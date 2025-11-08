Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) (USD)

Dapatkan prediksi harga PAX Gold untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PAXG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PAXG

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PAX Gold % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $3,990.49 $3,990.49 $3,990.49 +0.21% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PAX Gold untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PAX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3,990.49 pada tahun 2025. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PAX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4,190.0145 pada tahun 2026. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PAXG pada tahun 2027 adalah $ 4,399.5152 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PAXG pada tahun 2028 adalah $ 4,619.4909 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PAXG pada tahun 2029 adalah $ 4,850.4655 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PAXG pada tahun 2030 adalah $ 5,092.9888 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga PAX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 8,295.9421. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga PAX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 13,513.2155. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3,990.49 0.00%

2026 $ 4,190.0145 5.00%

2027 $ 4,399.5152 10.25%

2028 $ 4,619.4909 15.76%

2029 $ 4,850.4655 21.55%

2030 $ 5,092.9888 27.63%

2031 $ 5,347.6382 34.01%

2032 $ 5,615.0201 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5,895.7711 47.75%

2034 $ 6,190.5597 55.13%

2035 $ 6,500.0877 62.89%

2036 $ 6,825.0921 71.03%

2037 $ 7,166.3467 79.59%

2038 $ 7,524.6640 88.56%

2039 $ 7,900.8972 97.99%

2040 $ 8,295.9421 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga PAX Gold Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 3,990.49 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 3,991.0366 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 3,994.3164 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 4,006.8892 0.41% Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PAXG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $3,990.49 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PAXG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $3,991.0366 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PAXG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $3,994.3164 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PAX Gold (PAXG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PAXG adalah $4,006.8892 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PAX Gold Saat Ini Harga Saat Ini $ 3,990.49$ 3,990.49 $ 3,990.49 Perubahan Harga (24 Jam) +0.21% Kap. Pasar $ 1.33B$ 1.33B $ 1.33B Suplai Peredaran 332.95K 332.95K 332.95K Volume (24 Jam) $ 12.36M$ 12.36M $ 12.36M Volume (24 Jam) -- Harga PAXG terbaru adalah $ 3,990.49. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.21%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 12.36M. Selanjutnya, suplai beredar PAXG adalah 332.95K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.33B. Lihat Harga PAXG Live

Cara Membeli PAX Gold (PAXG) Mencoba untuk membeli PAXG? Anda sekarang dapat membeli PAXG melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli PAX Gold dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli PAXG Sekarang

Harga Lampau PAX Gold Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PAX Gold, harga PAX Gold saat ini adalah 3,990.5USD. Suplai PAX Gold(PAXG) yang beredar adalah 0.00 PAXG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.33B . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -13.9600 $ 4,014.7 $ 3,976.99

7 Hari -0.00% $ -13.25 $ 4,024.7 $ 3,917.96

30 Days -0.01% $ -64.7199 $ 4,798.98 $ 3,855 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PAX Gold telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-13.9600 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PAX Gold trading pada harga tertinggi $4,024.7 dan terendah $3,917.96 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PAXG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PAX Gold telah mengalami perubahan -0.01% , mencerminkan sekitar $-64.7199 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PAXG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga PAX Gold lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PAXG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PAX Gold (PAXG )? Modul Prediksi Harga PAX Gold adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PAXG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PAX Gold pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PAXG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PAX Gold. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PAXG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PAXG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PAX Gold.

Mengapa Prediksi Harga PAXG Penting?

Prediksi Harga PAXG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PAXG sekarang? Menurut prediksi Anda, PAXG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PAXG bulan depan? Menurut alat prediksi harga PAX Gold (PAXG), prakiraan harga PAXG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PAXG pada tahun 2026? Harga 1 PAX Gold (PAXG) hari ini adalah $3,990.49 . Menurut modul prediksi di atas, PAXG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PAXG pada tahun 2027? PAX Gold (PAXG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PAXG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PAXG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PAX Gold (PAXG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PAXG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PAX Gold (PAXG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PAXG pada tahun 2030? Harga 1 PAX Gold (PAXG) hari ini adalah $3,990.49 . Menurut modul prediksi di atas, PAXG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PAXG untuk tahun 2040? PAX Gold (PAXG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PAXG pada tahun 2040. Daftar Sekarang