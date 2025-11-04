Persetujuan ETF XRP Mendekat saat November Memulai Bulan Terkuat XRP Secara Historis

Meningkatnya pembicaraan tentang ETF spot XRP memicu ekspektasi modal baru dan pergerakan harga.

Kinerja historis November menciptakan optimisme yang hati-hati sementara trader mengawasi resistensi sekitar $2,75.

XRP Ripple telah memasuki November dengan minat investor yang terus bertumbuh menjelang kemungkinan persetujuan ETF spot XRP pertama di AS. Seperti dilaporkan oleh CNF, analis Nate Geraci menyarankan bahwa dana-dana ini mungkin mulai diperdagangkan pada pertengahan November 2025. Pengamat pasar mengharapkan minat yang kuat dari investor besar begitu dana-dana ini mencapai platform perdagangan.

Proyeksi dari beberapa analis menunjukkan bahwa lebih dari $1 miliar dapat masuk ke pasar selama minggu-minggu awal aktivitas dana. Arus masuk modal yang besar sering mendorong percepatan harga yang tiba-tiba di pasar aset digital.

Selain itu, data historis menunjukkan bahwa token ini sering mencatat keuntungan yang lebih kuat di bulan November. Pelaku pasar mengantisipasi tren serupa kali ini. Namun, token ini mengakhiri Oktober dalam kondisi merah, yang telah membawa beberapa kehati-hatian di kalangan trader.

Data Historis Menunjukkan Kekuatan November

Data dari CryptoRank menunjukkan bahwa selama 12 tahun terakhir, November telah melihat jumlah penutupan hijau dan merah yang sama. Meskipun keseimbangan itu, bulan-bulan yang ditutup hijau telah menghasilkan keuntungan besar.

Selama tahun pertamanya, XRP mencatat kenaikan 531,9% pada November, menetapkan pola pertumbuhan cepat yang berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Bahkan dalam fase pasar yang lebih lemah, token ini sering pulih. Desember menyusul dengan pengembalian rata-rata 69,6%.

Pada 2024, pasar melihat lonjakan luar biasa, dengan XRP menutup November naik 281,7% setelah mengalami penurunan 16,7% pada Oktober. Pemulihan itu memicu kenaikan 600% selama beberapa minggu berikutnya, menunjukkan bahwa Oktober yang negatif tidak selalu menyebabkan November yang lemah.

Penurunan Open Interest XRP Mencerminkan Setup 2024

Source: CryptoRank

Selain itu, data Coinglass menunjukkan bahwa open interest untuk token ini mencapai puncak di atas $10 miliar pada awal tahun. Sejak titik itu, open interest telah turun lebih dari setengahnya dan sekarang berada di bawah $5 miliar. Open interest yang rendah dapat menunjukkan berkurangnya posisi leverage, yang terkadang memungkinkan pembentukan harga baru jika pembelian kembali.

Setup serupa muncul pada 2024 ketika open interest turun di bawah $1 miliar sebelum momentum bergeser ke atas melalui pertengahan bulan. Jika pola yang sama terulang, token tersebut bisa melihat kenaikan bertahap sebelum menghadapi resistensi. Jika pembeli menembus resistensi itu, beberapa trader percaya kenaikan tiga digit lainnya bisa mengikuti, membuka jalan menuju rekor harga baru.

Saat ini, XRP diperdagangkan pada $2,40. Itu 37,44% di bawah puncak Juni. Resistensi muncul mendekati $2,75. Jika pembelian yang kuat memasuki pasar, harga mungkin menguji $3. Jika penjualan meningkat, pengembalian $2 adalah mungkin, mewakili penurunan sekitar 16% dari harga saat ini.