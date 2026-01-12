Pound Sterling Inggris, yang sering disebut hanya sebagai Pound, adalah mata uang resmi Kerajaan Inggris, yang mencakup Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Pound Sterling merupakan salah satu mata uang tertua yang masih digunakan hingga saat ini, dengan asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke masa Anglo-Saxon.

Sebagai mata uang fiat, Pound Sterling tidak memiliki nilai intrinsik tetapi didukung oleh pemerintah yang menerbitkannya. Nilainya berasal dari stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Inggris. Mata uang ini digunakan untuk segala jenis transaksi ekonomi di dalam negeri, mulai dari pembelian sehari-hari seperti bahan makanan dan barang ritel, hingga transaksi skala besar di pasar perumahan dan saham. Pound Sterling juga merupakan pilihan populer untuk tabungan dan investasi di dalam negeri.

Pound Sterling memainkan peran penting dalam ekonomi global. Mata uang ini termasuk salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing, sering kali berada tepat di belakang Dolar AS dan Euro dalam hal volume perdagangan. Hal ini disebabkan oleh signifikansi Inggris sebagai kekuatan ekonomi utama serta status London sebagai pusat keuangan global.

Mata uang ini dikelola oleh Bank of England, bank sentral Inggris. Bank of England bertanggung jawab menjaga stabilitas Pound Sterling serta melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pound Sterling biasanya dilambangkan dengan tanda £, dan kode ISO-nya adalah GBP.

Kesimpulannya, Pound Sterling Inggris bukan hanya simbol dari sejarah kaya Inggris, tetapi juga merupakan pemain kunci dalam lanskap ekonomi global. Stabilitas dan kekuatannya sering kali mencerminkan ketahanan ekonomi Inggris serta peran pentingnya dalam keuangan internasional. Meskipun menghadapi tantangan akibat peristiwa ekonomi dan perubahan kebijakan, Pound Sterling tetap menjadi alat tukar yang andal dan dipercaya, baik di dalam maupun di luar negeri.