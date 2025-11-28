Tabel Konversi BNBHOLDER ke Japanese Yen
Tabel Konversi BNBHOLDER ke JPY
- 1 BNBHOLDER0.87 JPY
- 2 BNBHOLDER1.74 JPY
- 3 BNBHOLDER2.61 JPY
- 4 BNBHOLDER3.48 JPY
- 5 BNBHOLDER4.35 JPY
- 6 BNBHOLDER5.21 JPY
- 7 BNBHOLDER6.08 JPY
- 8 BNBHOLDER6.95 JPY
- 9 BNBHOLDER7.82 JPY
- 10 BNBHOLDER8.69 JPY
- 50 BNBHOLDER43.46 JPY
- 100 BNBHOLDER86.91 JPY
- 1,000 BNBHOLDER869.11 JPY
- 5,000 BNBHOLDER4,345.55 JPY
- 10,000 BNBHOLDER8,691.10 JPY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual BNBHOLDER ke Japanese Yen (BNBHOLDER ke JPY) di berbagai rentang nilai, dari 1 BNBHOLDER hingga 10,000 BNBHOLDER. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BNBHOLDER yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JPY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BNBHOLDER ke JPY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JPY ke BNBHOLDER
- 1 JPY1.150 BNBHOLDER
- 2 JPY2.301 BNBHOLDER
- 3 JPY3.451 BNBHOLDER
- 4 JPY4.602 BNBHOLDER
- 5 JPY5.753 BNBHOLDER
- 6 JPY6.903 BNBHOLDER
- 7 JPY8.0542 BNBHOLDER
- 8 JPY9.204 BNBHOLDER
- 9 JPY10.35 BNBHOLDER
- 10 JPY11.50 BNBHOLDER
- 50 JPY57.53 BNBHOLDER
- 100 JPY115.06 BNBHOLDER
- 1,000 JPY1,150 BNBHOLDER
- 5,000 JPY5,753 BNBHOLDER
- 10,000 JPY11,506 BNBHOLDER
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Japanese Yen ke BNBHOLDER (JPY ke BNBHOLDER) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JPY hingga 10,000 JPY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah BNBHOLDER yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JPY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
BNBHOLDER (BNBHOLDER) saat ini diperdagangkan seharga ¥ 0.87 JPY , yang mencerminkan perubahan -5.21% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ¥13.02M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ¥-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BNBHOLDER Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
13.02M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-5.21%
Perubahan Harga (1 Hari)
¥ 0.006509
High 24 Jam
¥ 0.005234
Low 24 Jam
Grafik tren BNBHOLDER ke JPY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BNBHOLDER terhadap JPY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BNBHOLDER saat ini.
Ringkasan Konversi BNBHOLDER ke JPY
Per | 1 BNBHOLDER = 0.87 JPY | 1 JPY = 1.150 BNBHOLDER
Kurs untuk 1 BNBHOLDER ke JPY hari ini adalah 0.87 JPY.
Pembelian 5 BNBHOLDER akan dikenai biaya 4.35 JPY, sedangkan 10 BNBHOLDER memiliki nilai 8.69 JPY.
1 JPY dapat di-trade dengan 1.150 BNBHOLDER.
50 JPY dapat dikonversi ke 57.53 BNBHOLDER, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BNBHOLDER ke JPY telah berubah sebesar +279.41% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.21%, sehingga mencapai high senilai 1.0163562826060875 JPY dan low senilai 0.8172697469903614 JPY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BNBHOLDER adalah 0.5324588913330401 JPY yang menunjukkan perubahan +63.22% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BNBHOLDER telah berubah sebesar -6.938204802783668 JPY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -88.87% pada nilainya.
