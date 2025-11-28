Tabel Konversi Bloktopia ke Fijian Dollar
Tabel Konversi BLOK ke FJD
- 1 BLOK0.00 FJD
- 2 BLOK0.00 FJD
- 3 BLOK0.00 FJD
- 4 BLOK0.00 FJD
- 5 BLOK0.00 FJD
- 6 BLOK0.00 FJD
- 7 BLOK0.00 FJD
- 8 BLOK0.00 FJD
- 9 BLOK0.00 FJD
- 10 BLOK0.00 FJD
- 50 BLOK0.01 FJD
- 100 BLOK0.03 FJD
- 1,000 BLOK0.26 FJD
- 5,000 BLOK1.28 FJD
- 10,000 BLOK2.55 FJD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Bloktopia ke Fijian Dollar (BLOK ke FJD) di berbagai rentang nilai, dari 1 BLOK hingga 10,000 BLOK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BLOK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar FJD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BLOK ke FJD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi FJD ke BLOK
- 1 FJD3,921 BLOK
- 2 FJD7,842 BLOK
- 3 FJD11,763 BLOK
- 4 FJD15,685 BLOK
- 5 FJD19,606 BLOK
- 6 FJD23,527 BLOK
- 7 FJD27,449 BLOK
- 8 FJD31,370 BLOK
- 9 FJD35,291 BLOK
- 10 FJD39,213 BLOK
- 50 FJD196,066 BLOK
- 100 FJD392,133 BLOK
- 1,000 FJD3,921,330 BLOK
- 5,000 FJD19,606,653 BLOK
- 10,000 FJD39,213,306 BLOK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Fijian Dollar ke Bloktopia (FJD ke BLOK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 FJD hingga 10,000 FJD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Bloktopia yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah FJD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Bloktopia (BLOK) saat ini diperdagangkan seharga FJ$ 0.00 FJD , yang mencerminkan perubahan 1.99% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai FJ$128.85K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar FJ$6.32M FJD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Bloktopia Harga khusus dari kami.
56.30B FJD
Suplai Peredaran
128.85K
Volume Trading 24 Jam
6.32M FJD
Kapitalisasi Pasar
1.99%
Perubahan Harga (1 Hari)
FJ$ 0.0001159
High 24 Jam
FJ$ 0.0001052
Low 24 Jam
Grafik tren BLOK ke FJD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Bloktopia terhadap FJD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Bloktopia saat ini.
Ringkasan Konversi BLOK ke FJD
Per | 1 BLOK = 0.00 FJD | 1 FJD = 3,921 BLOK
Kurs untuk 1 BLOK ke FJD hari ini adalah 0.00 FJD.
Pembelian 5 BLOK akan dikenai biaya 0.00 FJD, sedangkan 10 BLOK memiliki nilai 0.00 FJD.
1 FJD dapat di-trade dengan 3,921 BLOK.
50 FJD dapat dikonversi ke 196,066 BLOK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BLOK ke FJD telah berubah sebesar +2.83% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.99%, sehingga mencapai high senilai 0.0002631905007098722 FJD dan low senilai 0.000238892499350117 FJD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BLOK adalah 0.00034403244915915136 FJD yang menunjukkan perubahan -25.88% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BLOK telah berubah sebesar -0.00022640287248295308 FJD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -47.03% pada nilainya.
Semua Tentang Bloktopia (BLOK)
Setelah menghitung harga Bloktopia (BLOK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Bloktopia langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BLOK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Bloktopia, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BLOK ke FJD
Dalam 24 jam terakhir, Bloktopia (BLOK) telah berfluktuasi antara 0.000238892499350117 FJD dan 0.0002631905007098722 FJD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00023662165810154175 FJD dan high 0.0003319969905417025 FJD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BLOK ke FJD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|Low
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|Rata-rata
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|Volatilitas
|+9.81%
|+38.46%
|+108.51%
|+102.72%
|Perubahan
|+3.02%
|+2.93%
|-25.80%
|-47.32%
Prakiraan Harga Bloktopia dalam FJD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Bloktopia dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BLOK ke FJD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BLOK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Bloktopia dapat mencapai sekitar FJ$0.00FJD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BLOK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BLOK mungkin naik menjadi sekitar FJ$0.00 FJD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Bloktopia kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BLOK yang Tersedia di MEXC
BLOK/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BLOK, yang mencakup pasar tempat Bloktopia dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BLOK pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BLOK dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Bloktopia untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Bloktopia
Ingin menambahkan Bloktopia ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Bloktopia › atau Mulai sekarang ›
BLOK dan FJD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Bloktopia (BLOK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Bloktopia
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001123
- Perubahan 7 Hari: +2.83%
- Tren 30 Hari: -25.88%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BLOK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke FJD, harga USD BLOK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BLOK] [BLOK ke USD]
Fijian Dollar (FJD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (FJD/USD): 0.4402861860209136
- Perubahan 7 Hari: +0.96%
- Tren 30 Hari: +0.96%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- FJD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BLOK yang sama.
- FJD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BLOK dengan FJD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BLOK ke FJD?
Kurs antara Bloktopia (BLOK) dan Fijian Dollar (FJD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BLOK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BLOK ke FJD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit FJD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal FJD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan FJD. Ketika FJD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BLOK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Bloktopia, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BLOK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke FJD.
Konversikan BLOK ke FJD Seketika
Gunakan konverter BLOK ke FJD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BLOK ke FJD?
Masukkan Jumlah BLOK
Mulailah dengan memasukkan jumlah BLOK yang ingin Anda konversi ke FJD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BLOK ke FJD Secara Live
Lihat kurs BLOK ke FJD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BLOK dan FJD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BLOK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BLOK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BLOK ke FJD dihitung?
Perhitungan kurs BLOK ke FJD didasarkan pada nilai BLOK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke FJD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BLOK ke FJD begitu sering berubah?
Kurs BLOK ke FJD sangat sering berubah karena Bloktopia dan Fijian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BLOK ke FJD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BLOK ke FJD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BLOK ke FJD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BLOK ke FJD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BLOK ke FJD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BLOK terhadap FJD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BLOK terhadap FJD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BLOK ke FJD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan FJD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BLOK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BLOK ke FJD?
Halving Bloktopia, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BLOK ke FJD.
Bisakah saya membandingkan kurs BLOK ke FJD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BLOK keFJD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BLOK ke FJD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Bloktopia, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BLOK ke FJD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas FJD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BLOK ke FJD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Bloktopia dan Fijian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Bloktopia dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BLOK ke FJD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan FJD Anda ke BLOK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BLOK ke FJD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BLOK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BLOK ke FJD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BLOK ke FJD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai FJD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BLOK ke FJD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Bloktopia Selengkapnya
Harga Bloktopia
Pelajari selengkapnya tentang Bloktopia (BLOK) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Bloktopia
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BLOK untuk lebih memahami kemungkinan arah Bloktopia.
Cara Membeli Bloktopia
Ingin membeli Bloktopia? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BLOK/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BLOK/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
BLOK USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada BLOK dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BLOK USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Bloktopia ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke FJD
Mengapa Harus Membeli Bloktopia dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Bloktopia.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Bloktopia dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.