Tabel Konversi Neurashi ke Gambian Dalasi
Tabel Konversi NEI ke GMD
- 1 NEI0.04 GMD
- 2 NEI0.09 GMD
- 3 NEI0.13 GMD
- 4 NEI0.18 GMD
- 5 NEI0.22 GMD
- 6 NEI0.27 GMD
- 7 NEI0.31 GMD
- 8 NEI0.35 GMD
- 9 NEI0.40 GMD
- 10 NEI0.44 GMD
- 50 NEI2.21 GMD
- 100 NEI4.43 GMD
- 1,000 NEI44.30 GMD
- 5,000 NEI221.49 GMD
- 10,000 NEI442.97 GMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Neurashi ke Gambian Dalasi (NEI ke GMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 NEI hingga 10,000 NEI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NEI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NEI ke GMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GMD ke NEI
- 1 GMD22.57 NEI
- 2 GMD45.14 NEI
- 3 GMD67.72 NEI
- 4 GMD90.29 NEI
- 5 GMD112.8 NEI
- 6 GMD135.4 NEI
- 7 GMD158.02 NEI
- 8 GMD180.5 NEI
- 9 GMD203.1 NEI
- 10 GMD225.7 NEI
- 50 GMD1,128 NEI
- 100 GMD2,257 NEI
- 1,000 GMD22,574 NEI
- 5,000 GMD112,874 NEI
- 10,000 GMD225,748 NEI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gambian Dalasi ke Neurashi (GMD ke NEI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GMD hingga 10,000 GMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Neurashi yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Neurashi (NEI) saat ini diperdagangkan seharga D 0.04 GMD , yang mencerminkan perubahan -0.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai D1.07M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar D12.17M GMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Neurashi Harga khusus dari kami.
20.05B GMD
Suplai Peredaran
1.07M
Volume Trading 24 Jam
12.17M GMD
Kapitalisasi Pasar
-0.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
D 0.000608
High 24 Jam
D 0.000606
Low 24 Jam
Grafik tren NEI ke GMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Neurashi terhadap GMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Neurashi saat ini.
Ringkasan Konversi NEI ke GMD
Per | 1 NEI = 0.04 GMD | 1 GMD = 22.57 NEI
Kurs untuk 1 NEI ke GMD hari ini adalah 0.04 GMD.
Pembelian 5 NEI akan dikenai biaya 0.22 GMD, sedangkan 10 NEI memiliki nilai 0.44 GMD.
1 GMD dapat di-trade dengan 22.57 NEI.
50 GMD dapat dikonversi ke 1,128 NEI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NEI ke GMD telah berubah sebesar -27.14% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.16%, sehingga mencapai high senilai 0.04437001743442098 GMD dan low senilai 0.04422406342970249 GMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NEI adalah 0.06808754320117562 GMD yang menunjukkan perubahan -34.95% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NEI telah berubah sebesar -0.08640477079334612 GMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -66.11% pada nilainya.
Semua Tentang Neurashi (NEI)
Setelah menghitung harga Neurashi (NEI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Neurashi langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NEI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Neurashi, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NEI ke GMD
Dalam 24 jam terakhir, Neurashi (NEI) telah berfluktuasi antara 0.04422406342970249 GMD dan 0.04437001743442098 GMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.040867121321177216 GMD dan high 0.0727580713521673 GMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NEI ke GMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|D 0
|D 0
|D 0
|D 0
|Low
|D 0
|D 0
|D 0
|D 0
|Rata-rata
|D 0
|D 0
|D 0
|D 0
|Volatilitas
|+0.33%
|+52.34%
|+49.30%
|+96.67%
|Perubahan
|-0.16%
|-27.30%
|-34.94%
|-66.27%
Prakiraan Harga Neurashi dalam GMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Neurashi dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NEI ke GMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NEI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Neurashi dapat mencapai sekitar D0.05GMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NEI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NEI mungkin naik menjadi sekitar D0.06 GMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Neurashi kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NEI yang Tersedia di MEXC
NEI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NEI, yang mencakup pasar tempat Neurashi dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NEI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
NEIROCTOUSDTPerpetual
|Trade
NEIROCTOUSDCPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NEI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Neurashi untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Neurashi
Ingin menambahkan Neurashi ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Neurashi › atau Mulai sekarang ›
NEI dan GMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Neurashi (NEI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Neurashi
- Harga Saat Ini (USD): $0.000607
- Perubahan 7 Hari: -27.14%
- Tren 30 Hari: -34.95%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NEI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GMD, harga USD NEI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NEI] [NEI ke USD]
Gambian Dalasi (GMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GMD/USD): 0.01369856352068425
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NEI yang sama.
- GMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NEI dengan GMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NEI ke GMD?
Kurs antara Neurashi (NEI) dan Gambian Dalasi (GMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NEI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NEI ke GMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GMD. Ketika GMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NEI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Neurashi, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NEI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GMD.
Konversikan NEI ke GMD Seketika
Gunakan konverter NEI ke GMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NEI ke GMD?
Masukkan Jumlah NEI
Mulailah dengan memasukkan jumlah NEI yang ingin Anda konversi ke GMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NEI ke GMD Secara Live
Lihat kurs NEI ke GMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NEI dan GMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NEI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NEI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NEI ke GMD dihitung?
Perhitungan kurs NEI ke GMD didasarkan pada nilai NEI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NEI ke GMD begitu sering berubah?
Kurs NEI ke GMD sangat sering berubah karena Neurashi dan Gambian Dalasi terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NEI ke GMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NEI ke GMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NEI ke GMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NEI ke GMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NEI ke GMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NEI terhadap GMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NEI terhadap GMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NEI ke GMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NEI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NEI ke GMD?
Halving Neurashi, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NEI ke GMD.
Bisakah saya membandingkan kurs NEI ke GMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NEI keGMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NEI ke GMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Neurashi, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NEI ke GMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NEI ke GMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Neurashi dan Gambian Dalasi?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Neurashi dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NEI ke GMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GMD Anda ke NEI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NEI ke GMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NEI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NEI ke GMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NEI ke GMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NEI ke GMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Neurashi dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Neurashi.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Neurashi dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.