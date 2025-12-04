Tabel Konversi HIPPOP ke Iraqi Dinar
Tabel Konversi HIPPOP ke IQD
- 1 HIPPOP0.02 IQD
- 2 HIPPOP0.04 IQD
- 3 HIPPOP0.05 IQD
- 4 HIPPOP0.07 IQD
- 5 HIPPOP0.09 IQD
- 6 HIPPOP0.11 IQD
- 7 HIPPOP0.12 IQD
- 8 HIPPOP0.14 IQD
- 9 HIPPOP0.16 IQD
- 10 HIPPOP0.18 IQD
- 50 HIPPOP0.88 IQD
- 100 HIPPOP1.76 IQD
- 1,000 HIPPOP17.58 IQD
- 5,000 HIPPOP87.90 IQD
- 10,000 HIPPOP175.80 IQD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual HIPPOP ke Iraqi Dinar (HIPPOP ke IQD) di berbagai rentang nilai, dari 1 HIPPOP hingga 10,000 HIPPOP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HIPPOP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IQD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HIPPOP ke IQD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IQD ke HIPPOP
- 1 IQD56.88 HIPPOP
- 2 IQD113.7 HIPPOP
- 3 IQD170.6 HIPPOP
- 4 IQD227.5 HIPPOP
- 5 IQD284.4 HIPPOP
- 6 IQD341.2 HIPPOP
- 7 IQD398.1 HIPPOP
- 8 IQD455.06 HIPPOP
- 9 IQD511.9 HIPPOP
- 10 IQD568.8 HIPPOP
- 50 IQD2,844 HIPPOP
- 100 IQD5,688 HIPPOP
- 1,000 IQD56,882 HIPPOP
- 5,000 IQD284,414 HIPPOP
- 10,000 IQD568,829 HIPPOP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iraqi Dinar ke HIPPOP (IQD ke HIPPOP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IQD hingga 10,000 IQD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah HIPPOP yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IQD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
HIPPOP (HIPPOP) saat ini diperdagangkan seharga ع.د 0.02 IQD , yang mencerminkan perubahan 3.78% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ع.د1.09M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ع.د0.00 IQD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman HIPPOP Harga khusus dari kami.
0.00 IQD
Suplai Peredaran
1.09M
Volume Trading 24 Jam
0.00 IQD
Kapitalisasi Pasar
3.78%
Perubahan Harga (1 Hari)
ع.د 0.00001371
High 24 Jam
ع.د 0.0000127
Low 24 Jam
Grafik tren HIPPOP ke IQD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi HIPPOP terhadap IQD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga HIPPOP saat ini.
Ringkasan Konversi HIPPOP ke IQD
Per | 1 HIPPOP = 0.02 IQD | 1 IQD = 56.88 HIPPOP
Kurs untuk 1 HIPPOP ke IQD hari ini adalah 0.02 IQD.
Pembelian 5 HIPPOP akan dikenai biaya 0.09 IQD, sedangkan 10 HIPPOP memiliki nilai 0.18 IQD.
1 IQD dapat di-trade dengan 56.88 HIPPOP.
50 IQD dapat dikonversi ke 2,844 HIPPOP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HIPPOP ke IQD telah berubah sebesar -0.15% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.78%, sehingga mencapai high senilai 0.017959843420642215 IQD dan low senilai 0.016636762322549684 IQD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HIPPOP adalah 0.13009424143719756 IQD yang menunjukkan perubahan -86.50% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HIPPOP telah berubah sebesar -0.3784404934930219 IQD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -95.57% pada nilainya.
Semua Tentang HIPPOP (HIPPOP)
Setelah menghitung harga HIPPOP (HIPPOP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang HIPPOP langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HIPPOP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli HIPPOP, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HIPPOP ke IQD
Dalam 24 jam terakhir, HIPPOP (HIPPOP) telah berfluktuasi antara 0.016636762322549684 IQD dan 0.017959843420642215 IQD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.016636762322549684 IQD dan high 0.02135269494941416 IQD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HIPPOP ke IQD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Low
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Rata-rata
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Volatilitas
|+7.73%
|+26.81%
|+130.01%
|+131.52%
|Perubahan
|+2.60%
|-0.14%
|-86.49%
|-95.56%
Prakiraan Harga HIPPOP dalam IQD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga HIPPOP dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HIPPOP ke IQD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HIPPOP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, HIPPOP dapat mencapai sekitar ع.د0.02IQD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HIPPOP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HIPPOP mungkin naik menjadi sekitar ع.د0.02 IQD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga HIPPOP kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
HIPPOP dan IQD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
HIPPOP (HIPPOP) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga HIPPOP
- Harga Saat Ini (USD): $0.00001342
- Perubahan 7 Hari: -0.15%
- Tren 30 Hari: -86.50%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HIPPOP, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IQD, harga USD HIPPOP tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HIPPOP] [HIPPOP ke USD]
Iraqi Dinar (IQD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IQD/USD): 0.0007631560005033166
- Perubahan 7 Hari: -0.06%
- Tren 30 Hari: -0.06%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IQD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HIPPOP yang sama.
- IQD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HIPPOP dengan IQD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HIPPOP ke IQD?
Kurs antara HIPPOP (HIPPOP) dan Iraqi Dinar (IQD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HIPPOP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HIPPOP ke IQD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IQD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IQD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IQD. Ketika IQD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HIPPOP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti HIPPOP, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HIPPOP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IQD.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HIPPOP ke IQD dihitung?
Perhitungan kurs HIPPOP ke IQD didasarkan pada nilai HIPPOP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IQD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HIPPOP ke IQD begitu sering berubah?
Kurs HIPPOP ke IQD sangat sering berubah karena HIPPOP dan Iraqi Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HIPPOP ke IQD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HIPPOP ke IQD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HIPPOP ke IQD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HIPPOP ke IQD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HIPPOP ke IQD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HIPPOP terhadap IQD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HIPPOP terhadap IQD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HIPPOP ke IQD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IQD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HIPPOP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HIPPOP ke IQD?
Halving HIPPOP, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HIPPOP ke IQD.
Bisakah saya membandingkan kurs HIPPOP ke IQD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HIPPOP keIQD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HIPPOP ke IQD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga HIPPOP, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HIPPOP ke IQD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IQD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HIPPOP ke IQD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi HIPPOP dan Iraqi Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk HIPPOP dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HIPPOP ke IQD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IQD Anda ke HIPPOP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HIPPOP ke IQD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HIPPOP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HIPPOP ke IQD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HIPPOP ke IQD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IQD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HIPPOP ke IQD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
