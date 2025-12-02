Tabel Konversi Floki ke Costa Rican Colon
Tabel Konversi FLOKIONBNB ke CRC
- 1 FLOKIONBNB0.32 CRC
- 2 FLOKIONBNB0.64 CRC
- 3 FLOKIONBNB0.96 CRC
- 4 FLOKIONBNB1.28 CRC
- 5 FLOKIONBNB1.60 CRC
- 6 FLOKIONBNB1.92 CRC
- 7 FLOKIONBNB2.24 CRC
- 8 FLOKIONBNB2.56 CRC
- 9 FLOKIONBNB2.88 CRC
- 10 FLOKIONBNB3.20 CRC
- 50 FLOKIONBNB16.02 CRC
- 100 FLOKIONBNB32.04 CRC
- 1,000 FLOKIONBNB320.39 CRC
- 5,000 FLOKIONBNB1,601.93 CRC
- 10,000 FLOKIONBNB3,203.86 CRC
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Floki ke Costa Rican Colon (FLOKIONBNB ke CRC) di berbagai rentang nilai, dari 1 FLOKIONBNB hingga 10,000 FLOKIONBNB. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FLOKIONBNB yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CRC terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FLOKIONBNB ke CRC khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CRC ke FLOKIONBNB
- 1 CRC3.121 FLOKIONBNB
- 2 CRC6.242 FLOKIONBNB
- 3 CRC9.363 FLOKIONBNB
- 4 CRC12.48 FLOKIONBNB
- 5 CRC15.60 FLOKIONBNB
- 6 CRC18.72 FLOKIONBNB
- 7 CRC21.84 FLOKIONBNB
- 8 CRC24.96 FLOKIONBNB
- 9 CRC28.091 FLOKIONBNB
- 10 CRC31.21 FLOKIONBNB
- 50 CRC156.06 FLOKIONBNB
- 100 CRC312.1 FLOKIONBNB
- 1,000 CRC3,121 FLOKIONBNB
- 5,000 CRC15,606 FLOKIONBNB
- 10,000 CRC31,212 FLOKIONBNB
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Costa Rican Colon ke Floki (CRC ke FLOKIONBNB) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CRC hingga 10,000 CRC. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Floki yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CRC yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Floki (FLOKIONBNB) saat ini diperdagangkan seharga ₡ 0.32 CRC , yang mencerminkan perubahan -0.65% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₡26.90M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₡-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Floki Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
26.90M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.65%
Perubahan Harga (1 Hari)
₡ 0.0006932
High 24 Jam
₡ 0.0005704
Low 24 Jam
Grafik tren FLOKIONBNB ke CRC di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Floki terhadap CRC. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Floki saat ini.
Ringkasan Konversi FLOKIONBNB ke CRC
Per | 1 FLOKIONBNB = 0.32 CRC | 1 CRC = 3.121 FLOKIONBNB
Kurs untuk 1 FLOKIONBNB ke CRC hari ini adalah 0.32 CRC.
Pembelian 5 FLOKIONBNB akan dikenai biaya 1.60 CRC, sedangkan 10 FLOKIONBNB memiliki nilai 3.20 CRC.
1 CRC dapat di-trade dengan 3.121 FLOKIONBNB.
50 CRC dapat dikonversi ke 156.06 FLOKIONBNB, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FLOKIONBNB ke CRC telah berubah sebesar -14.24% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.65%, sehingga mencapai high senilai 0.34047471505992666 CRC dan low senilai 0.2801598059292876 CRC.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FLOKIONBNB adalah 0.8932795214649287 CRC yang menunjukkan perubahan -64.13% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FLOKIONBNB telah berubah sebesar -1.152957798805066 CRC, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -78.25% pada nilainya.
