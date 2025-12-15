Tabel Konversi Covalent X Token ke Hungarian Forint
Tabel Konversi CXT ke HUF
- 1 CXT1,90 HUF
- 2 CXT3,79 HUF
- 3 CXT5,69 HUF
- 4 CXT7,58 HUF
- 5 CXT9,48 HUF
- 6 CXT11,37 HUF
- 7 CXT13,27 HUF
- 8 CXT15,16 HUF
- 9 CXT17,06 HUF
- 10 CXT18,95 HUF
- 50 CXT94,75 HUF
- 100 CXT189,50 HUF
- 1 000 CXT1 895,03 HUF
- 5 000 CXT9 475,16 HUF
- 10 000 CXT18 950,32 HUF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Covalent X Token ke Hungarian Forint (CXT ke HUF) di berbagai rentang nilai, dari 1 CXT hingga 10,000 CXT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CXT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar HUF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CXT ke HUF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi HUF ke CXT
- 1 HUF0,5276 CXT
- 2 HUF1,0553 CXT
- 3 HUF1,583 CXT
- 4 HUF2,110 CXT
- 5 HUF2,638 CXT
- 6 HUF3,166 CXT
- 7 HUF3,693 CXT
- 8 HUF4,221 CXT
- 9 HUF4,749 CXT
- 10 HUF5,276 CXT
- 50 HUF26,38 CXT
- 100 HUF52,76 CXT
- 1 000 HUF527,6 CXT
- 5 000 HUF2 638 CXT
- 10 000 HUF5 276 CXT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Hungarian Forint ke Covalent X Token (HUF ke CXT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 HUF hingga 10,000 HUF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Covalent X Token yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah HUF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Covalent X Token (CXT) saat ini diperdagangkan seharga Ft 1,90 HUF , yang mencerminkan perubahan -5,90% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ft21,37M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ft1,87B HUF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Covalent X Token Harga khusus dari kami.
322,96B HUF
Suplai Peredaran
21,37M
Volume Trading 24 Jam
1,87B HUF
Kapitalisasi Pasar
-5,90%
Perubahan Harga (1 Hari)
Ft 0,006699
High 24 Jam
Ft 0,005784
Low 24 Jam
Grafik tren CXT ke HUF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Covalent X Token terhadap HUF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Covalent X Token saat ini.
Ringkasan Konversi CXT ke HUF
Per | 1 CXT = 1,90 HUF | 1 HUF = 0,5276 CXT
Kurs untuk 1 CXT ke HUF hari ini adalah 1,90 HUF.
Pembelian 5 CXT akan dikenai biaya 9,48 HUF, sedangkan 10 CXT memiliki nilai 18,95 HUF.
1 HUF dapat di-trade dengan 0,5276 CXT.
50 HUF dapat dikonversi ke 26,38 CXT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CXT ke HUF telah berubah sebesar -14,94% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5,90%, sehingga mencapai high senilai 2,1944377267995163 HUF dan low senilai 1,89470485323308 HUF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CXT adalah 3,0625165409536765 HUF yang menunjukkan perubahan -38,13% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CXT telah berubah sebesar -7,670213371101757 HUF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -80,19% pada nilainya.
Semua Tentang Covalent X Token (CXT)
Setelah menghitung harga Covalent X Token (CXT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Covalent X Token langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CXT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Covalent X Token, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CXT ke HUF
Dalam 24 jam terakhir, Covalent X Token (CXT) telah berfluktuasi antara 1,89470485323308 HUF dan 2,1944377267995163 HUF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1,8953600070550831 HUF dan high 2,2963141461210044 HUF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CXT ke HUF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 3.27
|Ft 9.82
|Low
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Rata-rata
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 0
|Ft 3.27
|Volatilitas
|+14,41%
|+18,00%
|+72,25%
|+86,72%
|Perubahan
|-8,64%
|-14,89%
|-38,08%
|-80,02%
Prakiraan Harga Covalent X Token dalam HUF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Covalent X Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CXT ke HUF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CXT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Covalent X Token dapat mencapai sekitar Ft1,99HUF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CXT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CXT mungkin naik menjadi sekitar Ft2,42 HUF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Covalent X Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CXT yang Tersedia di MEXC
CXT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CXT, yang mencakup pasar tempat Covalent X Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CXT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CXT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Covalent X Token untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Covalent X Token
Ingin menambahkan Covalent X Token ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Covalent X Token › atau Mulai sekarang ›
CXT dan HUF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Covalent X Token (CXT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Covalent X Token
- Harga Saat Ini (USD): $0.005785
- Perubahan 7 Hari: -14,94%
- Tren 30 Hari: -38,13%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CXT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HUF, harga USD CXT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CXT] [CXT ke USD]
Hungarian Forint (HUF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (HUF/USD): 0,0030523214039740783
- Perubahan 7 Hari: +1,11%
- Tren 30 Hari: +1,11%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- HUF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CXT yang sama.
- HUF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CXT dengan HUF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CXT ke HUF?
Kurs antara Covalent X Token (CXT) dan Hungarian Forint (HUF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CXT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CXT ke HUF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HUF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HUF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HUF. Ketika HUF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CXT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Covalent X Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CXT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HUF.
Konversikan CXT ke HUF Seketika
Gunakan konverter CXT ke HUF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CXT ke HUF?
Masukkan Jumlah CXT
Mulailah dengan memasukkan jumlah CXT yang ingin Anda konversi ke HUF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CXT ke HUF Secara Live
Lihat kurs CXT ke HUF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CXT dan HUF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CXT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CXT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CXT ke HUF dihitung?
Perhitungan kurs CXT ke HUF didasarkan pada nilai CXT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke HUF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CXT ke HUF begitu sering berubah?
Kurs CXT ke HUF sangat sering berubah karena Covalent X Token dan Hungarian Forint terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CXT ke HUF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CXT ke HUF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CXT ke HUF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CXT ke HUF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CXT ke HUF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CXT terhadap HUF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CXT terhadap HUF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CXT ke HUF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan HUF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CXT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CXT ke HUF?
Halving Covalent X Token, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CXT ke HUF.
Bisakah saya membandingkan kurs CXT ke HUF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CXT keHUF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CXT ke HUF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Covalent X Token, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CXT ke HUF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas HUF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CXT ke HUF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Covalent X Token dan Hungarian Forint?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Covalent X Token dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CXT ke HUF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan HUF Anda ke CXT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CXT ke HUF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CXT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CXT ke HUF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CXT ke HUF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai HUF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CXT ke HUF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.