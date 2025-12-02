Tabel Konversi Friend3 ke Sudanese Pound
Tabel Konversi F3 ke SDG
- 1 F30,79 SDG
- 2 F31,59 SDG
- 3 F32,38 SDG
- 4 F33,17 SDG
- 5 F33,97 SDG
- 6 F34,76 SDG
- 7 F35,56 SDG
- 8 F36,35 SDG
- 9 F37,14 SDG
- 10 F37,94 SDG
- 50 F339,69 SDG
- 100 F379,37 SDG
- 1.000 F3793,70 SDG
- 5.000 F33.968,52 SDG
- 10.000 F37.937,04 SDG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Friend3 ke Sudanese Pound (F3 ke SDG) di berbagai rentang nilai, dari 1 F3 hingga 10,000 F3. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah F3 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SDG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah F3 ke SDG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SDG ke F3
- 1 SDG1,259 F3
- 2 SDG2,519 F3
- 3 SDG3,779 F3
- 4 SDG5,0396 F3
- 5 SDG6,299 F3
- 6 SDG7,559 F3
- 7 SDG8,819 F3
- 8 SDG10,079 F3
- 9 SDG11,33 F3
- 10 SDG12,59 F3
- 50 SDG62,99 F3
- 100 SDG125,9 F3
- 1.000 SDG1.259 F3
- 5.000 SDG6.299 F3
- 10.000 SDG12.599 F3
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sudanese Pound ke Friend3 (SDG ke F3) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SDG hingga 10,000 SDG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Friend3 yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SDG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Friend3 (F3) saat ini diperdagangkan seharga ج.س 0,79 SDG , yang mencerminkan perubahan 1,53% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ج.س819,42K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ج.س0,00 SDG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Friend3 Harga khusus dari kami.
0,00 SDG
Suplai Peredaran
819,42K
Volume Trading 24 Jam
0,00 SDG
Kapitalisasi Pasar
1,53%
Perubahan Harga (1 Hari)
ج.س 0,00132
High 24 Jam
ج.س 0,00126
Low 24 Jam
Grafik tren F3 ke SDG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Friend3 terhadap SDG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Friend3 saat ini.
Ringkasan Konversi F3 ke SDG
Per | 1 F3 = 0,79 SDG | 1 SDG = 1,259 F3
Kurs untuk 1 F3 ke SDG hari ini adalah 0,79 SDG.
Pembelian 5 F3 akan dikenai biaya 3,97 SDG, sedangkan 10 F3 memiliki nilai 7,94 SDG.
1 SDG dapat di-trade dengan 1,259 F3.
50 SDG dapat dikonversi ke 62,99 F3, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 F3 ke SDG telah berubah sebesar +1,53% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1,53%, sehingga mencapai high senilai 0,793704191689075 SDG dan low senilai 0,7576267284304807 SDG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 F3 adalah 0,8237687444045703 SDG yang menunjukkan perubahan -3,65% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, F3 telah berubah sebesar -0,5832523226806082 SDG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -42,36% pada nilainya.
Semua Tentang Friend3 (F3)
Setelah menghitung harga Friend3 (F3), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Friend3 langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan F3. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Friend3, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga F3 ke SDG
Dalam 24 jam terakhir, Friend3 (F3) telah berfluktuasi antara 0,7576267284304807 SDG dan 0,793704191689075 SDG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,7576267284304807 SDG dan high 0,793704191689075 SDG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas F3 ke SDG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Low
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Rata-rata
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Volatilitas
|+4,55%
|+4,62%
|+34,31%
|+66,38%
|Perubahan
|0,00%
|+1,54%
|-3,64%
|-42,35%
Prakiraan Harga Friend3 dalam SDG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Friend3 dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan F3 ke SDG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga F3 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Friend3 dapat mencapai sekitar ج.س0,83SDG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga F3 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, F3 mungkin naik menjadi sekitar ج.س1,01 SDG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Friend3 kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan F3 yang Tersedia di MEXC
F3/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot F3, yang mencakup pasar tempat Friend3 dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual F3 pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BROCCOLIF3BUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures F3 dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Friend3 untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Friend3
Ingin menambahkan Friend3 ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Friend3 › atau Mulai sekarang ›
F3 dan SDG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Friend3 (F3) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Friend3
- Harga Saat Ini (USD): $0.00132
- Perubahan 7 Hari: +1,53%
- Tren 30 Hari: -3,65%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk F3, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SDG, harga USD F3 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga F3] [F3 ke USD]
Sudanese Pound (SDG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SDG/USD): 0,0016624729898844569
- Perubahan 7 Hari: -0,16%
- Tren 30 Hari: -0,16%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SDG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah F3 yang sama.
- SDG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli F3 dengan SDG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs F3 ke SDG?
Kurs antara Friend3 (F3) dan Sudanese Pound (SDG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam F3, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs F3 ke SDG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SDG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SDG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SDG. Ketika SDG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti F3, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Friend3, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap F3 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SDG.
Konversikan F3 ke SDG Seketika
Gunakan konverter F3 ke SDG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi F3 ke SDG?
Masukkan Jumlah F3
Mulailah dengan memasukkan jumlah F3 yang ingin Anda konversi ke SDG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs F3 ke SDG Secara Live
Lihat kurs F3 ke SDG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang F3 dan SDG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan F3 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli F3 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs F3 ke SDG dihitung?
Perhitungan kurs F3 ke SDG didasarkan pada nilai F3 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SDG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs F3 ke SDG begitu sering berubah?
Kurs F3 ke SDG sangat sering berubah karena Friend3 dan Sudanese Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs F3 ke SDG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs F3 ke SDG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs F3 ke SDG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan F3 ke SDG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi F3 ke SDG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren F3 terhadap SDG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga F3 terhadap SDG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar F3 ke SDG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SDG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun F3 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs F3 ke SDG?
Halving Friend3, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs F3 ke SDG.
Bisakah saya membandingkan kurs F3 ke SDG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs F3 keSDG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs F3 ke SDG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Friend3, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi F3 ke SDG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SDG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target F3 ke SDG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Friend3 dan Sudanese Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Friend3 dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan F3 ke SDG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SDG Anda ke F3 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah F3 ke SDG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga F3 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar F3 ke SDG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs F3 ke SDG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SDG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs F3 ke SDG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Friend3 dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Friend3.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Friend3 dengan MEXC hari ini.
