Tabel Konversi GSYS ke Liberian Dollar
- 1 GSYS6.03 LRD
- 2 GSYS12.05 LRD
- 3 GSYS18.08 LRD
- 4 GSYS24.10 LRD
- 5 GSYS30.13 LRD
- 6 GSYS36.15 LRD
- 7 GSYS42.18 LRD
- 8 GSYS48.21 LRD
- 9 GSYS54.23 LRD
- 10 GSYS60.26 LRD
- 50 GSYS301.28 LRD
- 100 GSYS602.56 LRD
- 1,000 GSYS6,025.64 LRD
- 5,000 GSYS30,128.18 LRD
- 10,000 GSYS60,256.36 LRD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GSYS ke Liberian Dollar (GSYS ke LRD) di berbagai rentang nilai, dari 1 GSYS hingga 10,000 GSYS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GSYS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LRD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GSYS ke LRD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LRD ke GSYS
- 1 LRD0.1659 GSYS
- 2 LRD0.3319 GSYS
- 3 LRD0.4978 GSYS
- 4 LRD0.6638 GSYS
- 5 LRD0.8297 GSYS
- 6 LRD0.9957 GSYS
- 7 LRD1.161 GSYS
- 8 LRD1.327 GSYS
- 9 LRD1.493 GSYS
- 10 LRD1.659 GSYS
- 50 LRD8.297 GSYS
- 100 LRD16.59 GSYS
- 1,000 LRD165.9 GSYS
- 5,000 LRD829.7 GSYS
- 10,000 LRD1,659 GSYS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Liberian Dollar ke GSYS (LRD ke GSYS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LRD hingga 10,000 LRD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GSYS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LRD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GSYS (GSYS) saat ini diperdagangkan seharga L$ 6.03 LRD , yang mencerminkan perubahan -0.35% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L$7.51M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L$0.00 LRD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GSYS Harga khusus dari kami.
0.00 LRD
Suplai Peredaran
7.51M
Volume Trading 24 Jam
0.00 LRD
Kapitalisasi Pasar
-0.35%
Perubahan Harga (1 Hari)
L$ 0.03443
High 24 Jam
L$ 0.03155
Low 24 Jam
Grafik tren GSYS ke LRD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GSYS terhadap LRD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GSYS saat ini.
Ringkasan Konversi GSYS ke LRD
Per | 1 GSYS = 6.03 LRD | 1 LRD = 0.1659 GSYS
Kurs untuk 1 GSYS ke LRD hari ini adalah 6.03 LRD.
Pembelian 5 GSYS akan dikenai biaya 30.13 LRD, sedangkan 10 GSYS memiliki nilai 60.26 LRD.
1 LRD dapat di-trade dengan 0.1659 GSYS.
50 LRD dapat dikonversi ke 8.297 GSYS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GSYS ke LRD telah berubah sebesar +0.32% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.35%, sehingga mencapai high senilai 6.118037354480111 LRD dan low senilai 5.606275879577331 LRD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GSYS adalah 6.978080944247283 LRD yang menunjukkan perubahan -13.65% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GSYS telah berubah sebesar 2.7329484319460966 LRD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +83.00% pada nilainya.
Semua Tentang GSYS (GSYS)
Setelah menghitung harga GSYS (GSYS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GSYS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GSYS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GSYS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GSYS ke LRD
Dalam 24 jam terakhir, GSYS (GSYS) telah berfluktuasi antara 5.606275879577331 LRD dan 6.118037354480111 LRD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 5.034098119442973 LRD dan high 6.309947907568653 LRD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GSYS ke LRD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L$ 5.33
|L$ 5.33
|L$ 7.1
|L$ 7.1
|Low
|L$ 5.33
|L$ 3.55
|L$ 1.77
|L$ 1.77
|Rata-rata
|L$ 5.33
|L$ 5.33
|L$ 5.33
|L$ 3.55
|Volatilitas
|+8.96%
|+20.87%
|+67.25%
|+186.92%
|Perubahan
|+5.41%
|-1.54%
|-13.72%
|+83.83%
Prakiraan Harga GSYS dalam LRD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GSYS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GSYS ke LRD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GSYS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GSYS dapat mencapai sekitar L$6.33LRD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GSYS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GSYS mungkin naik menjadi sekitar L$7.69 LRD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GSYS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GSYS yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GSYS, yang mencakup pasar tempat GSYS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GSYS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GSYS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GSYS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli GSYS
Ingin menambahkan GSYS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli GSYS › atau Mulai sekarang ›
GSYS dan LRD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GSYS (GSYS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GSYS
- Harga Saat Ini (USD): $0.03391
- Perubahan 7 Hari: +0.32%
- Tren 30 Hari: -13.65%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GSYS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LRD, harga USD GSYS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GSYS] [GSYS ke USD]
Liberian Dollar (LRD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LRD/USD): 0.005625877714279246
- Perubahan 7 Hari: +2.84%
- Tren 30 Hari: +2.84%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LRD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GSYS yang sama.
- LRD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GSYS dengan LRD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GSYS ke LRD?
Kurs antara GSYS (GSYS) dan Liberian Dollar (LRD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GSYS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GSYS ke LRD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LRD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LRD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LRD. Ketika LRD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GSYS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GSYS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GSYS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LRD.
Konversikan GSYS ke LRD Seketika
Gunakan konverter GSYS ke LRD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GSYS ke LRD?
Masukkan Jumlah GSYS
Mulailah dengan memasukkan jumlah GSYS yang ingin Anda konversi ke LRD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GSYS ke LRD Secara Live
Lihat kurs GSYS ke LRD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GSYS dan LRD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GSYS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GSYS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GSYS ke LRD dihitung?
Perhitungan kurs GSYS ke LRD didasarkan pada nilai GSYS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LRD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GSYS ke LRD begitu sering berubah?
Kurs GSYS ke LRD sangat sering berubah karena GSYS dan Liberian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GSYS ke LRD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GSYS ke LRD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GSYS ke LRD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GSYS ke LRD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GSYS ke LRD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GSYS terhadap LRD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GSYS terhadap LRD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GSYS ke LRD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LRD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GSYS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GSYS ke LRD?
Halving GSYS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GSYS ke LRD.
Bisakah saya membandingkan kurs GSYS ke LRD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GSYS keLRD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GSYS ke LRD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GSYS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GSYS ke LRD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LRD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GSYS ke LRD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GSYS dan Liberian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GSYS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GSYS ke LRD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LRD Anda ke GSYS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GSYS ke LRD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GSYS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GSYS ke LRD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GSYS ke LRD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LRD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GSYS ke LRD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.