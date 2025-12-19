Tabel Konversi MEMES ke Baht Thailand
Tabel Konversi MEMES ke THB
- 1 MEMES0.00 THB
- 2 MEMES0.00 THB
- 3 MEMES0.00 THB
- 4 MEMES0.00 THB
- 5 MEMES0.00 THB
- 6 MEMES0.00 THB
- 7 MEMES0.00 THB
- 8 MEMES0.00 THB
- 9 MEMES0.00 THB
- 10 MEMES0.00 THB
- 50 MEMES0.02 THB
- 100 MEMES0.04 THB
- 1,000 MEMES0.39 THB
- 5,000 MEMES1.93 THB
- 10,000 MEMES3.86 THB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual MEMES ke Baht Thailand (MEMES ke THB) di berbagai rentang nilai, dari 1 MEMES hingga 10,000 MEMES. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MEMES yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar THB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MEMES ke THB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi THB ke MEMES
- 1 THB2,588 MEMES
- 2 THB5,177 MEMES
- 3 THB7,765 MEMES
- 4 THB10,354 MEMES
- 5 THB12,942 MEMES
- 6 THB15,531 MEMES
- 7 THB18,119 MEMES
- 8 THB20,708 MEMES
- 9 THB23,296 MEMES
- 10 THB25,885 MEMES
- 50 THB129,427 MEMES
- 100 THB258,854 MEMES
- 1,000 THB2,588,548 MEMES
- 5,000 THB12,942,743 MEMES
- 10,000 THB25,885,487 MEMES
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Baht Thailand ke MEMES (THB ke MEMES) di berbagai rentang jumlah, dari 1 THB hingga 10,000 THB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MEMES yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah THB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
MEMES (MEMES) saat ini diperdagangkan seharga ฿ 0.00 THB , yang mencerminkan perubahan 0.81% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ฿-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ฿-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman MEMES Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.81%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren MEMES ke THB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MEMES terhadap THB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MEMES saat ini.
Ringkasan Konversi MEMES ke THB
Per | 1 MEMES = 0.00 THB | 1 THB = 2,588 MEMES
Kurs untuk 1 MEMES ke THB hari ini adalah 0.00 THB.
Pembelian 5 MEMES akan dikenai biaya 0.00 THB, sedangkan 10 MEMES memiliki nilai 0.00 THB.
1 THB dapat di-trade dengan 2,588 MEMES.
50 THB dapat dikonversi ke 129,427 MEMES, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MEMES ke THB telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.81%, sehingga mencapai high senilai -- THB dan low senilai -- THB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MEMES adalah -- THB yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MEMES telah berubah sebesar -- THB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang MEMES (MEMES)
Setelah menghitung harga MEMES (MEMES), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MEMES langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MEMES. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli MEMES, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MEMES ke THB
Dalam 24 jam terakhir, MEMES (MEMES) telah berfluktuasi antara -- THB dan -- THB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0002512629872728728 THB dan high 0.0004711181011366365 THB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MEMES ke THB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Low
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Rata-rata
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Volatilitas
|+5.83%
|+47.95%
|+56.96%
|+117.52%
|Perubahan
|+2.50%
|-15.75%
|-27.17%
|-75.34%
Prakiraan Harga MEMES dalam THB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga MEMES dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MEMES ke THB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MEMES untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, MEMES dapat mencapai sekitar ฿0.00THB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MEMES untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MEMES mungkin naik menjadi sekitar ฿0.00 THB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MEMES kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MEMES yang Tersedia di MEXC
MEMES/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MEMES, yang mencakup pasar tempat MEMES dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MEMES pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MEMES dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MEMES untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli MEMES
Ingin menambahkan MEMES ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MEMES › atau Mulai sekarang ›
MEMES dan THB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
MEMES (MEMES) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga MEMES
- Harga Saat Ini (USD): $0.0000123
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MEMES, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke THB, harga USD MEMES tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MEMES] [MEMES ke USD]
Baht Thailand (THB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (THB/USD): 0.031856990148385084
- Perubahan 7 Hari: +3.17%
- Tren 30 Hari: +3.17%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- THB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MEMES yang sama.
- THB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MEMES dengan THB secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MEMES ke THB?
Kurs antara MEMES (MEMES) dan Baht Thailand (THB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MEMES, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MEMES ke THB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit THB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal THB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan THB. Ketika THB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MEMES, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti MEMES, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MEMES dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke THB.
Konversikan MEMES ke THB Seketika
Gunakan konverter MEMES ke THB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MEMES ke THB?
Masukkan Jumlah MEMES
Mulailah dengan memasukkan jumlah MEMES yang ingin Anda konversi ke THB menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MEMES ke THB Secara Live
Lihat kurs MEMES ke THB yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MEMES dan THB.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MEMES ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MEMES dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MEMES ke THB dihitung?
Perhitungan kurs MEMES ke THB didasarkan pada nilai MEMES saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke THB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MEMES ke THB begitu sering berubah?
Kurs MEMES ke THB sangat sering berubah karena MEMES dan Baht Thailand terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MEMES ke THB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MEMES ke THB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MEMES ke THB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MEMES ke THB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MEMES ke THB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MEMES terhadap THB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MEMES terhadap THB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MEMES ke THB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan THB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MEMES tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MEMES ke THB?
Halving MEMES, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MEMES ke THB.
Bisakah saya membandingkan kurs MEMES ke THB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MEMES keTHB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MEMES ke THB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga MEMES, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MEMES ke THB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas THB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MEMES ke THB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MEMES dan Baht Thailand?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MEMES dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MEMES ke THB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan THB Anda ke MEMES dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MEMES ke THB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MEMES dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MEMES ke THB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MEMES ke THB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai THB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MEMES ke THB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi MEMES Selengkapnya
Harga MEMES
Pelajari selengkapnya tentang MEMES (MEMES) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga MEMES
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MEMES untuk lebih memahami kemungkinan arah MEMES.
Cara Membeli MEMES
Ingin membeli MEMES? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MEMES/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MEMES/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
MEMES USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada MEMES dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MEMES USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi MEMES ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke THB
Mengapa Harus Membeli MEMES dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MEMES.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MEMES dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.