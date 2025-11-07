BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Baby BitCoin hari ini adalah 0.000124 USD. Lacak informasi harga aktual BABYBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYBTC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Baby BitCoin hari ini adalah 0.000124 USD. Lacak informasi harga aktual BABYBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BABYBTC

Info Harga BABYBTC

Penjelasan BABYBTC

Situs Web Resmi BABYBTC

Tokenomi BABYBTC

Prakiraan Harga BABYBTC

Riwayat BABYBTC

Panduan Membeli BABYBTC

Konverter BABYBTC ke Mata Uang Fiat

Spot BABYBTC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Baby BitCoin

Harga Baby BitCoin(BABYBTC)

Harga Live 1 BABYBTC ke USD:

$0.000124
$0.000124$0.000124
+4.20%1D
USD
Grafik Harga Live Baby BitCoin (BABYBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:26 (UTC+8)

Informasi Harga Baby BitCoin (BABYBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000119
$ 0.000119$ 0.000119
Low 24 Jam
$ 0.000129
$ 0.000129$ 0.000129
High 24 Jam

$ 0.000119
$ 0.000119$ 0.000119

$ 0.000129
$ 0.000129$ 0.000129

$ 0.01001110548545098
$ 0.01001110548545098$ 0.01001110548545098

$ 0.000100936189614414
$ 0.000100936189614414$ 0.000100936189614414

+1.47%

+4.20%

-11.87%

-11.87%

Harga aktual Baby BitCoin (BABYBTC) adalah $ 0.000124. Selama 24 jam terakhir, BABYBTC diperdagangkan antara low $ 0.000119 dan high $ 0.000129, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBABYBTC adalah $ 0.01001110548545098, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000100936189614414.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BABYBTC telah berubah sebesar +1.47% selama 1 jam terakhir, +4.20% selama 24 jam, dan -11.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Baby BitCoin (BABYBTC)

No.3018

$ 124.00K
$ 124.00K$ 124.00K

$ 625.09
$ 625.09$ 625.09

$ 124.00K
$ 124.00K$ 124.00K

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,595.94
999,989,595.94 999,989,595.94

99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Baby BitCoin saat ini adalah $ 124.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 625.09. Suplai beredar BABYBTC adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999989595.94. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 124.00K.

Riwayat Harga Baby BitCoin (BABYBTC) USD

Pantau perubahan harga Baby BitCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000004998+4.20%
30 Days$ -0.0000781-38.65%
60 Hari$ -0.000201-61.85%
90 Hari$ -0.0002375-65.70%
Perubahan Harga Baby BitCoin Hari Ini

Hari ini, BABYBTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000004998 (+4.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Baby BitCoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000781 (-38.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Baby BitCoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BABYBTC terlihat mengalami perubahan $ -0.000201 (-61.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Baby BitCoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002375 (-65.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Baby BitCoin (BABYBTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Baby BitCoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Baby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Baby BitCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BABYBTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Baby BitCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Baby BitCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Baby BitCoin (USD)

Berapa nilai Baby BitCoin (BABYBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Baby BitCoin (BABYBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby BitCoin.

Cek prediksi harga Baby BitCoin sekarang!

Tokenomi Baby BitCoin (BABYBTC)

Memahami tokenomi Baby BitCoin (BABYBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BABYBTC sekarang!

Cara membeli Baby BitCoin (BABYBTC)

Ingin mengetahui cara membeli Baby BitCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Baby BitCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BABYBTC ke Mata Uang Lokal

