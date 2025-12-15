Tabel Konversi Butthole Coin ke Bermudian Dollar
Tabel Konversi BUTTHOLE ke BMD
- 1 BUTTHOLE0.00 BMD
- 2 BUTTHOLE0.00 BMD
- 3 BUTTHOLE0.00 BMD
- 4 BUTTHOLE0.00 BMD
- 5 BUTTHOLE0.00 BMD
- 6 BUTTHOLE0.00 BMD
- 7 BUTTHOLE0.01 BMD
- 8 BUTTHOLE0.01 BMD
- 9 BUTTHOLE0.01 BMD
- 10 BUTTHOLE0.01 BMD
- 50 BUTTHOLE0.04 BMD
- 100 BUTTHOLE0.08 BMD
- 1,000 BUTTHOLE0.81 BMD
- 5,000 BUTTHOLE4.03 BMD
- 10,000 BUTTHOLE8.05 BMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Butthole Coin ke Bermudian Dollar (BUTTHOLE ke BMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 BUTTHOLE hingga 10,000 BUTTHOLE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BUTTHOLE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BUTTHOLE ke BMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BMD ke BUTTHOLE
- 1 BMD1,241 BUTTHOLE
- 2 BMD2,483 BUTTHOLE
- 3 BMD3,725 BUTTHOLE
- 4 BMD4,967 BUTTHOLE
- 5 BMD6,209 BUTTHOLE
- 6 BMD7,451 BUTTHOLE
- 7 BMD8,693 BUTTHOLE
- 8 BMD9,935 BUTTHOLE
- 9 BMD11,177 BUTTHOLE
- 10 BMD12,419 BUTTHOLE
- 50 BMD62,097 BUTTHOLE
- 100 BMD124,194 BUTTHOLE
- 1,000 BMD1,241,947 BUTTHOLE
- 5,000 BMD6,209,735 BUTTHOLE
- 10,000 BMD12,419,471 BUTTHOLE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bermudian Dollar ke Butthole Coin (BMD ke BUTTHOLE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BMD hingga 10,000 BMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Butthole Coin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Butthole Coin (BUTTHOLE) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00 BMD , yang mencerminkan perubahan -1.66% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $63.12K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $804.97K BMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Butthole Coin Harga khusus dari kami.
999.84M BMD
Suplai Peredaran
63.12K
Volume Trading 24 Jam
804.97K BMD
Kapitalisasi Pasar
-1.66%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.0008216
High 24 Jam
$ 0.0007964
Low 24 Jam
Grafik tren BUTTHOLE ke BMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Butthole Coin terhadap BMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Butthole Coin saat ini.
Ringkasan Konversi BUTTHOLE ke BMD
Per | 1 BUTTHOLE = 0.00 BMD | 1 BMD = 1,241 BUTTHOLE
Kurs untuk 1 BUTTHOLE ke BMD hari ini adalah 0.00 BMD.
Pembelian 5 BUTTHOLE akan dikenai biaya 0.00 BMD, sedangkan 10 BUTTHOLE memiliki nilai 0.01 BMD.
1 BMD dapat di-trade dengan 1,241 BUTTHOLE.
50 BMD dapat dikonversi ke 62,097 BUTTHOLE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BUTTHOLE ke BMD telah berubah sebesar -12.16% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.66%, sehingga mencapai high senilai 0.0008214849921011058 BMD dan low senilai 0.0007962885196072549 BMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BUTTHOLE adalah 0.0008516807646929429 BMD yang menunjukkan perubahan -5.47% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BUTTHOLE telah berubah sebesar -0.0033404323394724735 BMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -80.59% pada nilainya.
Semua Tentang Butthole Coin (BUTTHOLE)
Setelah menghitung harga Butthole Coin (BUTTHOLE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Butthole Coin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BUTTHOLE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Butthole Coin, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BUTTHOLE ke BMD
Dalam 24 jam terakhir, Butthole Coin (BUTTHOLE) telah berfluktuasi antara 0.0007962885196072549 BMD dan 0.0008214849921011058 BMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0007962885196072549 BMD dan high 0.0010363549103125562 BMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BUTTHOLE ke BMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+3.09%
|+26.15%
|+144.54%
|+91.18%
|Perubahan
|-1.28%
|-12.21%
|-5.36%
|-80.26%
Prakiraan Harga Butthole Coin dalam BMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Butthole Coin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BUTTHOLE ke BMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BUTTHOLE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Butthole Coin dapat mencapai sekitar $0.00BMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BUTTHOLE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BUTTHOLE mungkin naik menjadi sekitar $0.00 BMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Butthole Coin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
BUTTHOLE dan BMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Butthole Coin (BUTTHOLE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Butthole Coin
- Harga Saat Ini (USD): $0.0008053
- Perubahan 7 Hari: -12.16%
- Tren 30 Hari: -5.47%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BUTTHOLE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BMD, harga USD BUTTHOLE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BUTTHOLE] [BUTTHOLE ke USD]
Bermudian Dollar (BMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BMD/USD): 1
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BUTTHOLE yang sama.
- BMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BUTTHOLE dengan BMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BUTTHOLE ke BMD?
Kurs antara Butthole Coin (BUTTHOLE) dan Bermudian Dollar (BMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BUTTHOLE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BUTTHOLE ke BMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BMD. Ketika BMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BUTTHOLE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Butthole Coin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BUTTHOLE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BMD.
Konversikan BUTTHOLE ke BMD Seketika
Gunakan konverter BUTTHOLE ke BMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BUTTHOLE ke BMD?
Masukkan Jumlah BUTTHOLE
Mulailah dengan memasukkan jumlah BUTTHOLE yang ingin Anda konversi ke BMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BUTTHOLE ke BMD Secara Live
Lihat kurs BUTTHOLE ke BMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BUTTHOLE dan BMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BUTTHOLE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BUTTHOLE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BUTTHOLE ke BMD dihitung?
Perhitungan kurs BUTTHOLE ke BMD didasarkan pada nilai BUTTHOLE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BUTTHOLE ke BMD begitu sering berubah?
Kurs BUTTHOLE ke BMD sangat sering berubah karena Butthole Coin dan Bermudian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BUTTHOLE ke BMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BUTTHOLE ke BMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BUTTHOLE ke BMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BUTTHOLE ke BMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BUTTHOLE ke BMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BUTTHOLE terhadap BMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BUTTHOLE terhadap BMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BUTTHOLE ke BMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BUTTHOLE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BUTTHOLE ke BMD?
Halving Butthole Coin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BUTTHOLE ke BMD.
Bisakah saya membandingkan kurs BUTTHOLE ke BMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BUTTHOLE keBMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BUTTHOLE ke BMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Butthole Coin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BUTTHOLE ke BMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BUTTHOLE ke BMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Butthole Coin dan Bermudian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Butthole Coin dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BUTTHOLE ke BMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BMD Anda ke BUTTHOLE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BUTTHOLE ke BMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BUTTHOLE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BUTTHOLE ke BMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BUTTHOLE ke BMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BUTTHOLE ke BMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Butthole Coin Selengkapnya
Harga Butthole Coin
Pelajari selengkapnya tentang Butthole Coin (BUTTHOLE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Butthole Coin
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BUTTHOLE untuk lebih memahami kemungkinan arah Butthole Coin.
Cara Membeli Butthole Coin
Ingin membeli Butthole Coin? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BUTTHOLE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BUTTHOLE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
BUTTHOLE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada BUTTHOLE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BUTTHOLE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Butthole Coin ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BMD
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.