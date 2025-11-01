SEC mengungkapkan orang Nigeria kehilangan N316 miliar akibat skema Ponzi

Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria telah mengungkapkan bahwa warga Nigeria telah kehilangan lebih dari $218 juta (sekitar N316 miliar) akibat skema Ponzi dan manajer dana ilegal selama beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga tersebut, keserakahan dan ketidaktahuan di kalangan warga Nigeria adalah beberapa faktor yang mempertahankan ancaman ini.

Informasi tersebut diungkapkan oleh Abdul Rasheed Dan-Abu, Kepala Departemen FinTech dan Inovasi di Komisi tersebut, pada pelatihan yang diselenggarakan oleh SEC untuk jurnalis keuangan di Abuja.

Dan-Abu mengungkapkan informasi ini sebagai bagian dari presentasi tentang memerangi penipuan investasi di Nigeria. Dalam presentasinya, dia menggambarkan skema Ponzi sebagai investasi penipuan yang membayar keuntungan kepada investor lama dengan dana dari investor baru daripada dari aktivitas bisnis yang sebenarnya.

Warga Nigeria kehilangan N316 miliar akibat skema Ponzi

Berbicara tentang masalah ini, Dan-Abu menyebutkan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas investasi ini tidak melakukan apa pun yang berarti. "Mereka hanya mengumpulkan uang orang dan menggunakannya untuk membayar investor awal.

Pada suatu titik, ketika tidak ada investor baru, seluruh sistem runtuh dan operator menghilang," katanya. Dalam presentasinya, dia menyebutkan bahwa keinginan untuk kekayaan cepat telah mendorong banyak warga Nigeria menjadi korban jenis penipuan ini.

"Semua orang hanya ingin menjadi kaya hari ini. Itulah sebenarnya yang membuat orang jatuh ke dalam perangkap ini," katanya. "Bahkan orang-orang yang serakah sekarang lebih berpendidikan daripada mereka yang mengalami skema pertama Charles Ponzi. Pendidikan tidak menghentikan keserakahan."

Dan-Abu mengingat beberapa skema Ponzi yang telah ditutup di masa lalu, mencatat bahwa salah satunya menawarkan warga Nigeria pengembalian bulanan sekitar 30%. Dia mengatakan bahkan setelah runtuh, beberapa orang masih kembali untuk berinvestasi kembali. "Bahkan setelah MMM ditutup, mereka kembali dan memberi tahu orang bahwa jika Anda membayar jumlah tertentu, Anda akan mendapatkan akses ke uang Anda yang hilang. Orang-orang masih membayar. Itu menunjukkan kepada Anda bagaimana keserakahan membutakan orang," katanya.

Dia juga menceritakan bagaimana skema penipuan bernama New Nation, yang menyamar sebagai program pemberdayaan yang didukung pemerintah, meminta perempuan di daerah pedesaan untuk membayar agar menikmati manfaat tertentu.

Dan-Abu mencatat bahwa sekitar 155.000 perempuan pedesaan secara total memiliki dana mereka terjebak dalam program investasi tersebut. "Banyak yang menjual rumah dan mobil mereka untuk berinvestasi karena mereka percaya itu nyata. Ini memberi tahu Anda betapa berbahayanya hal ini ketika orang tidak bertanya," katanya.

DG SEC menginginkan regulasi kripto yang cepat

Dalam presentasinya, Dan-Abu menyebutkan bahwa operator ini menggunakan taktik pemasaran agresif di grup media sosial. Mereka pergi ke platform seperti WhatsApp untuk membuat grup dan memikat investor yang tidak curiga dengan janji-janji yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. 'Mereka menjanjikan pengembalian tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Tetapi tidak ada bisnis di dunia di mana Anda dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat tanpa risiko. Itu tidak mungkin,' katanya.

Namun, dia mendesak warga Nigeria untuk berhati-hati dan memeriksa dengan Komisi sebelum menyerahkan dana untuk investasi. "Setiap kali Anda melihat investasi yang tampak baru, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bertanya apakah itu terdaftar di SEC. Itu adalah keringat Anda, uang hasil jerih payah Anda.

Jika tidak terdaftar, itu sudah ilegal," dia memperingatkan. Dia juga mendesak jurnalis untuk mendukung kampanye melawan skema Ponzi, mencatat bahwa jika mereka menyampaikan peringatan kepada pengguna setiap minggu, mereka akan menahan diri dari menginvestasikan dana ke platform penipuan.

Dalam sambutannya, Dr Emomotimi Agama, Direktur Jenderal Komisi, mengatakan Nigeria perlu melakukan sesuatu tentang aset digital, mencatat bahwa negara tersebut tidak mampu bersikap lalai dalam mengatur mereka.

Dia menyebutkan bahwa pengawasan aset digital yang kuat diperlukan untuk melindungi investor dan membangun kepercayaan dalam sistem. "Regulasi bukan tentang pembatasan; ini tentang membangun kepercayaan, memastikan bahwa inovasi melayani kemajuan dan bukan pemangsaan," kata Agama.