Semua Tentang BNBHOLDER (BNBHOLDER)
Setelah menghitung harga BNBHOLDER (BNBHOLDER), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang BNBHOLDER langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BNBHOLDER. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli BNBHOLDER, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BNBHOLDER ke JPY
Dalam 24 jam terakhir, BNBHOLDER (BNBHOLDER) telah berfluktuasi antara 0.8172697469903614 JPY dan 1.0163562826060875 JPY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.21563804367475908 JPY dan high 2.9455438492980845 JPY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BNBHOLDER ke JPY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|¥ 0
|¥ 1.56
|¥ 1.56
|¥ 23.42
|Low
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Rata-rata
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Volatilitas
|+21.71%
|+1,199.11%
|+517.04%
|+297.53%
|Perubahan
|-5.21%
|+281.76%
|+63.23%
|-88.86%
Prakiraan Harga BNBHOLDER dalam JPY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga BNBHOLDER dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BNBHOLDER ke JPY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BNBHOLDER untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, BNBHOLDER dapat mencapai sekitar ¥0.91JPY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BNBHOLDER untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BNBHOLDER mungkin naik menjadi sekitar ¥1.11 JPY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BNBHOLDER kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BNBHOLDER yang Tersedia di MEXC
BNBHOLDER/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BNBHOLDER, yang mencakup pasar tempat BNBHOLDER dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BNBHOLDER pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BNBHOLDERUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BNBHOLDER dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BNBHOLDER untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli BNBHOLDER
Ingin menambahkan BNBHOLDER ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli BNBHOLDER › atau Mulai sekarang ›
BNBHOLDER dan JPY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BNBHOLDER (BNBHOLDER) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BNBHOLDER
- Harga Saat Ini (USD): $0.005566
- Perubahan 7 Hari: +279.41%
- Tren 30 Hari: +63.22%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BNBHOLDER, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JPY, harga USD BNBHOLDER tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BNBHOLDER] [BNBHOLDER ke USD]
Japanese Yen (JPY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JPY/USD): 0.006403481854837676
- Perubahan 7 Hari: -1.40%
- Tren 30 Hari: -1.40%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JPY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BNBHOLDER yang sama.
- JPY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BNBHOLDER dengan JPY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BNBHOLDER ke JPY?
Kurs antara BNBHOLDER (BNBHOLDER) dan Japanese Yen (JPY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BNBHOLDER, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BNBHOLDER ke JPY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JPY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JPY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JPY. Ketika JPY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BNBHOLDER, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BNBHOLDER, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BNBHOLDER dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JPY.
Konversikan BNBHOLDER ke JPY Seketika
Gunakan konverter BNBHOLDER ke JPY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BNBHOLDER ke JPY?
Masukkan Jumlah BNBHOLDER
Mulailah dengan memasukkan jumlah BNBHOLDER yang ingin Anda konversi ke JPY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BNBHOLDER ke JPY Secara Live
Lihat kurs BNBHOLDER ke JPY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BNBHOLDER dan JPY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BNBHOLDER ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BNBHOLDER dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BNBHOLDER ke JPY dihitung?
Perhitungan kurs BNBHOLDER ke JPY didasarkan pada nilai BNBHOLDER saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JPY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BNBHOLDER ke JPY begitu sering berubah?
Kurs BNBHOLDER ke JPY sangat sering berubah karena BNBHOLDER dan Japanese Yen terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BNBHOLDER ke JPY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BNBHOLDER ke JPY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BNBHOLDER ke JPY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BNBHOLDER ke JPY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BNBHOLDER ke JPY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BNBHOLDER terhadap JPY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BNBHOLDER terhadap JPY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BNBHOLDER ke JPY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JPY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BNBHOLDER tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BNBHOLDER ke JPY?
Halving BNBHOLDER, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BNBHOLDER ke JPY.
Bisakah saya membandingkan kurs BNBHOLDER ke JPY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BNBHOLDER keJPY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BNBHOLDER ke JPY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga BNBHOLDER, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BNBHOLDER ke JPY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JPY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BNBHOLDER ke JPY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi BNBHOLDER dan Japanese Yen?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk BNBHOLDER dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BNBHOLDER ke JPY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JPY Anda ke BNBHOLDER dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BNBHOLDER ke JPY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BNBHOLDER dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BNBHOLDER ke JPY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BNBHOLDER ke JPY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JPY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BNBHOLDER ke JPY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke JPY
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.