Tabel Konversi BlockBuddies ke Burundian Franc
Tabel Konversi BLBD ke BIF
- 1 BLBD0.21 BIF
- 2 BLBD0.43 BIF
- 3 BLBD0.64 BIF
- 4 BLBD0.86 BIF
- 5 BLBD1.07 BIF
- 6 BLBD1.28 BIF
- 7 BLBD1.50 BIF
- 8 BLBD1.71 BIF
- 9 BLBD1.93 BIF
- 10 BLBD2.14 BIF
- 50 BLBD10.70 BIF
- 100 BLBD21.39 BIF
- 1,000 BLBD213.90 BIF
- 5,000 BLBD1,069.51 BIF
- 10,000 BLBD2,139.03 BIF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual BlockBuddies ke Burundian Franc (BLBD ke BIF) di berbagai rentang nilai, dari 1 BLBD hingga 10,000 BLBD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BLBD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BIF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BLBD ke BIF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BIF ke BLBD
- 1 BIF4.675 BLBD
- 2 BIF9.350 BLBD
- 3 BIF14.025 BLBD
- 4 BIF18.70 BLBD
- 5 BIF23.37 BLBD
- 6 BIF28.050 BLBD
- 7 BIF32.72 BLBD
- 8 BIF37.40 BLBD
- 9 BIF42.075 BLBD
- 10 BIF46.75 BLBD
- 50 BIF233.7 BLBD
- 100 BIF467.5 BLBD
- 1,000 BIF4,675 BLBD
- 5,000 BIF23,375 BLBD
- 10,000 BIF46,750 BLBD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Burundian Franc ke BlockBuddies (BIF ke BLBD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BIF hingga 10,000 BIF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah BlockBuddies yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BIF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
BlockBuddies (BLBD) saat ini diperdagangkan seharga FBu 0.21 BIF , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai FBu6.09K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar FBu-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BlockBuddies Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
6.09K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
FBu 0.0000725
High 24 Jam
FBu 0.0000725
Low 24 Jam
Grafik tren BLBD ke BIF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BlockBuddies terhadap BIF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BlockBuddies saat ini.
Ringkasan Konversi BLBD ke BIF
Per | 1 BLBD = 0.21 BIF | 1 BIF = 4.675 BLBD
Kurs untuk 1 BLBD ke BIF hari ini adalah 0.21 BIF.
Pembelian 5 BLBD akan dikenai biaya 1.07 BIF, sedangkan 10 BLBD memiliki nilai 2.14 BIF.
1 BIF dapat di-trade dengan 4.675 BLBD.
50 BIF dapat dikonversi ke 233.7 BLBD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BLBD ke BIF telah berubah sebesar +198.35% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.21390276253986662 BIF dan low senilai 0.21390276253986662 BIF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BLBD adalah 0.31864135661111165 BIF yang menunjukkan perubahan -32.88% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BLBD telah berubah sebesar -368.58396368550603 BIF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -99.95% pada nilainya.
Semua Tentang BlockBuddies (BLBD)
Setelah menghitung harga BlockBuddies (BLBD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang BlockBuddies langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BLBD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli BlockBuddies, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BLBD ke BIF
Dalam 24 jam terakhir, BlockBuddies (BLBD) telah berfluktuasi antara 0.21390276253986662 BIF dan 0.21390276253986662 BIF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.07169430523750013 BIF dan high 0.2950382931584367 BIF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BLBD ke BIF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|FBu 0
|FBu 0
|FBu 0
|FBu 1475191.46
|Low
|FBu 0
|FBu 0
|FBu 0
|FBu 0
|Rata-rata
|FBu 0
|FBu 0
|FBu 0
|FBu 914.61
|Volatilitas
|0.00%
|+311.52%
|+84.91%
|+399,999.99%
|Perubahan
|0.00%
|+198.35%
|-32.87%
|-99.94%
Prakiraan Harga BlockBuddies dalam BIF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga BlockBuddies dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BLBD ke BIF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BLBD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, BlockBuddies dapat mencapai sekitar FBu0.22BIF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BLBD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BLBD mungkin naik menjadi sekitar FBu0.27 BIF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BlockBuddies kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BLBD yang Tersedia di MEXC
BLBD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BLBD, yang mencakup pasar tempat BlockBuddies dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BLBD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BLBD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BlockBuddies untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli BlockBuddies
Ingin menambahkan BlockBuddies ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli BlockBuddies › atau Mulai sekarang ›
BLBD dan BIF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BlockBuddies (BLBD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BlockBuddies
- Harga Saat Ini (USD): $0.0000725
- Perubahan 7 Hari: +198.35%
- Tren 30 Hari: -32.88%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BLBD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BIF, harga USD BLBD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BLBD] [BLBD ke USD]
Burundian Franc (BIF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BIF/USD): 0.0003388678918210287
- Perubahan 7 Hari: -0.03%
- Tren 30 Hari: -0.03%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BIF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BLBD yang sama.
- BIF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BLBD dengan BIF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BLBD ke BIF?
Kurs antara BlockBuddies (BLBD) dan Burundian Franc (BIF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BLBD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BLBD ke BIF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BIF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BIF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BIF. Ketika BIF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BLBD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BlockBuddies, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BLBD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BIF.
Konversikan BLBD ke BIF Seketika
Gunakan konverter BLBD ke BIF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BLBD ke BIF?
Masukkan Jumlah BLBD
Mulailah dengan memasukkan jumlah BLBD yang ingin Anda konversi ke BIF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BLBD ke BIF Secara Live
Lihat kurs BLBD ke BIF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BLBD dan BIF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BLBD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BLBD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BLBD ke BIF dihitung?
Perhitungan kurs BLBD ke BIF didasarkan pada nilai BLBD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BIF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BLBD ke BIF begitu sering berubah?
Kurs BLBD ke BIF sangat sering berubah karena BlockBuddies dan Burundian Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BLBD ke BIF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BLBD ke BIF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BLBD ke BIF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BLBD ke BIF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BLBD ke BIF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BLBD terhadap BIF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BLBD terhadap BIF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BLBD ke BIF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BIF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BLBD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BLBD ke BIF?
Halving BlockBuddies, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BLBD ke BIF.
Bisakah saya membandingkan kurs BLBD ke BIF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BLBD keBIF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BLBD ke BIF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga BlockBuddies, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BLBD ke BIF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BIF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BLBD ke BIF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi BlockBuddies dan Burundian Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk BlockBuddies dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BLBD ke BIF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BIF Anda ke BLBD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BLBD ke BIF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BLBD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BLBD ke BIF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BLBD ke BIF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BIF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BLBD ke BIF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi BlockBuddies Selengkapnya
Harga BlockBuddies
Pelajari selengkapnya tentang BlockBuddies (BLBD) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga BlockBuddies
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BLBD untuk lebih memahami kemungkinan arah BlockBuddies.
Cara Membeli BlockBuddies
Ingin membeli BlockBuddies? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BLBD/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BLBD/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
BLBD USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada BLBD dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BLBD USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi BlockBuddies ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BIF
Mengapa Harus Membeli BlockBuddies dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli BlockBuddies.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli BlockBuddies dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.