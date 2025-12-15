Tabel Konversi Chill House ke Indonesian Rupiah
Tabel Konversi CHILLHOUSE ke IDR
- 1 CHILLHOUSE65.88 IDR
- 2 CHILLHOUSE131.76 IDR
- 3 CHILLHOUSE197.64 IDR
- 4 CHILLHOUSE263.52 IDR
- 5 CHILLHOUSE329.39 IDR
- 6 CHILLHOUSE395.27 IDR
- 7 CHILLHOUSE461.15 IDR
- 8 CHILLHOUSE527.03 IDR
- 9 CHILLHOUSE592.91 IDR
- 10 CHILLHOUSE658.79 IDR
- 50 CHILLHOUSE3,293.95 IDR
- 100 CHILLHOUSE6,587.90 IDR
- 1,000 CHILLHOUSE65,878.99 IDR
- 5,000 CHILLHOUSE329,394.93 IDR
- 10,000 CHILLHOUSE658,789.85 IDR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Chill House ke Indonesian Rupiah (CHILLHOUSE ke IDR) di berbagai rentang nilai, dari 1 CHILLHOUSE hingga 10,000 CHILLHOUSE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CHILLHOUSE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IDR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CHILLHOUSE ke IDR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IDR ke CHILLHOUSE
- 1 IDR0.01517 CHILLHOUSE
- 2 IDR0.03035 CHILLHOUSE
- 3 IDR0.04553 CHILLHOUSE
- 4 IDR0.06071 CHILLHOUSE
- 5 IDR0.07589 CHILLHOUSE
- 6 IDR0.09107 CHILLHOUSE
- 7 IDR0.1062 CHILLHOUSE
- 8 IDR0.1214 CHILLHOUSE
- 9 IDR0.1366 CHILLHOUSE
- 10 IDR0.1517 CHILLHOUSE
- 50 IDR0.7589 CHILLHOUSE
- 100 IDR1.517 CHILLHOUSE
- 1,000 IDR15.17 CHILLHOUSE
- 5,000 IDR75.89 CHILLHOUSE
- 10,000 IDR151.7 CHILLHOUSE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Indonesian Rupiah ke Chill House (IDR ke CHILLHOUSE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IDR hingga 10,000 IDR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Chill House yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IDR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Chill House (CHILLHOUSE) saat ini diperdagangkan seharga Rp 65.88 IDR , yang mencerminkan perubahan -4.44% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp877.17M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Rp-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Chill House Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
877.17M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-4.44%
Perubahan Harga (1 Hari)
Rp 0.004428
High 24 Jam
Rp 0.003812
Low 24 Jam
Grafik tren CHILLHOUSE ke IDR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Chill House terhadap IDR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Chill House saat ini.
Ringkasan Konversi CHILLHOUSE ke IDR
Per | 1 CHILLHOUSE = 65.88 IDR | 1 IDR = 0.01517 CHILLHOUSE
Kurs untuk 1 CHILLHOUSE ke IDR hari ini adalah 65.88 IDR.
Pembelian 5 CHILLHOUSE akan dikenai biaya 329.39 IDR, sedangkan 10 CHILLHOUSE memiliki nilai 658.79 IDR.
1 IDR dapat di-trade dengan 0.01517 CHILLHOUSE.
50 IDR dapat dikonversi ke 0.7589 CHILLHOUSE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CHILLHOUSE ke IDR telah berubah sebesar -2.40% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.44%, sehingga mencapai high senilai 73.79512944352781 IDR dan low senilai 63.52914034298284 IDR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHILLHOUSE adalah 96.04366101694914 IDR yang menunjukkan perubahan -31.41% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CHILLHOUSE telah berubah sebesar -17.44884835758212 IDR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -20.94% pada nilainya.
