Tabel Konversi Giant Mammoth ke Thai Baht
Tabel Konversi GMMT ke THB
- 1 GMMT0.07 THB
- 2 GMMT0.15 THB
- 3 GMMT0.22 THB
- 4 GMMT0.29 THB
- 5 GMMT0.37 THB
- 6 GMMT0.44 THB
- 7 GMMT0.51 THB
- 8 GMMT0.58 THB
- 9 GMMT0.66 THB
- 10 GMMT0.73 THB
- 50 GMMT3.66 THB
- 100 GMMT7.31 THB
- 1,000 GMMT73.12 THB
- 5,000 GMMT365.59 THB
- 10,000 GMMT731.18 THB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Giant Mammoth ke Thai Baht (GMMT ke THB) di berbagai rentang nilai, dari 1 GMMT hingga 10,000 GMMT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GMMT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar THB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GMMT ke THB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi THB ke GMMT
- 1 THB13.67 GMMT
- 2 THB27.35 GMMT
- 3 THB41.029 GMMT
- 4 THB54.70 GMMT
- 5 THB68.38 GMMT
- 6 THB82.058 GMMT
- 7 THB95.73 GMMT
- 8 THB109.4 GMMT
- 9 THB123.08 GMMT
- 10 THB136.7 GMMT
- 50 THB683.8 GMMT
- 100 THB1,367 GMMT
- 1,000 THB13,676 GMMT
- 5,000 THB68,382 GMMT
- 10,000 THB136,764 GMMT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Thai Baht ke Giant Mammoth (THB ke GMMT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 THB hingga 10,000 THB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Giant Mammoth yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah THB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Giant Mammoth (GMMT) saat ini diperdagangkan seharga ฿ 0.07 THB , yang mencerminkan perubahan 0.25% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ฿2.47M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ฿125.25M THB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Giant Mammoth Harga khusus dari kami.
53.85B THB
Suplai Peredaran
2.47M
Volume Trading 24 Jam
125.25M THB
Kapitalisasi Pasar
0.25%
Perubahan Harga (1 Hari)
฿ 0.002389
High 24 Jam
฿ 0.002172
Low 24 Jam
Grafik tren GMMT ke THB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Giant Mammoth terhadap THB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Giant Mammoth saat ini.
Ringkasan Konversi GMMT ke THB
Per | 1 GMMT = 0.07 THB | 1 THB = 13.67 GMMT
Kurs untuk 1 GMMT ke THB hari ini adalah 0.07 THB.
Pembelian 5 GMMT akan dikenai biaya 0.37 THB, sedangkan 10 GMMT memiliki nilai 0.73 THB.
1 THB dapat di-trade dengan 13.67 GMMT.
50 THB dapat dikonversi ke 683.8 GMMT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMMT ke THB telah berubah sebesar -13.18% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.25%, sehingga mencapai high senilai 0.07506652751137557 THB dan low senilai 0.06824801078053902 THB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMMT adalah 0.11959112754637732 THB yang menunjukkan perubahan -38.87% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMMT telah berubah sebesar -0.23069838634931747 THB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -75.95% pada nilainya.
Semua Tentang Giant Mammoth (GMMT)
Setelah menghitung harga Giant Mammoth (GMMT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Giant Mammoth langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GMMT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Giant Mammoth, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMMT ke THB
Dalam 24 jam terakhir, Giant Mammoth (GMMT) telah berfluktuasi antara 0.06824801078053902 THB dan 0.07506652751137557 THB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.06186939835491774 THB dan high 0.08920630875043752 THB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMMT ke THB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Low
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Rata-rata
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Volatilitas
|+9.50%
|+32.47%
|+48.25%
|+81.14%
|Perubahan
|+1.79%
|-13.17%
|-38.86%
|-76.14%
Prakiraan Harga Giant Mammoth dalam THB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Giant Mammoth dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMMT ke THB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMMT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Giant Mammoth dapat mencapai sekitar ฿0.08THB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMMT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMMT mungkin naik menjadi sekitar ฿0.09 THB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Giant Mammoth kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pelajari Cara Membeli Giant Mammoth
Ingin menambahkan Giant Mammoth ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Giant Mammoth › atau Mulai sekarang ›
GMMT dan THB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Giant Mammoth (GMMT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Giant Mammoth
- Harga Saat Ini (USD): $0.002327
- Perubahan 7 Hari: -13.18%
- Tren 30 Hari: -38.87%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMMT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke THB, harga USD GMMT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMMT] [GMMT ke USD]
Thai Baht (THB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (THB/USD): 0.03182720121299829
- Perubahan 7 Hari: +3.07%
- Tren 30 Hari: +3.07%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- THB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMMT yang sama.
- THB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GMMT dengan THB secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GMMT ke THB?
Kurs antara Giant Mammoth (GMMT) dan Thai Baht (THB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMMT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMMT ke THB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit THB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal THB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan THB. Ketika THB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMMT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Giant Mammoth, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMMT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke THB.
Konversikan GMMT ke THB Seketika
Gunakan konverter GMMT ke THB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GMMT ke THB?
Masukkan Jumlah GMMT
Mulailah dengan memasukkan jumlah GMMT yang ingin Anda konversi ke THB menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GMMT ke THB Secara Live
Lihat kurs GMMT ke THB yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GMMT dan THB.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GMMT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GMMT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GMMT ke THB dihitung?
Perhitungan kurs GMMT ke THB didasarkan pada nilai GMMT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke THB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GMMT ke THB begitu sering berubah?
Kurs GMMT ke THB sangat sering berubah karena Giant Mammoth dan Thai Baht terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GMMT ke THB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GMMT ke THB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GMMT ke THB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GMMT ke THB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GMMT ke THB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GMMT terhadap THB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GMMT terhadap THB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GMMT ke THB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan THB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GMMT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMMT ke THB?
Halving Giant Mammoth, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GMMT ke THB.
Bisakah saya membandingkan kurs GMMT ke THB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMMT keTHB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMMT ke THB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Giant Mammoth, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMMT ke THB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas THB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GMMT ke THB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Giant Mammoth dan Thai Baht?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Giant Mammoth dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GMMT ke THB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan THB Anda ke GMMT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GMMT ke THB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GMMT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GMMT ke THB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GMMT ke THB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai THB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMMT ke THB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Giant Mammoth dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Giant Mammoth.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Giant Mammoth dengan MEXC hari ini.
