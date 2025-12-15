Tabel Konversi DeLorean ke Netherlands Antillean Guilder
Tabel Konversi DMC ke ANG
- 1 DMC0.00 ANG
- 2 DMC0.00 ANG
- 3 DMC0.01 ANG
- 4 DMC0.01 ANG
- 5 DMC0.01 ANG
- 6 DMC0.01 ANG
- 7 DMC0.02 ANG
- 8 DMC0.02 ANG
- 9 DMC0.02 ANG
- 10 DMC0.02 ANG
- 50 DMC0.12 ANG
- 100 DMC0.23 ANG
- 1,000 DMC2.31 ANG
- 5,000 DMC11.55 ANG
- 10,000 DMC23.10 ANG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual DeLorean ke Netherlands Antillean Guilder (DMC ke ANG) di berbagai rentang nilai, dari 1 DMC hingga 10,000 DMC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DMC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ANG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DMC ke ANG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ANG ke DMC
- 1 ANG432.9 DMC
- 2 ANG865.9 DMC
- 3 ANG1,298 DMC
- 4 ANG1,731 DMC
- 5 ANG2,164 DMC
- 6 ANG2,597 DMC
- 7 ANG3,030 DMC
- 8 ANG3,463 DMC
- 9 ANG3,896 DMC
- 10 ANG4,329 DMC
- 50 ANG21,647 DMC
- 100 ANG43,295 DMC
- 1,000 ANG432,958 DMC
- 5,000 ANG2,164,793 DMC
- 10,000 ANG4,329,586 DMC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Netherlands Antillean Guilder ke DeLorean (ANG ke DMC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ANG hingga 10,000 ANG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah DeLorean yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ANG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
DeLorean (DMC) saat ini diperdagangkan seharga ƒ 0.00 ANG , yang mencerminkan perubahan -1.97% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ƒ967.53K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ƒ10.58M ANG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman DeLorean Harga khusus dari kami.
8.19B ANG
Suplai Peredaran
967.53K
Volume Trading 24 Jam
10.58M ANG
Kapitalisasi Pasar
-1.97%
Perubahan Harga (1 Hari)
ƒ 0.001363
High 24 Jam
ƒ 0.001263
Low 24 Jam
Grafik tren DMC ke ANG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi DeLorean terhadap ANG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga DeLorean saat ini.
Ringkasan Konversi DMC ke ANG
Per | 1 DMC = 0.00 ANG | 1 ANG = 432.9 DMC
Kurs untuk 1 DMC ke ANG hari ini adalah 0.00 ANG.
Pembelian 5 DMC akan dikenai biaya 0.01 ANG, sedangkan 10 DMC memiliki nilai 0.02 ANG.
1 ANG dapat di-trade dengan 432.9 DMC.
50 ANG dapat dikonversi ke 21,647 DMC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DMC ke ANG telah berubah sebesar -15.46% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.97%, sehingga mencapai high senilai 0.002440392500775023 ANG dan low senilai 0.002261346829404882 ANG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DMC adalah 0.003342782684480534 ANG yang menunjukkan perubahan -30.89% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DMC telah berubah sebesar -0.004474351327539826 ANG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -65.94% pada nilainya.
Semua Tentang DeLorean (DMC)
Setelah menghitung harga DeLorean (DMC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang DeLorean langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DMC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli DeLorean, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DMC ke ANG
Dalam 24 jam terakhir, DeLorean (DMC) telah berfluktuasi antara 0.002261346829404882 ANG dan 0.002440392500775023 ANG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.002261346829404882 ANG dan high 0.0028002743002290068 ANG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DMC ke ANG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ƒ 0
|ƒ 0
|ƒ 0
|ƒ 0
|Low
|ƒ 0
|ƒ 0
|ƒ 0
|ƒ 0
|Rata-rata
|ƒ 0
|ƒ 0
|ƒ 0
|ƒ 0
|Volatilitas
|+7.64%
|+19.79%
|+76.28%
|+88.05%
|Perubahan
|-1.37%
|-15.12%
|-30.88%
|-65.93%
Prakiraan Harga DeLorean dalam ANG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga DeLorean dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DMC ke ANG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DMC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, DeLorean dapat mencapai sekitar ƒ0.00ANG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DMC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DMC mungkin naik menjadi sekitar ƒ0.00 ANG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga DeLorean kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DMC yang Tersedia di MEXC
DMC/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DMC, yang mencakup pasar tempat DeLorean dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DMC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
DMCUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DMC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures DeLorean untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli DeLorean
Ingin menambahkan DeLorean ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli DeLorean › atau Mulai sekarang ›
DMC dan ANG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
DeLorean (DMC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga DeLorean
- Harga Saat Ini (USD): $0.00129
- Perubahan 7 Hari: -15.46%
- Tren 30 Hari: -30.89%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DMC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ANG, harga USD DMC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DMC] [DMC ke USD]
Netherlands Antillean Guilder (ANG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ANG/USD): 0.5585334698389134
- Perubahan 7 Hari: -0.01%
- Tren 30 Hari: -0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ANG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DMC yang sama.
- ANG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DMC dengan ANG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DMC ke ANG?
Kurs antara DeLorean (DMC) dan Netherlands Antillean Guilder (ANG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DMC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DMC ke ANG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ANG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ANG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ANG. Ketika ANG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DMC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti DeLorean, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DMC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ANG.
Konversikan DMC ke ANG Seketika
Gunakan konverter DMC ke ANG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DMC ke ANG?
Masukkan Jumlah DMC
Mulailah dengan memasukkan jumlah DMC yang ingin Anda konversi ke ANG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DMC ke ANG Secara Live
Lihat kurs DMC ke ANG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DMC dan ANG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DMC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DMC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DMC ke ANG dihitung?
Perhitungan kurs DMC ke ANG didasarkan pada nilai DMC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ANG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DMC ke ANG begitu sering berubah?
Kurs DMC ke ANG sangat sering berubah karena DeLorean dan Netherlands Antillean Guilder terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DMC ke ANG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DMC ke ANG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DMC ke ANG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DMC ke ANG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DMC ke ANG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DMC terhadap ANG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DMC terhadap ANG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DMC ke ANG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ANG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DMC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DMC ke ANG?
Halving DeLorean, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DMC ke ANG.
Bisakah saya membandingkan kurs DMC ke ANG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DMC keANG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DMC ke ANG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga DeLorean, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DMC ke ANG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ANG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DMC ke ANG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi DeLorean dan Netherlands Antillean Guilder?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk DeLorean dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DMC ke ANG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ANG Anda ke DMC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DMC ke ANG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DMC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DMC ke ANG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DMC ke ANG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ANG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DMC ke ANG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi DeLorean Selengkapnya
Harga DeLorean
Pelajari selengkapnya tentang DeLorean (DMC) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga DeLorean
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DMC untuk lebih memahami kemungkinan arah DeLorean.
Cara Membeli DeLorean
Ingin membeli DeLorean? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DMC/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DMC/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi DeLorean ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke ANG
Mengapa Harus Membeli DeLorean dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli DeLorean.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli DeLorean dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.