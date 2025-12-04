Tabel Konversi Robinhood ke Nicaraguan Cordoba
Tabel Konversi HOOD ke NIO
- 1 HOOD0.00 NIO
- 2 HOOD0.00 NIO
- 3 HOOD0.00 NIO
- 4 HOOD0.00 NIO
- 5 HOOD0.00 NIO
- 6 HOOD0.00 NIO
- 7 HOOD0.00 NIO
- 8 HOOD0.00 NIO
- 9 HOOD0.00 NIO
- 10 HOOD0.00 NIO
- 50 HOOD0.02 NIO
- 100 HOOD0.03 NIO
- 1,000 HOOD0.33 NIO
- 5,000 HOOD1.63 NIO
- 10,000 HOOD3.27 NIO
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Robinhood ke Nicaraguan Cordoba (HOOD ke NIO) di berbagai rentang nilai, dari 1 HOOD hingga 10,000 HOOD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HOOD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar NIO terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HOOD ke NIO khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi NIO ke HOOD
- 1 NIO3,059 HOOD
- 2 NIO6,119 HOOD
- 3 NIO9,179 HOOD
- 4 NIO12,239 HOOD
- 5 NIO15,298 HOOD
- 6 NIO18,358 HOOD
- 7 NIO21,418 HOOD
- 8 NIO24,478 HOOD
- 9 NIO27,538 HOOD
- 10 NIO30,597 HOOD
- 50 NIO152,989 HOOD
- 100 NIO305,979 HOOD
- 1,000 NIO3,059,795 HOOD
- 5,000 NIO15,298,975 HOOD
- 10,000 NIO30,597,950 HOOD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Nicaraguan Cordoba ke Robinhood (NIO ke HOOD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 NIO hingga 10,000 NIO. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Robinhood yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah NIO yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Robinhood (HOOD) saat ini diperdagangkan seharga C$ 0.00 NIO , yang mencerminkan perubahan -5.66% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai C$2.01M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar C$14.55M NIO. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Robinhood Harga khusus dari kami.
1.64T NIO
Suplai Peredaran
2.01M
Volume Trading 24 Jam
14.55M NIO
Kapitalisasi Pasar
-5.66%
Perubahan Harga (1 Hari)
C$ 0.000009447
High 24 Jam
C$ 0.00000886
Low 24 Jam
Grafik tren HOOD ke NIO di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Robinhood terhadap NIO. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Robinhood saat ini.
Ringkasan Konversi HOOD ke NIO
Per | 1 HOOD = 0.00 NIO | 1 NIO = 3,059 HOOD
Kurs untuk 1 HOOD ke NIO hari ini adalah 0.00 NIO.
Pembelian 5 HOOD akan dikenai biaya 0.00 NIO, sedangkan 10 HOOD memiliki nilai 0.00 NIO.
1 NIO dapat di-trade dengan 3,059 HOOD.
50 NIO dapat dikonversi ke 152,989 HOOD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HOOD ke NIO telah berubah sebesar -4.74% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.66%, sehingga mencapai high senilai 0.0003476479755708402 NIO dan low senilai 0.0003260464765065782 NIO.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HOOD adalah 0.00046268423804934623 NIO yang menunjukkan perubahan -29.38% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HOOD telah berubah sebesar -0.0005667909515975527 NIO, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -63.44% pada nilainya.
Semua Tentang Robinhood (HOOD)
Setelah menghitung harga Robinhood (HOOD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Robinhood langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HOOD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Robinhood, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HOOD ke NIO
Dalam 24 jam terakhir, Robinhood (HOOD) telah berfluktuasi antara 0.0003260464765065782 NIO dan 0.0003476479755708402 NIO, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0003010961930899349 NIO dan high 0.00035239515338905106 NIO. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HOOD ke NIO secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|Low
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|Rata-rata
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|C$ 0
|Volatilitas
|+6.25%
|+14.94%
|+63.11%
|+185.58%
|Perubahan
|-5.45%
|-4.85%
|-29.37%
|-63.17%
Prakiraan Harga Robinhood dalam NIO untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Robinhood dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HOOD ke NIO untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HOOD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Robinhood dapat mencapai sekitar C$0.00NIO, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HOOD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HOOD mungkin naik menjadi sekitar C$0.00 NIO, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Robinhood kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan HOOD yang Tersedia di MEXC
HOOD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot HOOD, yang mencakup pasar tempat Robinhood dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual HOOD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
HOODUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures HOOD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Robinhood untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Robinhood
Ingin menambahkan Robinhood ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Robinhood › atau Mulai sekarang ›
HOOD dan NIO dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Robinhood (HOOD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Robinhood
- Harga Saat Ini (USD): $0.000008881
- Perubahan 7 Hari: -4.74%
- Tren 30 Hari: -29.38%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HOOD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NIO, harga USD HOOD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HOOD] [HOOD ke USD]
Nicaraguan Cordoba (NIO) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NIO/USD): 0.027166433415669357
- Perubahan 7 Hari: -0.05%
- Tren 30 Hari: -0.05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NIO yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HOOD yang sama.
- NIO yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HOOD dengan NIO secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HOOD ke NIO?
Kurs antara Robinhood (HOOD) dan Nicaraguan Cordoba (NIO) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HOOD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HOOD ke NIO. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NIO memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NIO
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NIO. Ketika NIO melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HOOD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Robinhood, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HOOD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NIO.
Konversikan HOOD ke NIO Seketika
Gunakan konverter HOOD ke NIO kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HOOD ke NIO?
Masukkan Jumlah HOOD
Mulailah dengan memasukkan jumlah HOOD yang ingin Anda konversi ke NIO menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HOOD ke NIO Secara Live
Lihat kurs HOOD ke NIO yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HOOD dan NIO.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HOOD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HOOD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HOOD ke NIO dihitung?
Perhitungan kurs HOOD ke NIO didasarkan pada nilai HOOD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke NIO menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HOOD ke NIO begitu sering berubah?
Kurs HOOD ke NIO sangat sering berubah karena Robinhood dan Nicaraguan Cordoba terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HOOD ke NIO yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HOOD ke NIO dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HOOD ke NIO dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HOOD ke NIO atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HOOD ke NIO dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HOOD terhadap NIO dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HOOD terhadap NIO dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HOOD ke NIO?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan NIO, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HOOD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HOOD ke NIO?
Halving Robinhood, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HOOD ke NIO.
Bisakah saya membandingkan kurs HOOD ke NIO dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HOOD keNIO wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HOOD ke NIO sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Robinhood, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HOOD ke NIO dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas NIO dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HOOD ke NIO dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Robinhood dan Nicaraguan Cordoba?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Robinhood dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HOOD ke NIO dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan NIO Anda ke HOOD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HOOD ke NIO merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HOOD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HOOD ke NIO dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HOOD ke NIO selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai NIO terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HOOD ke NIO yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.