Semua Tentang Chill House (CHILLHOUSE)
Setelah menghitung harga Chill House (CHILLHOUSE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Chill House langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CHILLHOUSE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Chill House, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHILLHOUSE ke IDR
Dalam 24 jam terakhir, Chill House (CHILLHOUSE) telah berfluktuasi antara 63.52914034298284 IDR dan 73.79512944352781 IDR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 56.24628768561571 IDR dan high 81.24463776811159 IDR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHILLHOUSE ke IDR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 499.96
|Low
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rata-rata
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Volatilitas
|+14.22%
|+37.04%
|+66.75%
|+593.70%
|Perubahan
|-8.54%
|-2.19%
|-31.26%
|-20.77%
Prakiraan Harga Chill House dalam IDR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Chill House dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHILLHOUSE ke IDR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CHILLHOUSE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Chill House dapat mencapai sekitar Rp69.17IDR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CHILLHOUSE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CHILLHOUSE mungkin naik menjadi sekitar Rp84.08 IDR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Chill House kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CHILLHOUSE yang Tersedia di MEXC
CHILLHOUSE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHILLHOUSE, yang mencakup pasar tempat Chill House dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHILLHOUSE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CHILLHOUSE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Chill House untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Chill House
Ingin menambahkan Chill House ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Chill House › atau Mulai sekarang ›
CHILLHOUSE dan IDR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Chill House (CHILLHOUSE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Chill House
- Harga Saat Ini (USD): $0.003953
- Perubahan 7 Hari: -2.40%
- Tren 30 Hari: -31.41%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHILLHOUSE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IDR, harga USD CHILLHOUSE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHILLHOUSE] [CHILLHOUSE ke USD]
Indonesian Rupiah (IDR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IDR/USD): 0.00006000096001536024
- Perubahan 7 Hari: +0.27%
- Tren 30 Hari: +0.27%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IDR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHILLHOUSE yang sama.
- IDR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CHILLHOUSE dengan IDR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CHILLHOUSE ke IDR?
Kurs antara Chill House (CHILLHOUSE) dan Indonesian Rupiah (IDR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHILLHOUSE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHILLHOUSE ke IDR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IDR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IDR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IDR. Ketika IDR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHILLHOUSE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Chill House, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHILLHOUSE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IDR.
Konversikan CHILLHOUSE ke IDR Seketika
Gunakan konverter CHILLHOUSE ke IDR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CHILLHOUSE ke IDR?
Masukkan Jumlah CHILLHOUSE
Mulailah dengan memasukkan jumlah CHILLHOUSE yang ingin Anda konversi ke IDR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CHILLHOUSE ke IDR Secara Live
Lihat kurs CHILLHOUSE ke IDR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CHILLHOUSE dan IDR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CHILLHOUSE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CHILLHOUSE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CHILLHOUSE ke IDR dihitung?
Perhitungan kurs CHILLHOUSE ke IDR didasarkan pada nilai CHILLHOUSE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IDR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CHILLHOUSE ke IDR begitu sering berubah?
Kurs CHILLHOUSE ke IDR sangat sering berubah karena Chill House dan Indonesian Rupiah terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CHILLHOUSE ke IDR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CHILLHOUSE ke IDR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CHILLHOUSE ke IDR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CHILLHOUSE ke IDR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CHILLHOUSE ke IDR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CHILLHOUSE terhadap IDR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CHILLHOUSE terhadap IDR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CHILLHOUSE ke IDR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IDR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CHILLHOUSE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHILLHOUSE ke IDR?
Halving Chill House, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CHILLHOUSE ke IDR.
Bisakah saya membandingkan kurs CHILLHOUSE ke IDR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHILLHOUSE keIDR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHILLHOUSE ke IDR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Chill House, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CHILLHOUSE ke IDR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IDR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CHILLHOUSE ke IDR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Chill House dan Indonesian Rupiah?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Chill House dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CHILLHOUSE ke IDR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IDR Anda ke CHILLHOUSE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CHILLHOUSE ke IDR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CHILLHOUSE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CHILLHOUSE ke IDR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CHILLHOUSE ke IDR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IDR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CHILLHOUSE ke IDR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Chill House Selengkapnya
Harga Chill House
Pelajari selengkapnya tentang Chill House (CHILLHOUSE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Chill House
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar CHILLHOUSE untuk lebih memahami kemungkinan arah Chill House.
Cara Membeli Chill House
Ingin membeli Chill House? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
CHILLHOUSE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan CHILLHOUSE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
CHILLHOUSE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada CHILLHOUSE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CHILLHOUSE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Chill House ke Fiat Selengkapnya
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.