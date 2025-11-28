Tabel Konversi XIUXIAN ke Falkland Islands Pound
Tabel Konversi 修仙 ke FKP
- 1 修仙0.00 FKP
- 2 修仙0.00 FKP
- 3 修仙0.01 FKP
- 4 修仙0.01 FKP
- 5 修仙0.01 FKP
- 6 修仙0.01 FKP
- 7 修仙0.02 FKP
- 8 修仙0.02 FKP
- 9 修仙0.02 FKP
- 10 修仙0.02 FKP
- 50 修仙0.11 FKP
- 100 修仙0.22 FKP
- 1,000 修仙2.18 FKP
- 5,000 修仙10.88 FKP
- 10,000 修仙21.76 FKP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual XIUXIAN ke Falkland Islands Pound (修仙 ke FKP) di berbagai rentang nilai, dari 1 修仙 hingga 10,000 修仙. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah 修仙 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar FKP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah 修仙 ke FKP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi FKP ke 修仙
- 1 FKP459.5 修仙
- 2 FKP919.1 修仙
- 3 FKP1,378 修仙
- 4 FKP1,838 修仙
- 5 FKP2,297 修仙
- 6 FKP2,757 修仙
- 7 FKP3,217 修仙
- 8 FKP3,676 修仙
- 9 FKP4,136 修仙
- 10 FKP4,595 修仙
- 50 FKP22,979 修仙
- 100 FKP45,959 修仙
- 1,000 FKP459,592 修仙
- 5,000 FKP2,297,961 修仙
- 10,000 FKP4,595,922 修仙
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Falkland Islands Pound ke XIUXIAN (FKP ke 修仙) di berbagai rentang jumlah, dari 1 FKP hingga 10,000 FKP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah XIUXIAN yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah FKP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
XIUXIAN (修仙) saat ini diperdagangkan seharga £ 0.00 FKP , yang mencerminkan perubahan -4.94% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £41.55K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman XIUXIAN Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
41.55K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-4.94%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0.00328
High 24 Jam
£ 0.002481
Low 24 Jam
Grafik tren 修仙 ke FKP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi XIUXIAN terhadap FKP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga XIUXIAN saat ini.
Ringkasan Konversi 修仙 ke FKP
Per | 1 修仙 = 0.00 FKP | 1 FKP = 459.5 修仙
Kurs untuk 1 修仙 ke FKP hari ini adalah 0.00 FKP.
Pembelian 5 修仙 akan dikenai biaya 0.01 FKP, sedangkan 10 修仙 memiliki nilai 0.02 FKP.
1 FKP dapat di-trade dengan 459.5 修仙.
50 FKP dapat dikonversi ke 22,979 修仙, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 修仙 ke FKP telah berubah sebesar +3.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.94%, sehingga mencapai high senilai 0.00247546340975873 FKP dan low senilai 0.0018724465608571373 FKP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 修仙 adalah 0.008029407078177783 FKP yang menunjukkan perubahan -72.90% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, 修仙 telah berubah sebesar -0.009144120327023407 FKP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -80.78% pada nilainya.
Semua Tentang XIUXIAN (修仙)
Setelah menghitung harga XIUXIAN (修仙), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang XIUXIAN langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan 修仙. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli XIUXIAN, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga 修仙 ke FKP
Dalam 24 jam terakhir, XIUXIAN (修仙) telah berfluktuasi antara 0.0018724465608571373 FKP dan 0.00247546340975873 FKP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.001682258518400064 FKP dan high 0.0025418782817278667 FKP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas 修仙 ke FKP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0.03
|Low
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Rata-rata
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Volatilitas
|+29.70%
|+41.36%
|+83.69%
|+253.19%
|Perubahan
|+7.21%
|+4.72%
|-72.89%
|-80.77%
Prakiraan Harga XIUXIAN dalam FKP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga XIUXIAN dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan 修仙 ke FKP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga 修仙 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, XIUXIAN dapat mencapai sekitar £0.00FKP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga 修仙 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, 修仙 mungkin naik menjadi sekitar £0.00 FKP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga XIUXIAN kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan 修仙 yang Tersedia di MEXC
修仙/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot 修仙, yang mencakup pasar tempat XIUXIAN dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual 修仙 pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures 修仙 dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures XIUXIAN untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli XIUXIAN
Ingin menambahkan XIUXIAN ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli XIUXIAN › atau Mulai sekarang ›
修仙 dan FKP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
XIUXIAN (修仙) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga XIUXIAN
- Harga Saat Ini (USD): $0.002883
- Perubahan 7 Hari: +3.96%
- Tren 30 Hari: -72.90%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk 修仙, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke FKP, harga USD 修仙 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga 修仙] [修仙 ke USD]
Falkland Islands Pound (FKP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (FKP/USD): 1.3242893201363488
- Perubahan 7 Hari: +0.73%
- Tren 30 Hari: +0.73%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- FKP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah 修仙 yang sama.
- FKP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli 修仙 dengan FKP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs 修仙 ke FKP?
Kurs antara XIUXIAN (修仙) dan Falkland Islands Pound (FKP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam 修仙, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs 修仙 ke FKP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit FKP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal FKP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan FKP. Ketika FKP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti 修仙, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti XIUXIAN, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap 修仙 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke FKP.
Konversikan 修仙 ke FKP Seketika
Gunakan konverter 修仙 ke FKP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi 修仙 ke FKP?
Masukkan Jumlah 修仙
Mulailah dengan memasukkan jumlah 修仙 yang ingin Anda konversi ke FKP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs 修仙 ke FKP Secara Live
Lihat kurs 修仙 ke FKP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang 修仙 dan FKP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan 修仙 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli 修仙 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs 修仙 ke FKP dihitung?
Perhitungan kurs 修仙 ke FKP didasarkan pada nilai 修仙 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke FKP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs 修仙 ke FKP begitu sering berubah?
Kurs 修仙 ke FKP sangat sering berubah karena XIUXIAN dan Falkland Islands Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs 修仙 ke FKP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs 修仙 ke FKP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs 修仙 ke FKP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan 修仙 ke FKP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi 修仙 ke FKP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren 修仙 terhadap FKP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga 修仙 terhadap FKP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar 修仙 ke FKP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan FKP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun 修仙 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs 修仙 ke FKP?
Halving XIUXIAN, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs 修仙 ke FKP.
Bisakah saya membandingkan kurs 修仙 ke FKP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs 修仙 keFKP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs 修仙 ke FKP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga XIUXIAN, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi 修仙 ke FKP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas FKP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target 修仙 ke FKP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi XIUXIAN dan Falkland Islands Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk XIUXIAN dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan 修仙 ke FKP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan FKP Anda ke 修仙 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah 修仙 ke FKP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga 修仙 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar 修仙 ke FKP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs 修仙 ke FKP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai FKP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs 修仙 ke FKP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi XIUXIAN Selengkapnya
Harga XIUXIAN
Pelajari selengkapnya tentang XIUXIAN (修仙) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga XIUXIAN
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar 修仙 untuk lebih memahami kemungkinan arah XIUXIAN.
Cara Membeli XIUXIAN
Ingin membeli XIUXIAN? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
修仙/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan 修仙/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
修仙 USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada 修仙 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures 修仙 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi XIUXIAN ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke FKP
Mengapa Harus Membeli XIUXIAN dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli XIUXIAN.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli XIUXIAN dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.