1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke VND
3.26306
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AUD
A$0.00019096
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke GBP
0.00009424
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke EUR
0.00010664
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke USD
$0.000124
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MYR
RM0.00051832
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TRY
0.0052204
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke JPY
¥0.018972
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ARS
ARS$0.17996988
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke RUB
0.01007376
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke INR
0.01099384
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke IDR
Rp2.06666584
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PHP
0.00731476
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke EGP
￡E.0.0058652
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BRL
R$0.0006634
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CAD
C$0.00017484
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BDT
0.01512924
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NGN
0.17841616
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke COP
$0.47509484
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ZAR
R.0.00215388
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke UAH
0.00521544
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TZS
T.Sh.0.304668
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke VES
Bs0.027652
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CLP
$0.116808
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PKR
Rs0.03504736
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KZT
0.06522772
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke THB
฿0.0040176
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TWD
NT$0.00384152
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AED
د.إ0.00045508
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CHF
Fr0.0000992
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke HKD
HK$0.00096348
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AMD
֏0.0474176
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MAD
.د.م0.00115444
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MXN
$0.00230268
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SAR
ريال0.000465
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ETB
Br0.01903276
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KES
KSh0.01601336
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke JOD
د.أ0.000087916
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PLN
0.00045632
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke RON
лв0.0005456
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SEK
kr0.00118544
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BGN
лв0.00020956
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke HUF
Ft0.04145692
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CZK
0.00261268
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KWD
د.ك0.000037944
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ILS
0.00040548
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BOB
Bs0.0008556
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AZN
0.0002108
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TJS
SM0.00114328
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke GEL
0.00033604
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AOA
Kz0.1131376
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BHD
.د.ب0.000046624
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BMD
$0.000124
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke DKK
kr0.00080104
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke HNL
L0.00325872
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MUR
0.005704
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NAD
$0.00215388
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NOK
kr0.0012648
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NZD
$0.00021948
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PAB
B/.0.000124
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PGK
K0.00052948
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke QAR
ر.ق0.00045136
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke RSD
дин.0.012586
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke UZS
soʻm1.47619024
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ALL
L0.01039988
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ANG
ƒ0.00022196
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke AWG
ƒ0.0002232
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BBD
$0.000248
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BAM
KM0.00020956
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BIF
Fr0.365676
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BND
$0.0001612
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BSD
$0.000124
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke JMD
$0.0198834
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KHR
0.49799144
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke KMF
Fr0.052948
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke LAK
2.69565212
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke LKR
රු0.03780388
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MDL
L0.00212164
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MGA
Ar0.558558
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MOP
P0.000992
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MVR
0.0019096
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MWK
MK0.2149044
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke MZN
MT0.0079298
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke NPR
रु0.0175708
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke PYG
0.879408
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke RWF
Fr0.180172
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SBD
$0.00101928
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SCR
0.00172732
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SRD
$0.004774
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SVC
$0.00108376
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke SZL
L0.0021514
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TMT
m0.000434
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TND
د.ت0.000366916
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke TTD
$0.00083948
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke UGX
Sh0.433504
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke XAF
Fr0.070432
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke XCD
$0.0003348
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke XOF
Fr0.070432
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke XPF
Fr0.012772
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BWP
P0.0016678
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke BZD
$0.00024924
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke CVE
$0.01188416
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke DJF
Fr0.022072
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke DOP
$0.0079732
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke DZD
د.ج0.01617704
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke FJD
$0.00028272
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke GNF
Fr1.07818
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke GTQ
Q0.00094984
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke GYD
$0.02593584
1 Baby BitCoin(BABYBTC) ke ISK
kr0.015624

Sumber Daya Baby BitCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Baby BitCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Baby BitCoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Baby BitCoin

Berapa nilai Baby BitCoin (BABYBTC) hari ini?
Harga live BABYBTC dalam USD adalah 0.000124 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BABYBTC ke USD saat ini?
Harga BABYBTC ke USD saat ini adalah $ 0.000124. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Baby BitCoin?
Kapitalisasi pasar BABYBTC adalah $ 124.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BABYBTC?
Suplai beredar BABYBTC adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BABYBTC?
BABYBTC mencapai harga ATH sebesar 0.01001110548545098 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BABYBTC?
BABYBTC mencapai harga ATL 0.000100936189614414 USD.
Berapa volume perdagangan BABYBTC?
Volume perdagangan 24 jam live BABYBTC adalah $ 625.09 USD.
Akankah harga BABYBTC naik lebih tinggi tahun ini?
BABYBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BABYBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Baby BitCoin (BABYBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BABYBTC ke USD

Jumlah

BABYBTC
BABYBTC
USD
USD

1 BABYBTC = 0.000124 USD

Perdagangkan BABYBTC

BABYBTC/USDT
$0.000124
$0.000124$0.000124
+4.20%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,869.27
$100,869.27$100,869.27

-1.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.71
$3,306.71$3,306.71

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0254
$1.0254$1.0254

+19.51%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,869.27
$100,869.27$100,869.27

-1.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.71
$3,306.71$3,306.71

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1961
$2.1961$2.1961

-1.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0013
$1.0013$1.0013

-1.45%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004050
$0.0004050$0.0004050

+170.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017001
$0.017001$0.017001

+1,600.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.649
$4.649$4.649

+364.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001652
$0.001652$0.001652

+51.83%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002145
$0.0000002145$0.0000002145

+43.00%