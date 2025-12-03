Tabel Konversi GPTVerse ke United States Dollar
Tabel Konversi GPTV ke USD
- 1 GPTV0.00 USD
- 2 GPTV0.00 USD
- 3 GPTV0.00 USD
- 4 GPTV0.00 USD
- 5 GPTV0.00 USD
- 6 GPTV0.00 USD
- 7 GPTV0.00 USD
- 8 GPTV0.00 USD
- 9 GPTV0.00 USD
- 10 GPTV0.00 USD
- 50 GPTV0.00 USD
- 100 GPTV0.01 USD
- 1,000 GPTV0.06 USD
- 5,000 GPTV0.32 USD
- 10,000 GPTV0.65 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GPTVerse ke United States Dollar (GPTV ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 GPTV hingga 10,000 GPTV. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GPTV yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GPTV ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke GPTV
- 1 USD15,390 GPTV
- 2 USD30,780 GPTV
- 3 USD46,171 GPTV
- 4 USD61,561 GPTV
- 5 USD76,952 GPTV
- 6 USD92,342 GPTV
- 7 USD107,733 GPTV
- 8 USD123,123 GPTV
- 9 USD138,514 GPTV
- 10 USD153,904 GPTV
- 50 USD769,523 GPTV
- 100 USD1,539,046 GPTV
- 1,000 USD15,390,461 GPTV
- 5,000 USD76,952,307 GPTV
- 10,000 USD153,904,615 GPTV
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United States Dollar ke GPTVerse (USD ke GPTV) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GPTVerse yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GPTVerse (GPTV) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00 USD , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $0.00 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $0.00 USD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GPTVerse Harga khusus dari kami.
0.00 USD
Suplai Peredaran
0.00
Volume Trading 24 Jam
0.00 USD
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.000065
High 24 Jam
$ 0.000065
Low 24 Jam
Grafik tren GPTV ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GPTVerse terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GPTVerse saat ini.
Ringkasan Konversi GPTV ke USD
Per | 1 GPTV = 0.00 USD | 1 USD = 15,390 GPTV
Kurs untuk 1 GPTV ke USD hari ini adalah 0.00 USD.
Pembelian 5 GPTV akan dikenai biaya 0.00 USD, sedangkan 10 GPTV memiliki nilai 0.00 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 15,390 GPTV.
50 USD dapat dikonversi ke 769,523 GPTV, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GPTV ke USD telah berubah sebesar +6.55% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.00006497530938243466 USD dan low senilai 0.00006497530938243466 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GPTV adalah 0.000073971890681541 USD yang menunjukkan perubahan -12.17% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GPTV telah berubah sebesar -0.00021591795117855214 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -76.87% pada nilainya.
Semua Tentang GPTVerse (GPTV)
Setelah menghitung harga GPTVerse (GPTV), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GPTVerse langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GPTV. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GPTVerse, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GPTV ke USD
Dalam 24 jam terakhir, GPTVerse (GPTV) telah berfluktuasi antara 0.00006497530938243466 USD dan 0.00006497530938243466 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.000060976828805054074 USD dan high 0.00009896239429016972 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GPTV ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|0.00%
|+62.30%
|+287.84%
|+117.42%
|Perubahan
|0.00%
|+6.56%
|-12.16%
|-77.35%
Prakiraan Harga GPTVerse dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GPTVerse dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GPTV ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GPTV untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GPTVerse dapat mencapai sekitar $0.00USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GPTV untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GPTV mungkin naik menjadi sekitar $0.00 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GPTVerse kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GPTV yang Tersedia di MEXC
GPTV/USDT
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GPTV, yang mencakup pasar tempat GPTVerse dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GPTV pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GPTV dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GPTVerse untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli GPTVerse
Ingin menambahkan GPTVerse ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli GPTVerse
GPTV dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0.749075
- Perubahan 7 Hari: +2.32%
- Tren 30 Hari: +2.32%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0.856894
- Perubahan 7 Hari: +1.65%
- Tren 30 Hari: +1.65%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 76.999691
- Perubahan 7 Hari: +5.36%
- Tren 30 Hari: +5.36%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli GPTV.
- USD yang lebih lemah membuat GPTV relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GPTV dengan USD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GPTV ke USD?
Kurs antara GPTVerse (GPTV) dan United States Dollar (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GPTV, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GPTV ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GPTV, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GPTVerse, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GPTV dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Konversikan GPTV ke USD Seketika
Gunakan konverter GPTV ke USD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GPTV ke USD?
Masukkan Jumlah GPTV
Mulailah dengan memasukkan jumlah GPTV yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GPTV ke USD Secara Live
Lihat kurs GPTV ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GPTV dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GPTV ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GPTV dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GPTV ke USD dihitung?
Perhitungan kurs GPTV ke USD didasarkan pada nilai GPTV saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GPTV ke USD begitu sering berubah?
Kurs GPTV ke USD sangat sering berubah karena GPTVerse dan United States Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GPTV ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GPTV ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GPTV ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GPTV ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GPTV ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GPTV terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GPTV terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GPTV ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GPTV tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GPTV ke USD?
Halving GPTVerse, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GPTV ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs GPTV ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GPTV keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GPTV ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GPTVerse, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GPTV ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GPTV ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GPTVerse dan United States Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GPTVerse dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GPTV ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke GPTV dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GPTV ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GPTV dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GPTV ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GPTV ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GPTV ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.