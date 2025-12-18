Tabel Konversi LIQUIDIUM.TOKEN ke Dolar Kanada
Tabel Konversi LIQUIDIUM ke CAD
- 1 LIQUIDIUM0.11 CAD
- 2 LIQUIDIUM0.22 CAD
- 3 LIQUIDIUM0.33 CAD
- 4 LIQUIDIUM0.43 CAD
- 5 LIQUIDIUM0.54 CAD
- 6 LIQUIDIUM0.65 CAD
- 7 LIQUIDIUM0.76 CAD
- 8 LIQUIDIUM0.87 CAD
- 9 LIQUIDIUM0.98 CAD
- 10 LIQUIDIUM1.09 CAD
- 50 LIQUIDIUM5.43 CAD
- 100 LIQUIDIUM10.85 CAD
- 1,000 LIQUIDIUM108.52 CAD
- 5,000 LIQUIDIUM542.59 CAD
- 10,000 LIQUIDIUM1,085.18 CAD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual LIQUIDIUM.TOKEN ke Dolar Kanada (LIQUIDIUM ke CAD) di berbagai rentang nilai, dari 1 LIQUIDIUM hingga 10,000 LIQUIDIUM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah LIQUIDIUM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CAD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah LIQUIDIUM ke CAD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CAD ke LIQUIDIUM
- 1 CAD9.215 LIQUIDIUM
- 2 CAD18.43 LIQUIDIUM
- 3 CAD27.64 LIQUIDIUM
- 4 CAD36.86 LIQUIDIUM
- 5 CAD46.075 LIQUIDIUM
- 6 CAD55.29 LIQUIDIUM
- 7 CAD64.50 LIQUIDIUM
- 8 CAD73.72 LIQUIDIUM
- 9 CAD82.93 LIQUIDIUM
- 10 CAD92.15 LIQUIDIUM
- 50 CAD460.7 LIQUIDIUM
- 100 CAD921.5 LIQUIDIUM
- 1,000 CAD9,215 LIQUIDIUM
- 5,000 CAD46,075 LIQUIDIUM
- 10,000 CAD92,150 LIQUIDIUM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dolar Kanada ke LIQUIDIUM.TOKEN (CAD ke LIQUIDIUM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CAD hingga 10,000 CAD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah LIQUIDIUM.TOKEN yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CAD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) saat ini diperdagangkan seharga C$ 0.11 CAD , yang mencerminkan perubahan 0.76% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai C$-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar C$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman LIQUIDIUM.TOKEN Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.76%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren LIQUIDIUM ke CAD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi LIQUIDIUM.TOKEN terhadap CAD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga LIQUIDIUM.TOKEN saat ini.
Ringkasan Konversi LIQUIDIUM ke CAD
Per | 1 LIQUIDIUM = 0.11 CAD | 1 CAD = 9.215 LIQUIDIUM
Kurs untuk 1 LIQUIDIUM ke CAD hari ini adalah 0.11 CAD.
Pembelian 5 LIQUIDIUM akan dikenai biaya 0.54 CAD, sedangkan 10 LIQUIDIUM memiliki nilai 1.09 CAD.
