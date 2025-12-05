Tabel Konversi Kommunitas ke Eritrean Nakfa
Tabel Konversi KOM ke ERN
- 1 KOM0.01 ERN
- 2 KOM0.01 ERN
- 3 KOM0.02 ERN
- 4 KOM0.03 ERN
- 5 KOM0.03 ERN
- 6 KOM0.04 ERN
- 7 KOM0.04 ERN
- 8 KOM0.05 ERN
- 9 KOM0.06 ERN
- 10 KOM0.06 ERN
- 50 KOM0.31 ERN
- 100 KOM0.63 ERN
- 1,000 KOM6.30 ERN
- 5,000 KOM31.50 ERN
- 10,000 KOM62.99 ERN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Kommunitas ke Eritrean Nakfa (KOM ke ERN) di berbagai rentang nilai, dari 1 KOM hingga 10,000 KOM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KOM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ERN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KOM ke ERN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ERN ke KOM
- 1 ERN158.7 KOM
- 2 ERN317.4 KOM
- 3 ERN476.2 KOM
- 4 ERN634.9 KOM
- 5 ERN793.7 KOM
- 6 ERN952.4 KOM
- 7 ERN1,111 KOM
- 8 ERN1,269 KOM
- 9 ERN1,428 KOM
- 10 ERN1,587 KOM
- 50 ERN7,937 KOM
- 100 ERN15,874 KOM
- 1,000 ERN158,746 KOM
- 5,000 ERN793,731 KOM
- 10,000 ERN1,587,463 KOM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Eritrean Nakfa ke Kommunitas (ERN ke KOM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ERN hingga 10,000 ERN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Kommunitas yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ERN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Kommunitas (KOM) saat ini diperdagangkan seharga Nkf 0.01 ERN , yang mencerminkan perubahan -0.45% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Nkf935.90K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Nkf0.00 ERN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Kommunitas Harga khusus dari kami.
0.00 ERN
Suplai Peredaran
935.90K
Volume Trading 24 Jam
0.00 ERN
Kapitalisasi Pasar
-0.45%
Perubahan Harga (1 Hari)
Nkf 0.0004255
High 24 Jam
Nkf 0.0004152
Low 24 Jam
Grafik tren KOM ke ERN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Kommunitas terhadap ERN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Kommunitas saat ini.
Ringkasan Konversi KOM ke ERN
Per | 1 KOM = 0.01 ERN | 1 ERN = 158.7 KOM
Kurs untuk 1 KOM ke ERN hari ini adalah 0.01 ERN.
Pembelian 5 KOM akan dikenai biaya 0.03 ERN, sedangkan 10 KOM memiliki nilai 0.06 ERN.
1 ERN dapat di-trade dengan 158.7 KOM.
50 ERN dapat dikonversi ke 7,937 KOM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KOM ke ERN telah berubah sebesar -2.20% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.45%, sehingga mencapai high senilai 0.006380330687566228 ERN dan low senilai 0.006225883199712098 ERN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KOM adalah 0.006899154287542236 ERN yang menunjukkan perubahan -8.71% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KOM telah berubah sebesar -0.002219245456544775 ERN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -26.08% pada nilainya.
Semua Tentang Kommunitas (KOM)
Setelah menghitung harga Kommunitas (KOM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Kommunitas langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KOM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Kommunitas, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KOM ke ERN
Dalam 24 jam terakhir, Kommunitas (KOM) telah berfluktuasi antara 0.006225883199712098 ERN dan 0.006380330687566228 ERN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.005747545834416299 ERN dan high 0.007212547733770518 ERN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KOM ke ERN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Low
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Rata-rata
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Volatilitas
|+2.42%
|+22.79%
|+24.86%
|+55.61%
|Perubahan
|-1.27%
|-2.09%
|-8.70%
|-26.07%
Prakiraan Harga Kommunitas dalam ERN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Kommunitas dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KOM ke ERN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KOM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Kommunitas dapat mencapai sekitar Nkf0.01ERN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KOM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KOM mungkin naik menjadi sekitar Nkf0.01 ERN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Kommunitas kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan KOM yang Tersedia di MEXC
KOM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot KOM, yang mencakup pasar tempat Kommunitas dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual KOM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
KOMAUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures KOM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Kommunitas untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Kommunitas
Ingin menambahkan Kommunitas ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Kommunitas › atau Mulai sekarang ›
KOM dan ERN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Kommunitas (KOM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Kommunitas
- Harga Saat Ini (USD): $0.0004201
- Perubahan 7 Hari: -2.20%
- Tren 30 Hari: -8.71%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk KOM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ERN, harga USD KOM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga KOM] [KOM ke USD]
Eritrean Nakfa (ERN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ERN/USD): 0.06666666666666667
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ERN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah KOM yang sama.
- ERN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KOM dengan ERN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KOM ke ERN?
Kurs antara Kommunitas (KOM) dan Eritrean Nakfa (ERN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KOM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KOM ke ERN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ERN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ERN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ERN. Ketika ERN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KOM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Kommunitas, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KOM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ERN.
Konversikan KOM ke ERN Seketika
Gunakan konverter KOM ke ERN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KOM ke ERN?
Masukkan Jumlah KOM
Mulailah dengan memasukkan jumlah KOM yang ingin Anda konversi ke ERN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KOM ke ERN Secara Live
Lihat kurs KOM ke ERN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KOM dan ERN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KOM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KOM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KOM ke ERN dihitung?
Perhitungan kurs KOM ke ERN didasarkan pada nilai KOM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ERN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KOM ke ERN begitu sering berubah?
Kurs KOM ke ERN sangat sering berubah karena Kommunitas dan Eritrean Nakfa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KOM ke ERN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KOM ke ERN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KOM ke ERN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KOM ke ERN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KOM ke ERN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KOM terhadap ERN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KOM terhadap ERN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KOM ke ERN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ERN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KOM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KOM ke ERN?
Halving Kommunitas, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KOM ke ERN.
Bisakah saya membandingkan kurs KOM ke ERN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KOM keERN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KOM ke ERN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Kommunitas, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KOM ke ERN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ERN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KOM ke ERN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Kommunitas dan Eritrean Nakfa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Kommunitas dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KOM ke ERN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ERN Anda ke KOM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KOM ke ERN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KOM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KOM ke ERN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KOM ke ERN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ERN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KOM ke ERN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Kommunitas Selengkapnya
Harga Kommunitas
Pelajari selengkapnya tentang Kommunitas (KOM) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Kommunitas
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar KOM untuk lebih memahami kemungkinan arah Kommunitas.
Cara Membeli Kommunitas
Ingin membeli Kommunitas? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
KOM/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan KOM/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Kommunitas ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke ERN
Mengapa Harus Membeli Kommunitas dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Kommunitas.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Kommunitas dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.