Tabel Konversi Decentrawood ke Comorian Franc
Tabel Konversi DEOD ke KMF
- 1 DEOD2.13 KMF
- 2 DEOD4.26 KMF
- 3 DEOD6.39 KMF
- 4 DEOD8.52 KMF
- 5 DEOD10.65 KMF
- 6 DEOD12.78 KMF
- 7 DEOD14.91 KMF
- 8 DEOD17.04 KMF
- 9 DEOD19.17 KMF
- 10 DEOD21.31 KMF
- 50 DEOD106.53 KMF
- 100 DEOD213.05 KMF
- 1,000 DEOD2,130.51 KMF
- 5,000 DEOD10,652.56 KMF
- 10,000 DEOD21,305.12 KMF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Decentrawood ke Comorian Franc (DEOD ke KMF) di berbagai rentang nilai, dari 1 DEOD hingga 10,000 DEOD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DEOD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KMF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DEOD ke KMF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KMF ke DEOD
- 1 KMF0.4693 DEOD
- 2 KMF0.9387 DEOD
- 3 KMF1.408 DEOD
- 4 KMF1.877 DEOD
- 5 KMF2.346 DEOD
- 6 KMF2.816 DEOD
- 7 KMF3.285 DEOD
- 8 KMF3.754 DEOD
- 9 KMF4.224 DEOD
- 10 KMF4.693 DEOD
- 50 KMF23.46 DEOD
- 100 KMF46.93 DEOD
- 1,000 KMF469.3 DEOD
- 5,000 KMF2,346 DEOD
- 10,000 KMF4,693 DEOD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Comorian Franc ke Decentrawood (KMF ke DEOD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KMF hingga 10,000 KMF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Decentrawood yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KMF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Decentrawood (DEOD) saat ini diperdagangkan seharga CF 2.13 KMF , yang mencerminkan perubahan -0.05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai CF45.00M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar CF1.16B KMF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Decentrawood Harga khusus dari kami.
230.17B KMF
Suplai Peredaran
45.00M
Volume Trading 24 Jam
1.16B KMF
Kapitalisasi Pasar
-0.05%
Perubahan Harga (1 Hari)
CF 0.005162
High 24 Jam
CF 0.0048
Low 24 Jam
Grafik tren DEOD ke KMF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Decentrawood terhadap KMF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Decentrawood saat ini.
Ringkasan Konversi DEOD ke KMF
Per | 1 DEOD = 2.13 KMF | 1 KMF = 0.4693 DEOD
Kurs untuk 1 DEOD ke KMF hari ini adalah 2.13 KMF.
Pembelian 5 DEOD akan dikenai biaya 10.65 KMF, sedangkan 10 DEOD memiliki nilai 21.31 KMF.
1 KMF dapat di-trade dengan 0.4693 DEOD.
50 KMF dapat dikonversi ke 23.46 DEOD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DEOD ke KMF telah berubah sebesar -13.26% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.05%, sehingga mencapai high senilai 2.188161865534272 KMF dan low senilai 2.0347107622170677 KMF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DEOD adalah 2.887169791970927 KMF yang menunjukkan perubahan -26.24% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DEOD telah berubah sebesar -0.36285675259537714 KMF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -14.57% pada nilainya.
Semua Tentang Decentrawood (DEOD)
Setelah menghitung harga Decentrawood (DEOD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Decentrawood langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DEOD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Decentrawood, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DEOD ke KMF
Dalam 24 jam terakhir, Decentrawood (DEOD) telah berfluktuasi antara 2.0347107622170677 KMF dan 2.188161865534272 KMF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2.0347107622170677 KMF dan high 2.669710079258978 KMF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DEOD ke KMF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|CF 0
|CF 0
|CF 0
|CF 4.23
|Low
|CF 0
|CF 0
|CF 0
|CF 0
|Rata-rata
|CF 0
|CF 0
|CF 0
|CF 0
|Volatilitas
|+7.10%
|+25.89%
|+61.72%
|+88.50%
|Perubahan
|-1.43%
|-13.10%
|-26.12%
|-14.44%
Prakiraan Harga Decentrawood dalam KMF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Decentrawood dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DEOD ke KMF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DEOD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Decentrawood dapat mencapai sekitar CF2.24KMF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DEOD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DEOD mungkin naik menjadi sekitar CF2.72 KMF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Decentrawood kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DEOD yang Tersedia di MEXC
DEOD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DEOD, yang mencakup pasar tempat Decentrawood dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DEOD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DEOD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Decentrawood untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Decentrawood
Ingin menambahkan Decentrawood ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Decentrawood › atau Mulai sekarang ›
DEOD dan KMF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Decentrawood (DEOD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Decentrawood
- Harga Saat Ini (USD): $0.005026
- Perubahan 7 Hari: -13.26%
- Tren 30 Hari: -26.24%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DEOD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KMF, harga USD DEOD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DEOD] [DEOD ke USD]
Comorian Franc (KMF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KMF/USD): 0.0023584916173464993
- Perubahan 7 Hari: +0.47%
- Tren 30 Hari: +0.47%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KMF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DEOD yang sama.
- KMF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DEOD dengan KMF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DEOD ke KMF?
Kurs antara Decentrawood (DEOD) dan Comorian Franc (KMF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DEOD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DEOD ke KMF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KMF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KMF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KMF. Ketika KMF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DEOD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Decentrawood, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DEOD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KMF.
Konversikan DEOD ke KMF Seketika
Gunakan konverter DEOD ke KMF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DEOD ke KMF?
Masukkan Jumlah DEOD
Mulailah dengan memasukkan jumlah DEOD yang ingin Anda konversi ke KMF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DEOD ke KMF Secara Live
Lihat kurs DEOD ke KMF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DEOD dan KMF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DEOD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DEOD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DEOD ke KMF dihitung?
Perhitungan kurs DEOD ke KMF didasarkan pada nilai DEOD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KMF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DEOD ke KMF begitu sering berubah?
Kurs DEOD ke KMF sangat sering berubah karena Decentrawood dan Comorian Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DEOD ke KMF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DEOD ke KMF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DEOD ke KMF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DEOD ke KMF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DEOD ke KMF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DEOD terhadap KMF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DEOD terhadap KMF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DEOD ke KMF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KMF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DEOD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DEOD ke KMF?
Halving Decentrawood, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DEOD ke KMF.
Bisakah saya membandingkan kurs DEOD ke KMF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DEOD keKMF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DEOD ke KMF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Decentrawood, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DEOD ke KMF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KMF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DEOD ke KMF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Decentrawood dan Comorian Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Decentrawood dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DEOD ke KMF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KMF Anda ke DEOD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DEOD ke KMF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DEOD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DEOD ke KMF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DEOD ke KMF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KMF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DEOD ke KMF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Decentrawood Selengkapnya
Harga Decentrawood
Pelajari selengkapnya tentang Decentrawood (DEOD) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Decentrawood
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DEOD untuk lebih memahami kemungkinan arah Decentrawood.
Cara Membeli Decentrawood
Ingin membeli Decentrawood? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DEOD/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DEOD/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
DEOD USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada DEOD dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures DEOD USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Decentrawood ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke KMF
Mengapa Harus Membeli Decentrawood dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Decentrawood.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Decentrawood dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.