1 CAD dapat di-trade dengan 9.215 LIQUIDIUM.
50 CAD dapat dikonversi ke 460.7 LIQUIDIUM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 LIQUIDIUM ke CAD telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.76%, sehingga mencapai high senilai -- CAD dan low senilai -- CAD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 LIQUIDIUM adalah -- CAD yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, LIQUIDIUM telah berubah sebesar -- CAD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)
Setelah menghitung harga LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang LIQUIDIUM.TOKEN langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan LIQUIDIUM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli LIQUIDIUM.TOKEN, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga LIQUIDIUM ke CAD
Dalam 24 jam terakhir, LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) telah berfluktuasi antara -- CAD dan -- CAD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.10520832816377171 CAD dan high 0.10893129652605457 CAD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LIQUIDIUM ke CAD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|C$ 0.09
|C$ 0.09
|C$ 0.15
|C$ 0.22
|Low
|C$ 0.09
|C$ 0.09
|C$ 0.09
|C$ 0.09
|Rata-rata
|C$ 0.09
|C$ 0.09
|C$ 0.11
|C$ 0.13
|Volatilitas
|+1.54%
|+3.48%
|+44.27%
|+54.62%
|Perubahan
|+1.03%
|+1.42%
|-5.06%
|-50.87%
Prakiraan Harga LIQUIDIUM.TOKEN dalam CAD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga LIQUIDIUM.TOKEN dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LIQUIDIUM ke CAD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga LIQUIDIUM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, LIQUIDIUM.TOKEN dapat mencapai sekitar C$0.11CAD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga LIQUIDIUM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, LIQUIDIUM mungkin naik menjadi sekitar C$0.14 CAD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga LIQUIDIUM.TOKEN kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan LIQUIDIUM yang Tersedia di MEXC
LIQUIDIUM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LIQUIDIUM, yang mencakup pasar tempat LIQUIDIUM.TOKEN dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LIQUIDIUM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures LIQUIDIUM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures LIQUIDIUM.TOKEN untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli LIQUIDIUM.TOKEN
Ingin menambahkan LIQUIDIUM.TOKEN ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli LIQUIDIUM.TOKEN › atau Mulai sekarang ›
LIQUIDIUM dan CAD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga LIQUIDIUM.TOKEN
- Harga Saat Ini (USD): $0.0787
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk LIQUIDIUM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CAD, harga USD LIQUIDIUM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga LIQUIDIUM] [LIQUIDIUM ke USD]
Dolar Kanada (CAD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CAD/USD): 0.7256341135109444
- Perubahan 7 Hari: +1.81%
- Tren 30 Hari: +1.81%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CAD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah LIQUIDIUM yang sama.
- CAD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli LIQUIDIUM dengan CAD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs LIQUIDIUM ke CAD?
Kurs antara LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) dan Dolar Kanada (CAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LIQUIDIUM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LIQUIDIUM ke CAD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CAD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CAD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CAD. Ketika CAD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LIQUIDIUM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti LIQUIDIUM.TOKEN, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LIQUIDIUM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CAD.
Konversikan LIQUIDIUM ke CAD Seketika
Gunakan konverter LIQUIDIUM ke CAD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi LIQUIDIUM ke CAD?
Masukkan Jumlah LIQUIDIUM
Mulailah dengan memasukkan jumlah LIQUIDIUM yang ingin Anda konversi ke CAD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs LIQUIDIUM ke CAD Secara Live
Lihat kurs LIQUIDIUM ke CAD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang LIQUIDIUM dan CAD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan LIQUIDIUM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli LIQUIDIUM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs LIQUIDIUM ke CAD dihitung?
Perhitungan kurs LIQUIDIUM ke CAD didasarkan pada nilai LIQUIDIUM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CAD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs LIQUIDIUM ke CAD begitu sering berubah?
Kurs LIQUIDIUM ke CAD sangat sering berubah karena LIQUIDIUM.TOKEN dan Dolar Kanada terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs LIQUIDIUM ke CAD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs LIQUIDIUM ke CAD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs LIQUIDIUM ke CAD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan LIQUIDIUM ke CAD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi LIQUIDIUM ke CAD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren LIQUIDIUM terhadap CAD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga LIQUIDIUM terhadap CAD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar LIQUIDIUM ke CAD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CAD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun LIQUIDIUM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LIQUIDIUM ke CAD?
Halving LIQUIDIUM.TOKEN, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs LIQUIDIUM ke CAD.
Bisakah saya membandingkan kurs LIQUIDIUM ke CAD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs LIQUIDIUM keCAD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs LIQUIDIUM ke CAD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga LIQUIDIUM.TOKEN, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi LIQUIDIUM ke CAD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CAD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target LIQUIDIUM ke CAD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi LIQUIDIUM.TOKEN dan Dolar Kanada?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk LIQUIDIUM.TOKEN dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan LIQUIDIUM ke CAD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CAD Anda ke LIQUIDIUM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah LIQUIDIUM ke CAD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga LIQUIDIUM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar LIQUIDIUM ke CAD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs LIQUIDIUM ke CAD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CAD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs LIQUIDIUM ke CAD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli LIQUIDIUM.TOKEN dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli LIQUIDIUM.TOKEN.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli LIQUIDIUM.TOKEN dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.