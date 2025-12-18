Tabel Konversi LITAS ke Siling Tanzania
Tabel Konversi LITAS ke TZS
- 1 LITAS373.69 TZS
- 2 LITAS747.37 TZS
- 3 LITAS1,121.06 TZS
- 4 LITAS1,494.75 TZS
- 5 LITAS1,868.43 TZS
- 6 LITAS2,242.12 TZS
- 7 LITAS2,615.81 TZS
- 8 LITAS2,989.49 TZS
- 9 LITAS3,363.18 TZS
- 10 LITAS3,736.87 TZS
- 50 LITAS18,684.33 TZS
- 100 LITAS37,368.66 TZS
- 1,000 LITAS373,686.62 TZS
- 5,000 LITAS1,868,433.08 TZS
- 10,000 LITAS3,736,866.17 TZS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual LITAS ke Siling Tanzania (LITAS ke TZS) di berbagai rentang nilai, dari 1 LITAS hingga 10,000 LITAS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah LITAS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TZS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah LITAS ke TZS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TZS ke LITAS
- 1 TZS0.002676 LITAS
- 2 TZS0.005352 LITAS
- 3 TZS0.008028 LITAS
- 4 TZS0.01070 LITAS
- 5 TZS0.01338 LITAS
- 6 TZS0.01605 LITAS
- 7 TZS0.01873 LITAS
- 8 TZS0.02140 LITAS
- 9 TZS0.02408 LITAS
- 10 TZS0.02676 LITAS
- 50 TZS0.1338 LITAS
- 100 TZS0.2676 LITAS
- 1,000 TZS2.676 LITAS
- 5,000 TZS13.38 LITAS
- 10,000 TZS26.76 LITAS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Siling Tanzania ke LITAS (TZS ke LITAS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TZS hingga 10,000 TZS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah LITAS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TZS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
LITAS (LITAS) saat ini diperdagangkan seharga tzs 373.69 TZS , yang mencerminkan perubahan 8.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai tzs-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar tzs-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman LITAS Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
8.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren LITAS ke TZS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi LITAS terhadap TZS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga LITAS saat ini.
Ringkasan Konversi LITAS ke TZS
Per | 1 LITAS = 373.69 TZS | 1 TZS = 0.002676 LITAS
Kurs untuk 1 LITAS ke TZS hari ini adalah 373.69 TZS.
Pembelian 5 LITAS akan dikenai biaya 1,868.43 TZS, sedangkan 10 LITAS memiliki nilai 3,736.87 TZS.
1 TZS dapat di-trade dengan 0.002676 LITAS.
50 TZS dapat dikonversi ke 0.1338 LITAS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 LITAS ke TZS telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 8.16%, sehingga mencapai high senilai -- TZS dan low senilai -- TZS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 LITAS adalah -- TZS yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, LITAS telah berubah sebesar -- TZS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang LITAS (LITAS)
Setelah menghitung harga LITAS (LITAS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang LITAS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan LITAS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli LITAS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga LITAS ke TZS
Dalam 24 jam terakhir, LITAS (LITAS) telah berfluktuasi antara -- TZS dan -- TZS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 321.75134915443346 TZS dan high 414.7402094788508 TZS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LITAS ke TZS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|tzs 370.96
|tzs 395.69
|tzs 667.73
|tzs 1286.01
|Low
|tzs 321.5
|tzs 321.5
|tzs 321.5
|tzs 321.5
|Rata-rata
|tzs 346.23
|tzs 370.96
|tzs 469.89
|tzs 643
|Volatilitas
|+21.12%
|+22.98%
|+63.65%
|+85.72%
|Perubahan
|+7.68%
|-7.45%
|-31.11%
|-66.79%
Prakiraan Harga LITAS dalam TZS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga LITAS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LITAS ke TZS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga LITAS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, LITAS dapat mencapai sekitar tzs392.37TZS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga LITAS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, LITAS mungkin naik menjadi sekitar tzs476.93 TZS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga LITAS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan LITAS yang Tersedia di MEXC
LITAS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LITAS, yang mencakup pasar tempat LITAS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LITAS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures LITAS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures LITAS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli LITAS
Ingin menambahkan LITAS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli LITAS › atau Mulai sekarang ›
LITAS dan TZS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
LITAS (LITAS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga LITAS
- Harga Saat Ini (USD): $0.1511
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk LITAS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TZS, harga USD LITAS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga LITAS] [LITAS ke USD]
Siling Tanzania (TZS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TZS/USD): 0.00040462060219182496
- Perubahan 7 Hari: -2.12%
- Tren 30 Hari: -2.12%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TZS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah LITAS yang sama.
- TZS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli LITAS dengan TZS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs LITAS ke TZS?
Kurs antara LITAS (LITAS) dan Siling Tanzania (TZS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LITAS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LITAS ke TZS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TZS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TZS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TZS. Ketika TZS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LITAS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti LITAS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LITAS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TZS.
Konversikan LITAS ke TZS Seketika
Gunakan konverter LITAS ke TZS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi LITAS ke TZS?
Masukkan Jumlah LITAS
Mulailah dengan memasukkan jumlah LITAS yang ingin Anda konversi ke TZS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs LITAS ke TZS Secara Live
Lihat kurs LITAS ke TZS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang LITAS dan TZS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan LITAS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli LITAS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs LITAS ke TZS dihitung?
Perhitungan kurs LITAS ke TZS didasarkan pada nilai LITAS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TZS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs LITAS ke TZS begitu sering berubah?
Kurs LITAS ke TZS sangat sering berubah karena LITAS dan Siling Tanzania terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs LITAS ke TZS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs LITAS ke TZS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs LITAS ke TZS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan LITAS ke TZS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi LITAS ke TZS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren LITAS terhadap TZS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga LITAS terhadap TZS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar LITAS ke TZS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TZS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun LITAS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LITAS ke TZS?
Halving LITAS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs LITAS ke TZS.
Bisakah saya membandingkan kurs LITAS ke TZS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs LITAS keTZS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs LITAS ke TZS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga LITAS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi LITAS ke TZS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TZS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target LITAS ke TZS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi LITAS dan Siling Tanzania?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk LITAS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan LITAS ke TZS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TZS Anda ke LITAS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah LITAS ke TZS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga LITAS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar LITAS ke TZS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs LITAS ke TZS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TZS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs LITAS ke TZS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi LITAS Selengkapnya
Harga LITAS
Pelajari selengkapnya tentang LITAS (LITAS) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga LITAS
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar LITAS untuk lebih memahami kemungkinan arah LITAS.
Cara Membeli LITAS
Ingin membeli LITAS? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
LITAS/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan LITAS/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
LITAS USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada LITAS dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures LITAS USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi LITAS ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke TZS
Mengapa Harus Membeli LITAS dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli LITAS.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli LITAS dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.