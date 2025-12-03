Tabel Konversi Fractiq ke Sri Lankan Rupee
- 1 FRACTIQ0,00 LKR
- 2 FRACTIQ0,01 LKR
- 3 FRACTIQ0,01 LKR
- 4 FRACTIQ0,02 LKR
- 5 FRACTIQ0,02 LKR
- 6 FRACTIQ0,02 LKR
- 7 FRACTIQ0,03 LKR
- 8 FRACTIQ0,03 LKR
- 9 FRACTIQ0,04 LKR
- 10 FRACTIQ0,04 LKR
- 50 FRACTIQ0,20 LKR
- 100 FRACTIQ0,40 LKR
- 1 000 FRACTIQ3,97 LKR
- 5 000 FRACTIQ19,83 LKR
- 10 000 FRACTIQ39,67 LKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Fractiq ke Sri Lankan Rupee (FRACTIQ ke LKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 FRACTIQ hingga 10,000 FRACTIQ. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FRACTIQ yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FRACTIQ ke LKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LKR ke FRACTIQ
- 1 LKR252,08 FRACTIQ
- 2 LKR504,1 FRACTIQ
- 3 LKR756,2 FRACTIQ
- 4 LKR1 008 FRACTIQ
- 5 LKR1 260 FRACTIQ
- 6 LKR1 512 FRACTIQ
- 7 LKR1 764 FRACTIQ
- 8 LKR2 016 FRACTIQ
- 9 LKR2 268 FRACTIQ
- 10 LKR2 520 FRACTIQ
- 50 LKR12 604 FRACTIQ
- 100 LKR25 208 FRACTIQ
- 1 000 LKR252 082 FRACTIQ
- 5 000 LKR1 260 411 FRACTIQ
- 10 000 LKR2 520 823 FRACTIQ
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Sri Lankan Rupee ke Fractiq (LKR ke FRACTIQ) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LKR hingga 10,000 LKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Fractiq yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Fractiq (FRACTIQ) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0,00 LKR , yang mencerminkan perubahan -27,86% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨55,92M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Fractiq Harga khusus dari kami.
Suplai Peredaran
55,92M
Volume Trading 24 Jam
Kapitalisasi Pasar
-27,86%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0,000019187
High 24 Jam
₨ 0,000012806
Low 24 Jam
Grafik tren FRACTIQ ke LKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Fractiq terhadap LKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Fractiq saat ini.
Ringkasan Konversi FRACTIQ ke LKR
Per | 1 FRACTIQ = 0,00 LKR | 1 LKR = 252,08 FRACTIQ
Kurs untuk 1 FRACTIQ ke LKR hari ini adalah 0,00 LKR.
Pembelian 5 FRACTIQ akan dikenai biaya 0,02 LKR, sedangkan 10 FRACTIQ memiliki nilai 0,04 LKR.
1 LKR dapat di-trade dengan 252,08 FRACTIQ.
50 LKR dapat dikonversi ke 12 604 FRACTIQ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FRACTIQ ke LKR telah berubah sebesar -44,49% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -27,86%, sehingga mencapai high senilai 0,005910851129281558 LKR dan low senilai 0,0039450857122832975 LKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FRACTIQ adalah 0,0068532232356281605 LKR yang menunjukkan perubahan -42,06% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FRACTIQ telah berubah sebesar -3,0766767235047383 LKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -99,88% pada nilainya.
Semua Tentang Fractiq (FRACTIQ)
Setelah menghitung harga Fractiq (FRACTIQ), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Fractiq langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FRACTIQ. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Fractiq, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FRACTIQ ke LKR
Dalam 24 jam terakhir, Fractiq (FRACTIQ) telah berfluktuasi antara 0,0039450857122832975 LKR dan 0,005910851129281558 LKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,0039450857122832975 LKR dan high 0,009041719948111414 LKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FRACTIQ ke LKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 378.92
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|+34,35%
|+71,13%
|+128,92%
|+12 341,97%
|Perubahan
|-29,99%
|-44,09%
|-41,64%
|-99,86%
Prakiraan Harga Fractiq dalam LKR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Fractiq dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FRACTIQ ke LKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FRACTIQ untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Fractiq dapat mencapai sekitar ₨0,00LKR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FRACTIQ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FRACTIQ mungkin naik menjadi sekitar ₨0,01 LKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Fractiq kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FRACTIQ yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FRACTIQ, yang mencakup pasar tempat Fractiq dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FRACTIQ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FRACTIQ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Fractiq untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Fractiq
Ingin menambahkan Fractiq ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Fractiq › atau Mulai sekarang ›
FRACTIQ dan LKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Fractiq (FRACTIQ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Fractiq
- Harga Saat Ini (USD): $0.000012877
- Perubahan 7 Hari: -44,49%
- Tren 30 Hari: -42,06%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FRACTIQ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LKR, harga USD FRACTIQ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FRACTIQ] [FRACTIQ ke USD]
Sri Lankan Rupee (LKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LKR/USD): 0,0032453498436828565
- Perubahan 7 Hari: -1,10%
- Tren 30 Hari: -1,10%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FRACTIQ yang sama.
- LKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FRACTIQ dengan LKR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FRACTIQ ke LKR?
Kurs antara Fractiq (FRACTIQ) dan Sri Lankan Rupee (LKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FRACTIQ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FRACTIQ ke LKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LKR. Ketika LKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FRACTIQ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Fractiq, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FRACTIQ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LKR.
Konversikan FRACTIQ ke LKR Seketika
Gunakan konverter FRACTIQ ke LKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FRACTIQ ke LKR?
Masukkan Jumlah FRACTIQ
Mulailah dengan memasukkan jumlah FRACTIQ yang ingin Anda konversi ke LKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FRACTIQ ke LKR Secara Live
Lihat kurs FRACTIQ ke LKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FRACTIQ dan LKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FRACTIQ ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FRACTIQ dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FRACTIQ ke LKR dihitung?
Perhitungan kurs FRACTIQ ke LKR didasarkan pada nilai FRACTIQ saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FRACTIQ ke LKR begitu sering berubah?
Kurs FRACTIQ ke LKR sangat sering berubah karena Fractiq dan Sri Lankan Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FRACTIQ ke LKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FRACTIQ ke LKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FRACTIQ ke LKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FRACTIQ ke LKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FRACTIQ ke LKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FRACTIQ terhadap LKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FRACTIQ terhadap LKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FRACTIQ ke LKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FRACTIQ tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FRACTIQ ke LKR?
Halving Fractiq, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FRACTIQ ke LKR.
Bisakah saya membandingkan kurs FRACTIQ ke LKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FRACTIQ keLKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FRACTIQ ke LKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Fractiq, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FRACTIQ ke LKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FRACTIQ ke LKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Fractiq dan Sri Lankan Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Fractiq dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FRACTIQ ke LKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LKR Anda ke FRACTIQ dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FRACTIQ ke LKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FRACTIQ dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FRACTIQ ke LKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FRACTIQ ke LKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FRACTIQ ke LKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
