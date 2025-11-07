BursaDEX+
Harga live Dolos The Bully hari ini adalah 0.000498 USD. Lacak informasi harga aktual BULLY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BULLY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Dolos The Bully(BULLY)

$0.000498
+4.18%1D
USD
Grafik Harga Live Dolos The Bully (BULLY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:32:00 (UTC+8)

Informasi Harga Dolos The Bully (BULLY) (USD)

Harga aktual Dolos The Bully (BULLY) adalah $ 0.000498. Selama 24 jam terakhir, BULLY diperdagangkan antara low $ 0.000478 dan high $ 0.000693, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBULLY adalah $ 0.14594968914030346, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000415953069153917.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BULLY telah berubah sebesar -3.87% selama 1 jam terakhir, +4.18% selama 24 jam, dan -18.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dolos The Bully (BULLY)

Kapitalisasi Pasar Dolos The Bully saat ini adalah $ 478.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 260.45. Suplai beredar BULLY adalah 960.55M, dan total suplainya sebesar 960552281. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 478.36K.

Riwayat Harga Dolos The Bully (BULLY) USD

Pantau perubahan harga Dolos The Bully untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001998+4.18%
30 Days$ -0.000024-4.60%
60 Hari$ -0.000122-19.68%
90 Hari$ -0.000344-40.86%
Perubahan Harga Dolos The Bully Hari Ini

Hari ini, BULLY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001998 (+4.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dolos The Bully 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000024 (-4.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dolos The Bully 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BULLY terlihat mengalami perubahan $ -0.000122 (-19.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dolos The Bully 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000344 (-40.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dolos The Bully (BULLY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dolos The Bully sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dolos The Bully (BULLY)

Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.

Dolos The Bully tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dolos The Bully Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BULLY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dolos The Bully di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dolos The Bully dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dolos The Bully (USD)

Berapa nilai Dolos The Bully (BULLY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dolos The Bully (BULLY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dolos The Bully.

Cek prediksi harga Dolos The Bully sekarang!

Tokenomi Dolos The Bully (BULLY)

Memahami tokenomi Dolos The Bully (BULLY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BULLY sekarang!

Cara membeli Dolos The Bully (BULLY)

Ingin mengetahui cara membeli Dolos The Bully? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dolos The Bully di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BULLY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Dolos The Bully

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dolos The Bully, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dolos The Bully
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dolos The Bully

Berapa nilai Dolos The Bully (BULLY) hari ini?
Harga live BULLY dalam USD adalah 0.000498 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BULLY ke USD saat ini?
Harga BULLY ke USD saat ini adalah $ 0.000498. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dolos The Bully?
Kapitalisasi pasar BULLY adalah $ 478.36K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BULLY?
Suplai beredar BULLY adalah 960.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BULLY?
BULLY mencapai harga ATH sebesar 0.14594968914030346 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BULLY?
BULLY mencapai harga ATL 0.000415953069153917 USD.
Berapa volume perdagangan BULLY?
Volume perdagangan 24 jam live BULLY adalah $ 260.45 USD.
Akankah harga BULLY naik lebih tinggi tahun ini?
BULLY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BULLY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dolos The Bully (BULLY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