Semua Tentang Floki (FLOKIONBNB)
Setelah menghitung harga Floki (FLOKIONBNB), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Floki langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FLOKIONBNB. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Floki, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FLOKIONBNB ke CRC
Dalam 24 jam terakhir, Floki (FLOKIONBNB) telah berfluktuasi antara 0.2801598059292876 CRC dan 0.34047471505992666 CRC, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.24671155420456023 CRC dan high 0.4561928957698498 CRC. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FLOKIONBNB ke CRC secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 4.91
|Low
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|Rata-rata
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|₡ 0
|Volatilitas
|+21.25%
|+52.78%
|+87.25%
|+455.10%
|Perubahan
|+14.18%
|-19.07%
|-64.05%
|-78.20%
Prakiraan Harga Floki dalam CRC untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Floki dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FLOKIONBNB ke CRC untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FLOKIONBNB untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Floki dapat mencapai sekitar ₡0.34CRC, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FLOKIONBNB untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FLOKIONBNB mungkin naik menjadi sekitar ₡0.41 CRC, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Floki kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FLOKIONBNB yang Tersedia di MEXC
FLOKIONBNB/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FLOKIONBNB, yang mencakup pasar tempat Floki dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FLOKIONBNB pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FLOKIONBNB dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Floki untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Floki
Ingin menambahkan Floki ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Floki › atau Mulai sekarang ›
FLOKIONBNB dan CRC dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Floki (FLOKIONBNB) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Floki
- Harga Saat Ini (USD): $0.0006523
- Perubahan 7 Hari: -14.24%
- Tren 30 Hari: -64.13%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FLOKIONBNB, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CRC, harga USD FLOKIONBNB tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FLOKIONBNB] [FLOKIONBNB ke USD]
Costa Rican Colon (CRC) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CRC/USD): 0.0020351871276921524
- Perubahan 7 Hari: +2.08%
- Tren 30 Hari: +2.08%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CRC yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FLOKIONBNB yang sama.
- CRC yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FLOKIONBNB dengan CRC secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FLOKIONBNB ke CRC?
Kurs antara Floki (FLOKIONBNB) dan Costa Rican Colon (CRC) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FLOKIONBNB, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FLOKIONBNB ke CRC. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CRC memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CRC
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CRC. Ketika CRC melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FLOKIONBNB, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Floki, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FLOKIONBNB dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CRC.
Konversikan FLOKIONBNB ke CRC Seketika
Gunakan konverter FLOKIONBNB ke CRC kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FLOKIONBNB ke CRC?
Masukkan Jumlah FLOKIONBNB
Mulailah dengan memasukkan jumlah FLOKIONBNB yang ingin Anda konversi ke CRC menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FLOKIONBNB ke CRC Secara Live
Lihat kurs FLOKIONBNB ke CRC yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FLOKIONBNB dan CRC.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FLOKIONBNB ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FLOKIONBNB dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FLOKIONBNB ke CRC dihitung?
Perhitungan kurs FLOKIONBNB ke CRC didasarkan pada nilai FLOKIONBNB saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CRC menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FLOKIONBNB ke CRC begitu sering berubah?
Kurs FLOKIONBNB ke CRC sangat sering berubah karena Floki dan Costa Rican Colon terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FLOKIONBNB ke CRC yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FLOKIONBNB ke CRC dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FLOKIONBNB ke CRC dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FLOKIONBNB ke CRC atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FLOKIONBNB ke CRC dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FLOKIONBNB terhadap CRC dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FLOKIONBNB terhadap CRC dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FLOKIONBNB ke CRC?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CRC, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FLOKIONBNB tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FLOKIONBNB ke CRC?
Halving Floki, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FLOKIONBNB ke CRC.
Bisakah saya membandingkan kurs FLOKIONBNB ke CRC dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FLOKIONBNB keCRC wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FLOKIONBNB ke CRC sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Floki, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FLOKIONBNB ke CRC dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CRC dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FLOKIONBNB ke CRC dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Floki dan Costa Rican Colon?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Floki dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FLOKIONBNB ke CRC dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CRC Anda ke FLOKIONBNB dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FLOKIONBNB ke CRC merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FLOKIONBNB dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FLOKIONBNB ke CRC dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FLOKIONBNB ke CRC selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CRC terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FLOKIONBNB ke CRC yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Floki Selengkapnya
Harga Floki
Pelajari selengkapnya tentang Floki (FLOKIONBNB) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Floki
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar FLOKIONBNB untuk lebih memahami kemungkinan arah Floki.
Cara Membeli Floki
Ingin membeli Floki? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
FLOKIONBNB/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan FLOKIONBNB/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
FLOKIONBNB USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada FLOKIONBNB dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FLOKIONBNB USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Floki ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke CRC
Mengapa Harus Membeli Floki dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Floki.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Floki dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.