Ulasan Zap Africa: Keamanan, Biaya, Fitur & Penilaian

Ketika Zap Africa diluncurkan beberapa tahun lalu, ia hadir sebagai solusi rapi dan mengutamakan mobile untuk masalah abadi dalam kripto Afrika: bagaimana memberikan pengguna sehari-hari akses sederhana ke aset digital tanpa memaksa mereka menyerahkan kustodi kepada bursa terpusat.

Pada Juli 2025, startup ini mendorong janji tersebut dengan rebranding besar dan peningkatan substansial pada produk unggulannya, Zap Exchange, langkah yang melampaui sekadar mengubah warna dan logo. Ini adalah upaya untuk mengemas ulang keunggulan teknis (non-kustodi) menjadi sesuatu yang terasa aman, cepat, dan familiar bagi orang-orang yang kebanyakan menggunakan ponsel dan transfer bank untuk memindahkan uang.

Bagi siapa pun yang mengamati ruang fintech dan kripto Nigeria, kisah Zap penting karena berada di persimpangan tiga tren: ketidakpercayaan terhadap platform kustodian setelah keruntuhan bursa profil tinggi; kebangkitan alat kripto terintegrasi fiat yang mengutamakan mobile; dan dorongan regulasi untuk memformalkan penyedia layanan kripto di berbagai yurisdiksi.

Perusahaan yang didirikan oleh teman masa kecil Tobi Asu-Johnson (CEO) dan Moore Dagogo-Hart (CTO) pada 2022, telah menjalin ketiganya ke dalam produknya, mengklaim basis pengguna puluhan ribu dan volume transaksi yang konsisten. Angka-angka tersebut, dikombinasikan dengan rebranding Juli, menceritakan kisah startup yang berusaha lulus dari MVP menjadi produk mainstream.

Rebranding dengan Tujuan, Bukan Sekadar Polesan

Rebranding bisa menjadi latihan kosmetik; tapi tidak bagi Zap. Penyegaran Juli 2025 memperkenalkan identitas visual baru dan antarmuka yang digambarkan perusahaan sebagai "ruang kontrol" bagi pengguna; login lebih cepat, alamat dompet tersimpan, riwayat perdagangan khusus token, dan daftar pantauan kustom dengan peringatan harga real-time.

Itu bukan penyesuaian sepele. Mereka adalah upaya eksplisit untuk mengurangi friksi yang melekat pada self-custody: lebih sedikit klik, catatan lebih jelas, masuk kembali lebih cepat ke perdagangan. Untuk produk yang meminta pengguna menyimpan kunci pribadi mereka, friksi adalah musuh, dan onboarding serta alur sesi yang lebih bersih adalah penawarnya.

UI baru diluncurkan bersamaan dengan peningkatan kinerja dan pengalaman mobile yang disesuaikan untuk orang Nigeria yang terbiasa bertransaksi saat bepergian. Singkatnya, tampilan dan pekerjaan di balik layar hadir bersama. Kombinasi itulah yang membantu produk teknis terasa kurang mengintimidasi bagi pengguna pertama kali.

Apa yang Sebenarnya Ditawarkan Zap Saat Ini

Pada intinya, Zap Exchange bersifat non-kustodial: perusahaan mengarahkan perdagangan dan menyediakan rel, tetapi pengguna tetap memiliki kontrol atas kunci pribadi mereka. Bursa ini mendukung aset utama — BTC, rantai EVM, SOL, TRON, dan TON — dan menyediakan rel NGN sehingga pelanggan dapat berpindah antara naira dan kripto menggunakan transfer bank saat ini, dengan rel kartu yang akan segera tersedia.

Zap juga meluncurkan beta Wallet pada Maret 2025 sebagai bagian dari dorongan produk yang lebih luas, dan tersedia sebagai aplikasi native di Google Play dan App Store. Platform ini mengintegrasikan vendor identitas dan AML untuk menambahkan legitimasi pada apa yang seharusnya hanya merupakan proposisi teknologi murni.

Secara operasional, angka yang dilaporkan dalam pers menggambarkan daya tarik awal yang stabil: publikasi menyebutkan basis pengguna sekitar 50.000, volume transaksi bulanan lebih dari $2 juta, dan pendapatan dalam kisaran $50.000. Angka-angka tersebut menunjukkan Zap telah melewati tahap 'bukti konsep' dan memasuki fase pertumbuhan yang menguji segalanya mulai dari kepatuhan dan kemitraan perbankan hingga dukungan pelanggan dan edukasi.

Model Biaya Transparan

Model biaya Zap sederhana dan dibangun untuk kejelasan. Perdagangan dikenakan biaya variabel yang biasanya berkisar antara 0,5% dan 1,5%, dengan margin dan diskon yang meningkat sesuai dengan volume perdagangan dan aktivitas. Artinya, pengguna biasa membayar persentase moderat pada setiap swap, sementara pedagang dengan volume lebih tinggi dapat mengharapkan margin yang lebih baik.

Tim menekankan transparansi biaya; biaya ditampilkan sebelum perdagangan dikonfirmasi, dan ada catatan jelas tentang bagaimana biaya on-ramp/off-ramp (transfer bank vs. kartu, misalnya) dapat memengaruhi harga akhir. Untuk startup yang menyeimbangkan UX non-kustodial dengan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan, rentang biaya ini kompetitif di pasar regional dan membantu menjelaskan penerimaan bulanan platform yang stabil.

Fokus pada Keamanan Pengguna

Pertahanan Zap terhadap risiko bursa terpusat sangat sederhana: jangan menyimpan aset. Pilihan desain itu menghilangkan sebagian besar eksposur counterparty, tetapi juga menuntut edukasi pengguna yang matang, jalur pemulihan yang jelas, dan pilihan UX yang stabil yang mencegah phishing dan kehilangan seed.

