Tabel Konversi MTC ke Cambodian Riel
Tabel Konversi MTC ke KHR
- 1 MTC53.19 KHR
- 2 MTC106.38 KHR
- 3 MTC159.57 KHR
- 4 MTC212.76 KHR
- 5 MTC265.96 KHR
- 6 MTC319.15 KHR
- 7 MTC372.34 KHR
- 8 MTC425.53 KHR
- 9 MTC478.72 KHR
- 10 MTC531.91 KHR
- 50 MTC2,659.55 KHR
- 100 MTC5,319.11 KHR
- 1,000 MTC53,191.06 KHR
- 5,000 MTC265,955.30 KHR
- 10,000 MTC531,910.60 KHR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual MTC ke Cambodian Riel (MTC ke KHR) di berbagai rentang nilai, dari 1 MTC hingga 10,000 MTC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MTC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KHR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MTC ke KHR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KHR ke MTC
- 1 KHR0.01880 MTC
- 2 KHR0.03760 MTC
- 3 KHR0.05640 MTC
- 4 KHR0.07520 MTC
- 5 KHR0.09400 MTC
- 6 KHR0.1128 MTC
- 7 KHR0.1316 MTC
- 8 KHR0.1504 MTC
- 9 KHR0.1692 MTC
- 10 KHR0.1880 MTC
- 50 KHR0.9400 MTC
- 100 KHR1.880 MTC
- 1,000 KHR18.80 MTC
- 5,000 KHR94.00075 MTC
- 10,000 KHR188.001 MTC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cambodian Riel ke MTC (KHR ke MTC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KHR hingga 10,000 KHR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah MTC yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KHR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
MTC (MTC) saat ini diperdagangkan seharga ៛ 53.19 KHR , yang mencerminkan perubahan -0.52% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ៛99.94M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ៛-- .
--
Suplai Peredaran
99.94M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.52%
Perubahan Harga (1 Hari)
៛ 0.01366
High 24 Jam
៛ 0.01302
Low 24 Jam
Grafik tren MTC ke KHR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi MTC terhadap KHR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga MTC saat ini.
Ringkasan Konversi MTC ke KHR
Per | 1 MTC = 53.19 KHR | 1 KHR = 0.01880 MTC
Kurs untuk 1 MTC ke KHR hari ini adalah 53.19 KHR.
Pembelian 5 MTC akan dikenai biaya 265.96 KHR, sedangkan 10 MTC memiliki nilai 531.91 KHR.
1 KHR dapat di-trade dengan 0.01880 MTC.
50 KHR dapat dikonversi ke 0.9400 MTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MTC ke KHR telah berubah sebesar -4.19% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.52%, sehingga mencapai high senilai 54.67192502693031 KHR dan low senilai 52.11042927164222 KHR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MTC adalah 45.34647954283459 KHR yang menunjukkan perubahan +17.29% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MTC telah berubah sebesar -57.91381809221681 KHR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -52.13% pada nilainya.
Semua Tentang MTC (MTC)
Setelah menghitung harga MTC (MTC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang MTC langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MTC.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MTC ke KHR
Dalam 24 jam terakhir, MTC (MTC) telah berfluktuasi antara 52.11042927164222 KHR dan 54.67192502693031 KHR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 52.11042927164222 KHR dan high 57.87379472104043 KHR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MTC ke KHR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|៛ 40.02
|៛ 40.02
|៛ 80.04
|៛ 80.04
|Low
|៛ 40.02
|៛ 40.02
|៛ 40.02
|៛ 0
|Rata-rata
|៛ 40.02
|៛ 40.02
|៛ 40.02
|៛ 40.02
|Volatilitas
|+4.34%
|+10.35%
|+85.26%
|+75.32%
|Perubahan
|-0.59%
|-4.52%
|+17.21%
|-52.16%
Prakiraan Harga MTC dalam KHR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga MTC dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MTC ke KHR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MTC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, MTC dapat mencapai sekitar ៛55.85KHR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MTC mungkin naik menjadi sekitar ៛67.89 KHR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga MTC kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MTC yang Tersedia di MEXC
MTC/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MTC, yang mencakup pasar tempat MTC dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MTC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures MTC untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli MTC
Ingin menambahkan MTC ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli MTC ›
MTC dan KHR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
MTC (MTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga MTC
- Harga Saat Ini (USD): $0.01329
- Perubahan 7 Hari: -4.19%
- Tren 30 Hari: +17.29%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KHR, harga USD MTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MTC] [MTC ke USD]
Cambodian Riel (KHR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KHR/USD): 0.00024976410036728515
- Perubahan 7 Hari: +0.48%
- Tren 30 Hari: +0.48%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KHR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MTC yang sama.
- KHR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MTC dengan KHR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MTC ke KHR?
Kurs antara MTC (MTC) dan Cambodian Riel (KHR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MTC ke KHR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KHR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KHR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KHR. Ketika KHR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti MTC, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KHR.
Konversikan MTC ke KHR Seketika
Gunakan konverter MTC ke KHR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MTC ke KHR?
Masukkan Jumlah MTC
Mulailah dengan memasukkan jumlah MTC yang ingin Anda konversi ke KHR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MTC ke KHR Secara Live
Lihat kurs MTC ke KHR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MTC dan KHR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MTC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MTC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MTC ke KHR dihitung?
Perhitungan kurs MTC ke KHR didasarkan pada nilai MTC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KHR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MTC ke KHR begitu sering berubah?
Kurs MTC ke KHR sangat sering berubah karena MTC dan Cambodian Riel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MTC ke KHR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MTC ke KHR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MTC ke KHR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MTC ke KHR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MTC ke KHR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MTC terhadap KHR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MTC terhadap KHR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MTC ke KHR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KHR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MTC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MTC ke KHR?
Halving MTC, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MTC ke KHR.
Bisakah saya membandingkan kurs MTC ke KHR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MTC keKHR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MTC ke KHR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga MTC, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MTC ke KHR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KHR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MTC ke KHR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi MTC dan Cambodian Riel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk MTC dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MTC ke KHR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KHR Anda ke MTC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MTC ke KHR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MTC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MTC ke KHR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MTC ke KHR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KHR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MTC ke KHR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli MTC dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli MTC.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli MTC dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.