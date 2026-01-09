Taka Bangladesh adalah mata uang resmi Republik Rakyat Bangladesh, sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Mata uang ini biasanya dilambangkan dengan simbol "৳" atau "Tk" dan diterbitkan oleh Bank Bangladesh, bank sentral negara tersebut. Istilah "taka" berasal dari kata Sanskerta "tank," yang berarti "uang."

Sebagai bagian integral dari struktur ekonomi negara, Taka memainkan peran penting dalam semua transaksi keuangan di dalam negeri. Mata uang ini digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari untuk pertukaran barang dan jasa serta merupakan alat penting bagi kelancaran perekonomian Bangladesh. Taka digunakan dalam berbagai transaksi moneter, mulai dari pembelian lokal skala kecil hingga perdagangan internasional skala besar.

Taka Bangladesh selanjutnya dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut "poisha." Terdapat 100 poisha dalam satu Taka, mirip dengan cara banyak mata uang global lainnya dibagi menjadi subunit. Koin dan uang kertas Taka mencerminkan budaya dan warisan kaya negara ini, dengan desain yang menampilkan tokoh-tokoh sejarah dan landmark-landmark terkenal.

Nilai Taka, seperti halnya mata uang lainnya, fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk inflasi, stabilitas ekonomi, dan permintaan pasar. Bank sentral, Bank Bangladesh, bertanggung jawab menerapkan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas Taka dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Di pasar keuangan global, Taka diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lainnya. Nilai tukar ditentukan oleh pasar valuta asing, berdasarkan indikator ekonomi dan kondisi pasar. Nilai Taka terhadap mata uang lain dapat memengaruhi neraca perdagangan negara, karena mempengaruhi harga impor dan ekspor.

Secara keseluruhan, Taka Bangladesh bukan hanya sebagai alat tukar atau ukuran nilai, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Mata uang ini memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Bangladesh, memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di dalam maupun luar negeri.