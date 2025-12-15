Tabel Konversi Covalent X Token ke Swedish Krona
Tabel Konversi CXT ke SEK
- 1 CXT0.05 SEK
- 2 CXT0.11 SEK
- 3 CXT0.16 SEK
- 4 CXT0.22 SEK
- 5 CXT0.27 SEK
- 6 CXT0.32 SEK
- 7 CXT0.38 SEK
- 8 CXT0.43 SEK
- 9 CXT0.48 SEK
- 10 CXT0.54 SEK
- 50 CXT2.69 SEK
- 100 CXT5.38 SEK
- 1,000 CXT53.78 SEK
- 5,000 CXT268.90 SEK
- 10,000 CXT537.81 SEK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Covalent X Token ke Swedish Krona (CXT ke SEK) di berbagai rentang nilai, dari 1 CXT hingga 10,000 CXT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CXT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SEK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CXT ke SEK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SEK ke CXT
- 1 SEK18.59 CXT
- 2 SEK37.18 CXT
- 3 SEK55.78 CXT
- 4 SEK74.37 CXT
- 5 SEK92.97 CXT
- 6 SEK111.5 CXT
- 7 SEK130.1 CXT
- 8 SEK148.7 CXT
- 9 SEK167.3 CXT
- 10 SEK185.9 CXT
- 50 SEK929.7 CXT
- 100 SEK1,859 CXT
- 1,000 SEK18,594 CXT
- 5,000 SEK92,970 CXT
- 10,000 SEK185,940 CXT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Swedish Krona ke Covalent X Token (SEK ke CXT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SEK hingga 10,000 SEK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Covalent X Token yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SEK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Covalent X Token (CXT) saat ini diperdagangkan seharga kr 0.05 SEK , yang mencerminkan perubahan -5.92% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai kr604.19K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar kr53.04M SEK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Covalent X Token Harga khusus dari kami.
9.17B SEK
Suplai Peredaran
604.19K
Volume Trading 24 Jam
53.04M SEK
Kapitalisasi Pasar
-5.92%
Perubahan Harga (1 Hari)
kr 0.006699
High 24 Jam
kr 0.005782
Low 24 Jam
Grafik tren CXT ke SEK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Covalent X Token terhadap SEK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Covalent X Token saat ini.
Ringkasan Konversi CXT ke SEK
Per | 1 CXT = 0.05 SEK | 1 SEK = 18.59 CXT
Kurs untuk 1 CXT ke SEK hari ini adalah 0.05 SEK.
Pembelian 5 CXT akan dikenai biaya 0.27 SEK, sedangkan 10 CXT memiliki nilai 0.54 SEK.
1 SEK dapat di-trade dengan 18.59 CXT.
50 SEK dapat dikonversi ke 929.7 CXT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CXT ke SEK telah berubah sebesar -14.93% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.92%, sehingga mencapai high senilai 0.062288549593552844 SEK dan low senilai 0.05376211281533401 SEK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CXT adalah 0.08691014674592304 SEK yang menunjukkan perubahan -38.12% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CXT telah berubah sebesar -0.2177077325247718 SEK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -80.19% pada nilainya.
Semua Tentang Covalent X Token (CXT)
Setelah menghitung harga Covalent X Token (CXT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Covalent X Token langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CXT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Covalent X Token, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CXT ke SEK
Dalam 24 jam terakhir, Covalent X Token (CXT) telah berfluktuasi antara 0.05376211281533401 SEK dan 0.062288549593552844 SEK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.05376211281533401 SEK dan high 0.06518028551288332 SEK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CXT ke SEK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|kr 0
|kr 0
|kr 0.09
|kr 0.27
|Low
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Rata-rata
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0.09
|Volatilitas
|+14.47%
|+18.06%
|+72.30%
|+86.74%
|Perubahan
|-8.68%
|-14.92%
|-38.11%
|-80.02%
Prakiraan Harga Covalent X Token dalam SEK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Covalent X Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CXT ke SEK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CXT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Covalent X Token dapat mencapai sekitar kr0.06SEK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CXT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CXT mungkin naik menjadi sekitar kr0.07 SEK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Covalent X Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CXT yang Tersedia di MEXC
CXT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CXT, yang mencakup pasar tempat Covalent X Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CXT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CXT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Covalent X Token untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Covalent X Token
Ingin menambahkan Covalent X Token ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Covalent X Token › atau Mulai sekarang ›
CXT dan SEK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Covalent X Token (CXT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Covalent X Token
- Harga Saat Ini (USD): $0.005784
- Perubahan 7 Hari: -14.93%
- Tren 30 Hari: -38.12%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CXT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SEK, harga USD CXT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CXT] [CXT ke USD]
Swedish Krona (SEK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SEK/USD): 0.1075338772038396
- Perubahan 7 Hari: +1.73%
- Tren 30 Hari: +1.73%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SEK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CXT yang sama.
- SEK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CXT dengan SEK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CXT ke SEK?
Kurs antara Covalent X Token (CXT) dan Swedish Krona (SEK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CXT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CXT ke SEK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SEK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SEK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SEK. Ketika SEK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CXT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Covalent X Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CXT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SEK.
Konversikan CXT ke SEK Seketika
Gunakan konverter CXT ke SEK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CXT ke SEK?
Masukkan Jumlah CXT
Mulailah dengan memasukkan jumlah CXT yang ingin Anda konversi ke SEK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CXT ke SEK Secara Live
Lihat kurs CXT ke SEK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CXT dan SEK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CXT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CXT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CXT ke SEK dihitung?
Perhitungan kurs CXT ke SEK didasarkan pada nilai CXT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SEK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CXT ke SEK begitu sering berubah?
Kurs CXT ke SEK sangat sering berubah karena Covalent X Token dan Swedish Krona terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CXT ke SEK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CXT ke SEK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CXT ke SEK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CXT ke SEK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CXT ke SEK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CXT terhadap SEK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CXT terhadap SEK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CXT ke SEK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SEK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CXT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CXT ke SEK?
Halving Covalent X Token, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CXT ke SEK.
Bisakah saya membandingkan kurs CXT ke SEK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CXT keSEK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CXT ke SEK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Covalent X Token, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CXT ke SEK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SEK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CXT ke SEK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Covalent X Token dan Swedish Krona?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Covalent X Token dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CXT ke SEK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SEK Anda ke CXT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CXT ke SEK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CXT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CXT ke SEK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CXT ke SEK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SEK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CXT ke SEK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Covalent X Token Selengkapnya
Harga Covalent X Token
Pelajari selengkapnya tentang Covalent X Token (CXT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Covalent X Token
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar CXT untuk lebih memahami kemungkinan arah Covalent X Token.
Cara Membeli Covalent X Token
Ingin membeli Covalent X Token? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
CXT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan CXT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
CXT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada CXT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CXT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Covalent X Token ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SEK
Mengapa Harus Membeli Covalent X Token dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Covalent X Token.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Covalent X Token dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.