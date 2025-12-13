Tabel Konversi ARMY ke United Arab Emirates Dirham
Tabel Konversi ARMY ke AED
- 1 ARMY0,03 AED
- 2 ARMY0,07 AED
- 3 ARMY0,10 AED
- 4 ARMY0,14 AED
- 5 ARMY0,17 AED
- 6 ARMY0,21 AED
- 7 ARMY0,24 AED
- 8 ARMY0,28 AED
- 9 ARMY0,31 AED
- 10 ARMY0,35 AED
- 50 ARMY1,73 AED
- 100 ARMY3,46 AED
- 1.000 ARMY34,55 AED
- 5.000 ARMY172,75 AED
- 10.000 ARMY345,50 AED
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ARMY ke United Arab Emirates Dirham (ARMY ke AED) di berbagai rentang nilai, dari 1 ARMY hingga 10,000 ARMY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ARMY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar AED terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ARMY ke AED khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi AED ke ARMY
- 1 AED28,94 ARMY
- 2 AED57,88 ARMY
- 3 AED86,82 ARMY
- 4 AED115,7 ARMY
- 5 AED144,7 ARMY
- 6 AED173,6 ARMY
- 7 AED202,6 ARMY
- 8 AED231,5 ARMY
- 9 AED260,4 ARMY
- 10 AED289,4 ARMY
- 50 AED1.447 ARMY
- 100 AED2.894 ARMY
- 1.000 AED28.943 ARMY
- 5.000 AED144.716 ARMY
- 10.000 AED289.432 ARMY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United Arab Emirates Dirham ke ARMY (AED ke ARMY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 AED hingga 10,000 AED. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ARMY yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah AED yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ARMY (ARMY) saat ini diperdagangkan seharga د.إ 0,03 AED , yang mencerminkan perubahan -%0,73 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai د.إ121,01K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar د.إ0,00 AED. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ARMY Harga khusus dari kami.
0,00 AED
Suplai Peredaran
121,01K
Volume Trading 24 Jam
0,00 AED
Kapitalisasi Pasar
-%0,73
Perubahan Harga (1 Hari)
د.إ 0,00962
High 24 Jam
د.إ 0,00905
Low 24 Jam
Grafik tren ARMY ke AED di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ARMY terhadap AED. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ARMY saat ini.
Ringkasan Konversi ARMY ke AED
Per | 1 ARMY = 0,03 AED | 1 AED = 28,94 ARMY
Kurs untuk 1 ARMY ke AED hari ini adalah 0,03 AED.
Pembelian 5 ARMY akan dikenai biaya 0,17 AED, sedangkan 10 ARMY memiliki nilai 0,35 AED.
1 AED dapat di-trade dengan 28,94 ARMY.
50 AED dapat dikonversi ke 1.447 ARMY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ARMY ke AED telah berubah sebesar +%6,44 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -%0,73, sehingga mencapai high senilai 0,03532136456614979 AED dan low senilai 0,03322851864071264 AED.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ARMY adalah 0,040535121082151106 AED yang menunjukkan perubahan -%14,77 pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ARMY telah berubah sebesar -0,037781376443418016 AED, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -%52,24 pada nilainya.
Semua Tentang ARMY (ARMY)
Setelah menghitung harga ARMY (ARMY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ARMY langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ARMY. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ARMY, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ARMY ke AED
Dalam 24 jam terakhir, ARMY (ARMY) telah berfluktuasi antara 0,03322851864071264 AED dan 0,03532136456614979 AED, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,029703725503134278 AED dan high 0,03594554668426262 AED. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ARMY ke AED secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|د.إ 0
|د.إ 0
|د.إ 0.03
|د.إ 0.07
|Low
|د.إ 0
|د.إ 0
|د.إ 0
|د.إ 0
|Rata-rata
|د.إ 0
|د.إ 0
|د.إ 0
|د.إ 0.03
|Volatilitas
|+%6,26
|+%19,23
|+%32,25
|+%70,36
|Perubahan
|+%3,51
|+%6,67
|-%14,58
|-%52,13
Prakiraan Harga ARMY dalam AED untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga ARMY dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ARMY ke AED untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ARMY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, ARMY dapat mencapai sekitar د.إ0,04AED, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ARMY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ARMY mungkin naik menjadi sekitar د.إ0,04 AED, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ARMY kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ARMY yang Tersedia di MEXC
ARMY/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ARMY, yang mencakup pasar tempat ARMY dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ARMY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ARMY dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ARMY untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli ARMY
Ingin menambahkan ARMY ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli ARMY › atau Mulai sekarang ›
ARMY dan AED dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ARMY (ARMY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ARMY
- Harga Saat Ini (USD): $0.00941
- Perubahan 7 Hari: +%6,44
- Tren 30 Hari: -%14,77
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ARMY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AED, harga USD ARMY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ARMY] [ARMY ke USD]
United Arab Emirates Dirham (AED) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AED/USD): 0,2722937810278763
- Perubahan 7 Hari: %0,00
- Tren 30 Hari: %0,00
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AED yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ARMY yang sama.
- AED yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ARMY dengan AED secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ARMY ke AED?
Kurs antara ARMY (ARMY) dan United Arab Emirates Dirham (AED) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ARMY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ARMY ke AED. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AED memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AED
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AED. Ketika AED melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ARMY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ARMY, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ARMY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AED.
Konversikan ARMY ke AED Seketika
Gunakan konverter ARMY ke AED kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ARMY ke AED?
Masukkan Jumlah ARMY
Mulailah dengan memasukkan jumlah ARMY yang ingin Anda konversi ke AED menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ARMY ke AED Secara Live
Lihat kurs ARMY ke AED yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ARMY dan AED.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ARMY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ARMY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ARMY ke AED dihitung?
Perhitungan kurs ARMY ke AED didasarkan pada nilai ARMY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke AED menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ARMY ke AED begitu sering berubah?
Kurs ARMY ke AED sangat sering berubah karena ARMY dan United Arab Emirates Dirham terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ARMY ke AED yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ARMY ke AED dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ARMY ke AED dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ARMY ke AED atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ARMY ke AED dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ARMY terhadap AED dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ARMY terhadap AED dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ARMY ke AED?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan AED, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ARMY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ARMY ke AED?
Halving ARMY, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ARMY ke AED.
Bisakah saya membandingkan kurs ARMY ke AED dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ARMY keAED wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ARMY ke AED sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ARMY, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ARMY ke AED dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas AED dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ARMY ke AED dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ARMY dan United Arab Emirates Dirham?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ARMY dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ARMY ke AED dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan AED Anda ke ARMY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ARMY ke AED merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ARMY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ARMY ke AED dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ARMY ke AED selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai AED terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ARMY ke AED yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli ARMY dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli ARMY.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli ARMY dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.