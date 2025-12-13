Tabel Konversi bitsCrunch ke Jordanian Dinar
Tabel Konversi BCUT ke JOD
- 1 BCUT0.00 JOD
- 2 BCUT0.01 JOD
- 3 BCUT0.01 JOD
- 4 BCUT0.01 JOD
- 5 BCUT0.02 JOD
- 6 BCUT0.02 JOD
- 7 BCUT0.02 JOD
- 8 BCUT0.03 JOD
- 9 BCUT0.03 JOD
- 10 BCUT0.03 JOD
- 50 BCUT0.17 JOD
- 100 BCUT0.35 JOD
- 1,000 BCUT3.50 JOD
- 5,000 BCUT17.48 JOD
- 10,000 BCUT34.96 JOD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual bitsCrunch ke Jordanian Dinar (BCUT ke JOD) di berbagai rentang nilai, dari 1 BCUT hingga 10,000 BCUT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BCUT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JOD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BCUT ke JOD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JOD ke BCUT
- 1 JOD286.02 BCUT
- 2 JOD572.04 BCUT
- 3 JOD858.06 BCUT
- 4 JOD1,144 BCUT
- 5 JOD1,430 BCUT
- 6 JOD1,716 BCUT
- 7 JOD2,002 BCUT
- 8 JOD2,288 BCUT
- 9 JOD2,574 BCUT
- 10 JOD2,860 BCUT
- 50 JOD14,301 BCUT
- 100 JOD28,602 BCUT
- 1,000 JOD286,020 BCUT
- 5,000 JOD1,430,103 BCUT
- 10,000 JOD2,860,206 BCUT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Jordanian Dinar ke bitsCrunch (JOD ke BCUT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JOD hingga 10,000 JOD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah bitsCrunch yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JOD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
bitsCrunch (BCUT) saat ini diperdagangkan seharga JD 0.00 JOD , yang mencerminkan perubahan -1.96% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai JD55.95K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar JD2.11M JOD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman bitsCrunch Harga khusus dari kami.
428.01M JOD
Suplai Peredaran
55.95K
Volume Trading 24 Jam
2.11M JOD
Kapitalisasi Pasar
-1.96%
Perubahan Harga (1 Hari)
JD 0.005204
High 24 Jam
JD 0.004787
Low 24 Jam
Grafik tren BCUT ke JOD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi bitsCrunch terhadap JOD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga bitsCrunch saat ini.
Ringkasan Konversi BCUT ke JOD
Per | 1 BCUT = 0.00 JOD | 1 JOD = 286.02 BCUT
Kurs untuk 1 BCUT ke JOD hari ini adalah 0.00 JOD.
Pembelian 5 BCUT akan dikenai biaya 0.02 JOD, sedangkan 10 BCUT memiliki nilai 0.03 JOD.
1 JOD dapat di-trade dengan 286.02 BCUT.
50 JOD dapat dikonversi ke 14,301 BCUT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BCUT ke JOD telah berubah sebesar -10.30% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.96%, sehingga mencapai high senilai 0.003689069455414363 JOD dan low senilai 0.003393461853010867 JOD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BCUT adalah 0.004909071095070035 JOD yang menunjukkan perubahan -28.78% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BCUT telah berubah sebesar -0.008009052019075993 JOD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -69.62% pada nilainya.
Semua Tentang bitsCrunch (BCUT)
Setelah menghitung harga bitsCrunch (BCUT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang bitsCrunch langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BCUT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli bitsCrunch, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BCUT ke JOD
Dalam 24 jam terakhir, bitsCrunch (BCUT) telah berfluktuasi antara 0.003393461853010867 JOD dan 0.003689069455414363 JOD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.003393461853010867 JOD dan high 0.0039371813519160975 JOD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BCUT ke JOD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Low
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Rata-rata
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Volatilitas
|+8.18%
|+13.96%
|+117.16%
|+82.73%
|Perubahan
|-3.17%
|-10.20%
|-28.75%
|-69.42%
Prakiraan Harga bitsCrunch dalam JOD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga bitsCrunch dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BCUT ke JOD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BCUT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, bitsCrunch dapat mencapai sekitar JD0.00JOD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BCUT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BCUT mungkin naik menjadi sekitar JD0.00 JOD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga bitsCrunch kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BCUT yang Tersedia di MEXC
BCUT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BCUT, yang mencakup pasar tempat bitsCrunch dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BCUT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BCUT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures bitsCrunch untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli bitsCrunch
Ingin menambahkan bitsCrunch ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli bitsCrunch › atau Mulai sekarang ›
BCUT dan JOD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
bitsCrunch (BCUT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga bitsCrunch
- Harga Saat Ini (USD): $0.004932
- Perubahan 7 Hari: -10.30%
- Tren 30 Hari: -28.78%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BCUT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JOD, harga USD BCUT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BCUT] [BCUT ke USD]
Jordanian Dinar (JOD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JOD/USD): 1.410357666704276
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JOD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BCUT yang sama.
- JOD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BCUT dengan JOD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BCUT ke JOD?
Kurs antara bitsCrunch (BCUT) dan Jordanian Dinar (JOD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BCUT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BCUT ke JOD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JOD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JOD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JOD. Ketika JOD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BCUT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti bitsCrunch, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BCUT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JOD.
Konversikan BCUT ke JOD Seketika
Gunakan konverter BCUT ke JOD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BCUT ke JOD?
Masukkan Jumlah BCUT
Mulailah dengan memasukkan jumlah BCUT yang ingin Anda konversi ke JOD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BCUT ke JOD Secara Live
Lihat kurs BCUT ke JOD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BCUT dan JOD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BCUT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BCUT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BCUT ke JOD dihitung?
Perhitungan kurs BCUT ke JOD didasarkan pada nilai BCUT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JOD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BCUT ke JOD begitu sering berubah?
Kurs BCUT ke JOD sangat sering berubah karena bitsCrunch dan Jordanian Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BCUT ke JOD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BCUT ke JOD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BCUT ke JOD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BCUT ke JOD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BCUT ke JOD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BCUT terhadap JOD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BCUT terhadap JOD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BCUT ke JOD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JOD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BCUT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BCUT ke JOD?
Halving bitsCrunch, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BCUT ke JOD.
Bisakah saya membandingkan kurs BCUT ke JOD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BCUT keJOD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BCUT ke JOD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga bitsCrunch, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BCUT ke JOD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JOD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BCUT ke JOD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi bitsCrunch dan Jordanian Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk bitsCrunch dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BCUT ke JOD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JOD Anda ke BCUT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BCUT ke JOD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BCUT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BCUT ke JOD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BCUT ke JOD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JOD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BCUT ke JOD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi bitsCrunch Selengkapnya
Harga bitsCrunch
Pelajari selengkapnya tentang bitsCrunch (BCUT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga bitsCrunch
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BCUT untuk lebih memahami kemungkinan arah bitsCrunch.
Cara Membeli bitsCrunch
Ingin membeli bitsCrunch? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BCUT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BCUT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
BCUT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada BCUT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BCUT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi bitsCrunch ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke JOD
Mengapa Harus Membeli bitsCrunch dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli bitsCrunch.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli bitsCrunch dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.