Meskipun Zap sendiri tidak menyimpan dana pengguna, perusahaan menyadari bahwa keamanan tetap harus dioperasionalkan melalui peralatan dan edukasi. Untuk itu, Zap telah melakukan beberapa audit keamanan (termasuk sertifikasi VAPT) dan telah menunjuk pada ulasan pihak ketiga tentang infrastrukturnya.

Produk ini juga mencakup perlindungan pengguna praktis: prompt cadangan seed eksplisit, manajemen sesi untuk mengurangi paparan tidak sengaja dari perangkat yang hilang, dan kompatibilitas dengan praktik keamanan dompet standar. Namun, model non-kustodial mengalihkan garis pertahanan terakhir kepada pengguna, itulah mengapa Zap menggabungkan perlindungan teknis dengan edukasi dalam aplikasi dan dukungan pelanggan yang bertujuan mencegah phishing dan kesalahan manusia lainnya.

Kepatuhan dan Tali Regulasi

Dalam hal kepatuhan, Zap mengambil rute yang tidak biasa untuk startup Nigeria dengan mengamankan lisensi VASP UE di Lithuania dan mengumpulkan putaran pre-seed sebesar $300k pada 2024, langkah yang membuka pintu untuk integrasi bank dan menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan serius beroperasi dalam rel yang diatur.

Selain itu, Zap telah mengambil pendekatan pragmatis yang didorong vendor. Platform ini menggunakan penyedia terkemuka, Sumsub untuk verifikasi identitas, Smile ID untuk pemeriksaan biometrik dan liveness lokal, dan AMLbot untuk pemantauan transaksi dan penyaringan aktivitas mencurigakan.

Stack tersebut memberi Zap alat untuk menjalankan proses KYC yang kuat tanpa membangun seluruh sistem secara internal, yang merupakan alasan penting bank dan mitra pembayaran bersedia terlibat. Zap memposisikan KYC sebagai trade-off: friksi saat pendaftaran untuk rel fiat yang lebih lancar dan kemitraan institusional yang lebih kuat —jalur yang masuk akal untuk VASP yang ingin berkembang di pasar yang diatur.

Namun, lanskap regulasi di seluruh Afrika tidak merata. Lisensi UE dan pendaftaran lokal membuat kesepakatan bank lebih mudah, tetapi kepatuhan negara per negara akan diperlukan saat Zap menargetkan ekspansi di luar Nigeria. Harapkan lisensi lokal, integrasi pembayaran baru, dan transparansi audit yang lebih ketat akan berada di landasan untuk 12-18 bulan ke depan.

Kekuatan, Tantangan, dan Jalan ke Depan

Kekuatan utama Zap adalah fokus produk: tim telah membangun alur non-kustodial yang mengutamakan mobile yang berusaha terasa selancar aplikasi kustodial. Itu adalah proposisi nilai tinggi di wilayah di mana kepercayaan terhadap perantara rendah. Rebranding adalah tonggak pemasaran dan produk; ini membuat teknologi dapat dibaca oleh pengguna mainstream.

Tetapi ada risiko eksekusi nyata. Non-kustodi memindahkan tanggung jawab kepada pengguna, yang meningkatkan kebutuhan akan edukasi, dukungan pelanggan, dan UX yang tahan kesalahan. Persaingan semakin intensif: bursa yang lebih besar dengan dana besar dapat mensubsidi onboarding, sementara proyek Web3 lainnya mengejar UX dan likuiditas yang lebih baik.

Zap Exchange saat ini sedang mengumpulkan putaran seed sebesar $1,5M untuk mendanai peningkatan produk, termasuk kartu pembayaran kripto yang direncanakan, dan untuk mempercepat ekspansi dan integrasi mitra. Jika perusahaan mengubah polesan produk menjadi retensi yang lebih tinggi dan utilitas fiat yang lebih luas, ia dapat menciptakan ceruk yang tahan lama. Jika tidak, perlombaan akan menjadi mahal.

Tantangan yang lebih ringan tetapi nyata bagi Zap adalah friksi onboarding yang diciptakan oleh KYC yang kuat dan tanggung jawab self-custody. Pelanggan sering mengharapkan onboarding instan seperti app-store; sebaliknya, Zap meminta pemeriksaan identitas dan perhatian terhadap keamanan dompet.

Perusahaan menyadari trade-off ini dan telah memperkuat dukungan pelanggan dan alur edukasi untuk mengurangi drop-off. Seberapa baik Zap dapat mengurangi friksi tersebut tanpa mengorbankan kepatuhan akan menjadi barometer kunci kemampuan perusahaan untuk berkembang melampaui early adopters.

Kata Akhir

Rebranding Zap Africa lebih dari sekadar penggantian logo. Ini adalah sinyal publik bahwa startup Nigeria ingin menerjemahkan sikap konservatif secara teknis yang berprinsip tentang kustodi menjadi produk yang dapat dipercaya dan digunakan sehari-hari oleh pengguna mainstream.

Bulan-bulan mendatang akan menguji apakah UX yang lebih bersih dan rel yang lebih kuat dapat mengatasi tantangan ganda edukasi pengguna dan tekanan kompetitif. Untuk saat ini, Zap tampak seperti taruhan yang kredibel pada jalan tengah antara kenyamanan TradFi dan kedaulatan Web3, dan itu saja menjadikannya perusahaan yang layak diperhatikan dalam cerita kripto Afrika yang bergerak cepat.