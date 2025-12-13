Tabel Konversi AlphBanX ke Ugandan Shilling
Tabel Konversi ABX ke UGX
- 1 ABX84.63 UGX
- 2 ABX169.26 UGX
- 3 ABX253.90 UGX
- 4 ABX338.53 UGX
- 5 ABX423.16 UGX
- 6 ABX507.79 UGX
- 7 ABX592.43 UGX
- 8 ABX677.06 UGX
- 9 ABX761.69 UGX
- 10 ABX846.32 UGX
- 50 ABX4,231.61 UGX
- 100 ABX8,463.23 UGX
- 1,000 ABX84,632.25 UGX
- 5,000 ABX423,161.26 UGX
- 10,000 ABX846,322.52 UGX
Tabel di atas menampilkan konversi aktual AlphBanX ke Ugandan Shilling (ABX ke UGX) di berbagai rentang nilai, dari 1 ABX hingga 10,000 ABX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ABX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar UGX terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ABX ke UGX khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi UGX ke ABX
- 1 UGX0.01181 ABX
- 2 UGX0.02363 ABX
- 3 UGX0.03544 ABX
- 4 UGX0.04726 ABX
- 5 UGX0.05907 ABX
- 6 UGX0.07089 ABX
- 7 UGX0.08271 ABX
- 8 UGX0.09452 ABX
- 9 UGX0.1063 ABX
- 10 UGX0.1181 ABX
- 50 UGX0.5907 ABX
- 100 UGX1.181 ABX
- 1,000 UGX11.81 ABX
- 5,000 UGX59.079 ABX
- 10,000 UGX118.1 ABX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ugandan Shilling ke AlphBanX (UGX ke ABX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 UGX hingga 10,000 UGX. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah AlphBanX yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah UGX yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
AlphBanX (ABX) saat ini diperdagangkan seharga USh 84.63 UGX , yang mencerminkan perubahan -0.45% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai USh95.36M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar USh-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AlphBanX Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
95.36M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.45%
Perubahan Harga (1 Hari)
USh 0.0246
High 24 Jam
USh 0.02358
Low 24 Jam
Grafik tren ABX ke UGX di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AlphBanX terhadap UGX. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AlphBanX saat ini.
Ringkasan Konversi ABX ke UGX
Per | 1 ABX = 84.63 UGX | 1 UGX = 0.01181 ABX
Kurs untuk 1 ABX ke UGX hari ini adalah 84.63 UGX.
Pembelian 5 ABX akan dikenai biaya 423.16 UGX, sedangkan 10 ABX memiliki nilai 846.32 UGX.
1 UGX dapat di-trade dengan 0.01181 ABX.
50 UGX dapat dikonversi ke 0.5907 ABX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ABX ke UGX telah berubah sebesar -3.68% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.45%, sehingga mencapai high senilai 87.2936438459231 UGX dan low senilai 83.67415129621409 UGX.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ABX adalah 104.82334305725887 UGX yang menunjukkan perubahan -19.27% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ABX telah berubah sebesar -33.85290090610188 UGX, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -28.58% pada nilainya.
Semua Tentang AlphBanX (ABX)
Setelah menghitung harga AlphBanX (ABX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang AlphBanX langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ABX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli AlphBanX, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ABX ke UGX
Dalam 24 jam terakhir, AlphBanX (ABX) telah berfluktuasi antara 83.67415129621409 UGX dan 87.2936438459231 UGX, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 80.05465874650508 UGX dan high 88.9259640153997 UGX. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ABX ke UGX secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|USh 70.97
|USh 70.97
|USh 70.97
|USh 141.94
|Low
|USh 70.97
|USh 70.97
|USh 70.97
|USh 35.48
|Rata-rata
|USh 70.97
|USh 70.97
|USh 70.97
|USh 70.97
|Volatilitas
|+4.15%
|+10.08%
|+31.14%
|+83.16%
|Perubahan
|-3.05%
|-3.87%
|-19.29%
|-28.68%
Prakiraan Harga AlphBanX dalam UGX untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga AlphBanX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ABX ke UGX untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ABX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, AlphBanX dapat mencapai sekitar USh88.86UGX, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ABX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ABX mungkin naik menjadi sekitar USh108.01 UGX, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AlphBanX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ABX yang Tersedia di MEXC
ABX dan UGX dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
AlphBanX (ABX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga AlphBanX
- Harga Saat Ini (USD): $0.02385
- Perubahan 7 Hari: -3.68%
- Tren 30 Hari: -19.27%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ABX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UGX, harga USD ABX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ABX] [ABX ke USD]
Ugandan Shilling (UGX) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UGX/USD): 0.00028180182343240205
- Perubahan 7 Hari: +0.54%
- Tren 30 Hari: +0.54%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UGX yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ABX yang sama.
- UGX yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ABX dengan UGX secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ABX ke UGX?
Kurs antara AlphBanX (ABX) dan Ugandan Shilling (UGX) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ABX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ABX ke UGX. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UGX memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UGX
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UGX. Ketika UGX melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ABX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AlphBanX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ABX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UGX.
Konversikan ABX ke UGX Seketika
Gunakan konverter ABX ke UGX kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ABX ke UGX?
Masukkan Jumlah ABX
Mulailah dengan memasukkan jumlah ABX yang ingin Anda konversi ke UGX menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ABX ke UGX Secara Live
Lihat kurs ABX ke UGX yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ABX dan UGX.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ABX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ABX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ABX ke UGX dihitung?
Perhitungan kurs ABX ke UGX didasarkan pada nilai ABX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke UGX menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ABX ke UGX begitu sering berubah?
Kurs ABX ke UGX sangat sering berubah karena AlphBanX dan Ugandan Shilling terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ABX ke UGX yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ABX ke UGX dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ABX ke UGX dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ABX ke UGX atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ABX ke UGX dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ABX terhadap UGX dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ABX terhadap UGX dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ABX ke UGX?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan UGX, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ABX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ABX ke UGX?
Halving AlphBanX, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ABX ke UGX.
Bisakah saya membandingkan kurs ABX ke UGX dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ABX keUGX wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ABX ke UGX sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga AlphBanX, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ABX ke UGX dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas UGX dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ABX ke UGX dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi AlphBanX dan Ugandan Shilling?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk AlphBanX dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ABX ke UGX dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan UGX Anda ke ABX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ABX ke UGX merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ABX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ABX ke UGX dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ABX ke UGX selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai UGX terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ABX ke UGX yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.