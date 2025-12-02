Tabel Konversi DOGGY ke Philippine Peso
Tabel Konversi DOGGY ke PHP
- 1 DOGGY0.01 PHP
- 2 DOGGY0.02 PHP
- 3 DOGGY0.03 PHP
- 4 DOGGY0.04 PHP
- 5 DOGGY0.04 PHP
- 6 DOGGY0.05 PHP
- 7 DOGGY0.06 PHP
- 8 DOGGY0.07 PHP
- 9 DOGGY0.08 PHP
- 10 DOGGY0.09 PHP
- 50 DOGGY0.44 PHP
- 100 DOGGY0.88 PHP
- 1,000 DOGGY8.75 PHP
- 5,000 DOGGY43.77 PHP
- 10,000 DOGGY87.55 PHP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual DOGGY ke Philippine Peso (DOGGY ke PHP) di berbagai rentang nilai, dari 1 DOGGY hingga 10,000 DOGGY. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DOGGY yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PHP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DOGGY ke PHP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PHP ke DOGGY
- 1 PHP114.2 DOGGY
- 2 PHP228.4 DOGGY
- 3 PHP342.6 DOGGY
- 4 PHP456.9 DOGGY
- 5 PHP571.1 DOGGY
- 6 PHP685.3 DOGGY
- 7 PHP799.5 DOGGY
- 8 PHP913.8 DOGGY
- 9 PHP1,028 DOGGY
- 10 PHP1,142 DOGGY
- 50 PHP5,711 DOGGY
- 100 PHP11,422 DOGGY
- 1,000 PHP114,226 DOGGY
- 5,000 PHP571,132 DOGGY
- 10,000 PHP1,142,264 DOGGY
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Philippine Peso ke DOGGY (PHP ke DOGGY) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PHP hingga 10,000 PHP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah DOGGY yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PHP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
DOGGY (DOGGY) saat ini diperdagangkan seharga ₱ 0.01 PHP , yang mencerminkan perubahan -1.25% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₱3.31M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₱19.70M PHP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman DOGGY Harga khusus dari kami.
131.70B PHP
Suplai Peredaran
3.31M
Volume Trading 24 Jam
19.70M PHP
Kapitalisasi Pasar
-1.25%
Perubahan Harga (1 Hari)
₱ 0.000152
High 24 Jam
₱ 0.0001466
Low 24 Jam
Grafik tren DOGGY ke PHP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi DOGGY terhadap PHP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga DOGGY saat ini.
Ringkasan Konversi DOGGY ke PHP
Per | 1 DOGGY = 0.01 PHP | 1 PHP = 114.2 DOGGY
Kurs untuk 1 DOGGY ke PHP hari ini adalah 0.01 PHP.
Pembelian 5 DOGGY akan dikenai biaya 0.04 PHP, sedangkan 10 DOGGY memiliki nilai 0.09 PHP.
1 PHP dapat di-trade dengan 114.2 DOGGY.
50 PHP dapat dikonversi ke 5,711 DOGGY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DOGGY ke PHP telah berubah sebesar -1.58% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.25%, sehingga mencapai high senilai 0.008894989899797997 PHP dan low senilai 0.008578983679673595 PHP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DOGGY adalah 0.01144059556191124 PHP yang menunjukkan perubahan -23.48% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DOGGY telah berubah sebesar -0.0020189286285725713 PHP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -18.74% pada nilainya.
Semua Tentang DOGGY (DOGGY)
Setelah menghitung harga DOGGY (DOGGY), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang DOGGY langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DOGGY.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DOGGY ke PHP
Dalam 24 jam terakhir, DOGGY (DOGGY) telah berfluktuasi antara 0.008578983679673595 PHP dan 0.008894989899797997 PHP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0084795002400048 PHP dan high 0.010305313956279125 PHP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DOGGY ke PHP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Low
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Rata-rata
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Volatilitas
|+3.60%
|+20.61%
|+35.96%
|+80.25%
|Perubahan
|-0.40%
|-1.38%
|-23.63%
|-19.20%
Prakiraan Harga DOGGY dalam PHP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga DOGGY dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DOGGY ke PHP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DOGGY untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, DOGGY dapat mencapai sekitar ₱0.01PHP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DOGGY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DOGGY mungkin naik menjadi sekitar ₱0.01 PHP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga DOGGY kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DOGGY yang Tersedia di MEXC
DOGGY/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DOGGY, yang mencakup pasar tempat DOGGY dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DOGGY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DOGGY dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures DOGGY untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli DOGGY
Ingin menambahkan DOGGY ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli DOGGY
DOGGY dan PHP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
DOGGY (DOGGY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga DOGGY
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001496
- Perubahan 7 Hari: -1.58%
- Tren 30 Hari: -23.48%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DOGGY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PHP, harga USD DOGGY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DOGGY] [DOGGY ke USD]
Philippine Peso (PHP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PHP/USD): 0.01708861300272563
- Perubahan 7 Hari: +0.35%
- Tren 30 Hari: +0.35%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PHP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DOGGY yang sama.
- PHP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DOGGY dengan PHP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DOGGY ke PHP?
Kurs antara DOGGY (DOGGY) dan Philippine Peso (PHP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DOGGY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DOGGY ke PHP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PHP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PHP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PHP. Ketika PHP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DOGGY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti DOGGY, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DOGGY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PHP.
Konversikan DOGGY ke PHP Seketika
Gunakan konverter DOGGY ke PHP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DOGGY ke PHP?
Masukkan Jumlah DOGGY
Mulailah dengan memasukkan jumlah DOGGY yang ingin Anda konversi ke PHP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DOGGY ke PHP Secara Live
Lihat kurs DOGGY ke PHP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DOGGY dan PHP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DOGGY ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DOGGY dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DOGGY ke PHP dihitung?
Perhitungan kurs DOGGY ke PHP didasarkan pada nilai DOGGY saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PHP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DOGGY ke PHP begitu sering berubah?
Kurs DOGGY ke PHP sangat sering berubah karena DOGGY dan Philippine Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DOGGY ke PHP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DOGGY ke PHP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DOGGY ke PHP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DOGGY ke PHP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DOGGY ke PHP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DOGGY terhadap PHP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DOGGY terhadap PHP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DOGGY ke PHP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PHP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DOGGY tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DOGGY ke PHP?
Halving DOGGY, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DOGGY ke PHP.
Bisakah saya membandingkan kurs DOGGY ke PHP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DOGGY kePHP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DOGGY ke PHP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga DOGGY, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DOGGY ke PHP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PHP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DOGGY ke PHP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi DOGGY dan Philippine Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk DOGGY dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DOGGY ke PHP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PHP Anda ke DOGGY dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DOGGY ke PHP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DOGGY dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DOGGY ke PHP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DOGGY ke PHP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PHP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DOGGY ke PHP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.