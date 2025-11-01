BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria telah mengungkapkan bahwa warga Nigeria telah kehilangan lebih dari $218 juta (sekitar N316 miliar) akibat skema Ponzi dan manajer dana ilegal selama beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga tersebut, keserakahan dan ketidaktahuan di kalangan warga Nigeria adalah beberapa faktor yang mempertahankan ancaman ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh Abdul Rasheed Dan-Abu, [...]Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria telah mengungkapkan bahwa warga Nigeria telah kehilangan lebih dari $218 juta (sekitar N316 miliar) akibat skema Ponzi dan manajer dana ilegal selama beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga tersebut, keserakahan dan ketidaktahuan di kalangan warga Nigeria adalah beberapa faktor yang mempertahankan ancaman ini. Informasi tersebut diungkapkan oleh Abdul Rasheed Dan-Abu, [...]

SEC mengungkapkan orang Nigeria kehilangan N316 miliar akibat skema Ponzi

Oleh: Cryptopolitan
2025/11/01 23:16
Moonveil
MORE$0.00509-5.40%
FUND
FUND$0.01374--%

Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria telah mengungkapkan bahwa warga Nigeria telah kehilangan lebih dari $218 juta (sekitar N316 miliar) akibat skema Ponzi dan manajer dana ilegal selama beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga tersebut, keserakahan dan ketidaktahuan di kalangan warga Nigeria adalah beberapa faktor yang mempertahankan ancaman ini.

Informasi tersebut diungkapkan oleh Abdul Rasheed Dan-Abu, Kepala Departemen FinTech dan Inovasi di Komisi tersebut, pada pelatihan yang diselenggarakan oleh SEC untuk jurnalis keuangan di Abuja.

Dan-Abu mengungkapkan informasi ini sebagai bagian dari presentasi tentang memerangi penipuan investasi di Nigeria. Dalam presentasinya, dia menggambarkan skema Ponzi sebagai investasi penipuan yang membayar keuntungan kepada investor lama dengan dana dari investor baru daripada dari aktivitas bisnis yang sebenarnya.

Warga Nigeria kehilangan N316 miliar akibat skema Ponzi

Berbicara tentang masalah ini, Dan-Abu menyebutkan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas investasi ini tidak melakukan apa pun yang berarti. "Mereka hanya mengumpulkan uang orang dan menggunakannya untuk membayar investor awal.

Pada suatu titik, ketika tidak ada investor baru, seluruh sistem runtuh dan operator menghilang," katanya. Dalam presentasinya, dia menyebutkan bahwa keinginan untuk kekayaan cepat telah mendorong banyak warga Nigeria menjadi korban jenis penipuan ini.

"Semua orang hanya ingin menjadi kaya hari ini. Itulah sebenarnya yang membuat orang jatuh ke dalam perangkap ini," katanya. "Bahkan orang-orang yang serakah sekarang lebih berpendidikan daripada mereka yang mengalami skema pertama Charles Ponzi. Pendidikan tidak menghentikan keserakahan."

Dan-Abu mengingat beberapa skema Ponzi yang telah ditutup di masa lalu, mencatat bahwa salah satunya menawarkan warga Nigeria pengembalian bulanan sekitar 30%. Dia mengatakan bahkan setelah runtuh, beberapa orang masih kembali untuk berinvestasi kembali. "Bahkan setelah MMM ditutup, mereka kembali dan memberi tahu orang bahwa jika Anda membayar jumlah tertentu, Anda akan mendapatkan akses ke uang Anda yang hilang. Orang-orang masih membayar. Itu menunjukkan kepada Anda bagaimana keserakahan membutakan orang," katanya.

Dia juga menceritakan bagaimana skema penipuan bernama New Nation, yang menyamar sebagai program pemberdayaan yang didukung pemerintah, meminta perempuan di daerah pedesaan untuk membayar agar menikmati manfaat tertentu.

Dan-Abu mencatat bahwa sekitar 155.000 perempuan pedesaan secara total memiliki dana mereka terjebak dalam program investasi tersebut. "Banyak yang menjual rumah dan mobil mereka untuk berinvestasi karena mereka percaya itu nyata. Ini memberi tahu Anda betapa berbahayanya hal ini ketika orang tidak bertanya," katanya.

DG SEC menginginkan regulasi kripto yang cepat

Dalam presentasinya, Dan-Abu menyebutkan bahwa operator ini menggunakan taktik pemasaran agresif di grup media sosial. Mereka pergi ke platform seperti WhatsApp untuk membuat grup dan memikat investor yang tidak curiga dengan janji-janji yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. 'Mereka menjanjikan pengembalian tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Tetapi tidak ada bisnis di dunia di mana Anda dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat tanpa risiko. Itu tidak mungkin,' katanya.

Namun, dia mendesak warga Nigeria untuk berhati-hati dan memeriksa dengan Komisi sebelum menyerahkan dana untuk investasi. "Setiap kali Anda melihat investasi yang tampak baru, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bertanya apakah itu terdaftar di SEC. Itu adalah keringat Anda, uang hasil jerih payah Anda.

Jika tidak terdaftar, itu sudah ilegal," dia memperingatkan. Dia juga mendesak jurnalis untuk mendukung kampanye melawan skema Ponzi, mencatat bahwa jika mereka menyampaikan peringatan kepada pengguna setiap minggu, mereka akan menahan diri dari menginvestasikan dana ke platform penipuan.

Dalam sambutannya, Dr Emomotimi Agama, Direktur Jenderal Komisi, mengatakan Nigeria perlu melakukan sesuatu tentang aset digital, mencatat bahwa negara tersebut tidak mampu bersikap lalai dalam mengatur mereka.

Dia menyebutkan bahwa pengawasan aset digital yang kuat diperlukan untuk melindungi investor dan membangun kepercayaan dalam sistem. "Regulasi bukan tentang pembatasan; ini tentang membangun kepercayaan, memastikan bahwa inovasi melayani kemajuan dan bukan pemangsaan," kata Agama.

Dilihat di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembangun kripto yang paling tajam.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+4.97%
Bitcoin
BTC$102,894.44+1.12%
Major
MAJOR$0.10113+3.62%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002911-16.03%
Union
U$0.006194-2.24%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Hitung Mundur Fase 2 – Presale IPO Genie Hampir Terjual Habis karena Lonjakan Permintaan Investor

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,110.08
$103,110.08$103,110.08

+1.37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,475.41
$3,475.41$3,475.41

+2.92%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.41
$160.41$160.41

+2.38%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2823
$2.2823$2.2823

+1.14%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$609.87
$609.87$609.87

+19.32%