar terlalu condong ke arah bullish.

Namun sekarang, grafik PEPE menunjukkan pantulan teknis: harga telah kembali di atas level support bulanan yang penting, pada 0,000005 $. Selama level ini bertahan, ini bisa menjadi titik awal untuk rally berikutnya.

Level kunci yang perlu dipantau

Jika harga PEPE tetap di atas 0,000005 $, target pertama dalam pemulihan akan menjadi 0,00001 $, di mana dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar resistensi terkonsentrasi.

Setelah melewati ambang batas ini, jalan ke atas akan menjadi lebih bebas, membuka kemungkinan rally menuju 0,000013 $, di mana kemungkinan para penjual akan berusaha bereaksi. Pada titik itu, harga PEPE sudah akan hampir dua kali lipat.

Level berikutnya yang harus diatasi adalah 0,000016 $, yang dianggap sebagai resistensi kunci. Jika token tersebut berhasil melewati zona ini juga, maka pasar akan memiliki jalan bebas untuk fase pertumbuhan berkelanjutan yang baru.

Target akhir: +230%

Menurut MMBTtrader, jika semua resistensi utama berhasil diatasi, PEPE bisa mencapai rekor tertinggi baru. Target akhir yang ditunjukkan adalah 0,00003047 $, yang berarti kenaikan sekitar 230% dari level saat ini.

Analis menyimpulkan bahwa crash baru-baru ini, meskipun menyakitkan, mungkin telah terbukti menjadi katalisator yang diperlukan untuk siklus bullish baru. Dengan kata lain: setelah reset, pasar tampaknya siap untuk memulai kembali — dan PEPE bisa menjadi salah satu protagonis dalam kebangkitan ini.