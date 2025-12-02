Tabel Konversi Emerald ke Polish Zloty
Tabel Konversi EMRLD ke PLN
- 1 EMRLD0.00 PLN
- 2 EMRLD0.00 PLN
- 3 EMRLD0.00 PLN
- 4 EMRLD0.00 PLN
- 5 EMRLD0.00 PLN
- 6 EMRLD0.01 PLN
- 7 EMRLD0.01 PLN
- 8 EMRLD0.01 PLN
- 9 EMRLD0.01 PLN
- 10 EMRLD0.01 PLN
- 50 EMRLD0.04 PLN
- 100 EMRLD0.09 PLN
- 1,000 EMRLD0.89 PLN
- 5,000 EMRLD4.43 PLN
- 10,000 EMRLD8.86 PLN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Emerald ke Polish Zloty (EMRLD ke PLN) di berbagai rentang nilai, dari 1 EMRLD hingga 10,000 EMRLD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah EMRLD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PLN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah EMRLD ke PLN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PLN ke EMRLD
- 1 PLN1,128 EMRLD
- 2 PLN2,256 EMRLD
- 3 PLN3,384 EMRLD
- 4 PLN4,512 EMRLD
- 5 PLN5,640 EMRLD
- 6 PLN6,768 EMRLD
- 7 PLN7,896 EMRLD
- 8 PLN9,025 EMRLD
- 9 PLN10,153 EMRLD
- 10 PLN11,281 EMRLD
- 50 PLN56,406 EMRLD
- 100 PLN112,812 EMRLD
- 1,000 PLN1,128,127 EMRLD
- 5,000 PLN5,640,637 EMRLD
- 10,000 PLN11,281,274 EMRLD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Polish Zloty ke Emerald (PLN ke EMRLD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PLN hingga 10,000 PLN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Emerald yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PLN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Emerald (EMRLD) saat ini diperdagangkan seharga zł 0.00 PLN , yang mencerminkan perubahan 9.11% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai zł91.63 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar zł0.00 PLN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Emerald Harga khusus dari kami.
0.00 PLN
Suplai Peredaran
91.63
Volume Trading 24 Jam
0.00 PLN
Kapitalisasi Pasar
9.11%
Perubahan Harga (1 Hari)
zł 0.0002429
High 24 Jam
zł 0.0002226
Low 24 Jam
Grafik tren EMRLD ke PLN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Emerald terhadap PLN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Emerald saat ini.
Ringkasan Konversi EMRLD ke PLN
Per | 1 EMRLD = 0.00 PLN | 1 PLN = 1,128 EMRLD
Kurs untuk 1 EMRLD ke PLN hari ini adalah 0.00 PLN.
Pembelian 5 EMRLD akan dikenai biaya 0.00 PLN, sedangkan 10 EMRLD memiliki nilai 0.01 PLN.
1 PLN dapat di-trade dengan 1,128 EMRLD.
50 PLN dapat dikonversi ke 56,406 EMRLD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 EMRLD ke PLN telah berubah sebesar +5.88% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 9.11%, sehingga mencapai high senilai 0.000886424686 PLN dan low senilai 0.000812343084 PLN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 EMRLD adalah 0.0013053689180000001 PLN yang menunjukkan perubahan -32.10% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, EMRLD telah berubah sebesar -0.002737369934 PLN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -75.54% pada nilainya.
Semua Tentang Emerald (EMRLD)
Setelah menghitung harga Emerald (EMRLD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Emerald langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan EMRLD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Emerald, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga EMRLD ke PLN
Dalam 24 jam terakhir, Emerald (EMRLD) telah berfluktuasi antara 0.000812343084 PLN dan 0.000886424686 PLN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00079190678 PLN dan high 0.001048455382 PLN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas EMRLD ke PLN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|Low
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|Rata-rata
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|Volatilitas
|+2.74%
|+30.65%
|+82.19%
|+122.16%
|Perubahan
|+2.74%
|-0.30%
|-36.06%
|-76.96%
Prakiraan Harga Emerald dalam PLN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Emerald dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan EMRLD ke PLN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga EMRLD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Emerald dapat mencapai sekitar zł0.00PLN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga EMRLD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, EMRLD mungkin naik menjadi sekitar zł0.00 PLN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Emerald kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan EMRLD yang Tersedia di MEXC
EMRLD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot EMRLD, yang mencakup pasar tempat Emerald dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual EMRLD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures EMRLD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Emerald untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Emerald
Ingin menambahkan Emerald ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Emerald › atau Mulai sekarang ›
EMRLD dan PLN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Emerald (EMRLD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Emerald
- Harga Saat Ini (USD): $0.0002429
- Perubahan 7 Hari: +5.88%
- Tren 30 Hari: -32.10%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk EMRLD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PLN, harga USD EMRLD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga EMRLD] [EMRLD ke USD]
Polish Zloty (PLN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PLN/USD): 0.2740221519507637
- Perubahan 7 Hari: +1.18%
- Tren 30 Hari: +1.18%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PLN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah EMRLD yang sama.
- PLN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli EMRLD dengan PLN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs EMRLD ke PLN?
Kurs antara Emerald (EMRLD) dan Polish Zloty (PLN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam EMRLD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs EMRLD ke PLN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PLN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PLN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PLN. Ketika PLN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti EMRLD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Emerald, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap EMRLD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PLN.
Konversikan EMRLD ke PLN Seketika
Gunakan konverter EMRLD ke PLN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi EMRLD ke PLN?
Masukkan Jumlah EMRLD
Mulailah dengan memasukkan jumlah EMRLD yang ingin Anda konversi ke PLN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs EMRLD ke PLN Secara Live
Lihat kurs EMRLD ke PLN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang EMRLD dan PLN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan EMRLD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli EMRLD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs EMRLD ke PLN dihitung?
Perhitungan kurs EMRLD ke PLN didasarkan pada nilai EMRLD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PLN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs EMRLD ke PLN begitu sering berubah?
Kurs EMRLD ke PLN sangat sering berubah karena Emerald dan Polish Zloty terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs EMRLD ke PLN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs EMRLD ke PLN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs EMRLD ke PLN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan EMRLD ke PLN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi EMRLD ke PLN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren EMRLD terhadap PLN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga EMRLD terhadap PLN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar EMRLD ke PLN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PLN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun EMRLD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs EMRLD ke PLN?
Halving Emerald, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs EMRLD ke PLN.
Bisakah saya membandingkan kurs EMRLD ke PLN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs EMRLD kePLN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs EMRLD ke PLN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Emerald, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi EMRLD ke PLN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PLN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target EMRLD ke PLN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Emerald dan Polish Zloty?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Emerald dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan EMRLD ke PLN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PLN Anda ke EMRLD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah EMRLD ke PLN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga EMRLD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar EMRLD ke PLN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs EMRLD ke PLN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PLN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs EMRLD ke PLN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Emerald dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Emerald.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Emerald dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.